Lãnh đạo EVN và TKV làm việc tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4

Tập đoàn sẽ bổ sung nguồn vốn sản xuất kinh doanh, đảm bảo nguồn nhiên liệu than dài hạn cho sản xuất điện, tối ưu vận hành Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 trong bối cảnh mới… là chỉ đạo của ông Đặng Hoàng An, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN tại buổi kiểm tra hiện trường và làm việc tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 (xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng).

Ngày 24/8, ông Đặng Hoàng An, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN và ông Ngô Hoàng Ngân, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) cùng đoàn công tác đã kiểm tra hiện trường và làm việc tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 (xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng) về công tác sản xuất kinh doanh, đặc biệt là vấn đề bảo đảm nguồn nhiên liệu than dài hạn cho sản xuất điện.

Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo EVN, TKV, đại diện các Ban chuyên môn của 2 Tập đoàn cùng lãnh đạo Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin (Coalimex).

Ông Đặng Hoàng An - Chủ tịch HĐTV EVN phát biểu tại buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Vũ Thanh Hải, Giám đốc Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 cho biết, tính đến ngày 20/8/2026, tổng sản lượng điện sản xuất của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 (bao gồm Vĩnh Tân 4 mở rộng) đạt 6,017 triệu kWh. Dù cả 3 tổ máy đều duy trì độ khả dụng tuyệt đối đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống, nhưng phương thức vận hành hiện nay cũng đặt ra một số thách thức đối với công tác vận hành, nhất là về số lần lên/xuống tổ máy.

Về công tác bảo đảm nguồn nhiên liệu, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 và Coalimex – đối tác duy nhất cung cấp toàn bộ nguồn than nhập khẩu cho nhà máy trong năm 2027 – đã đạt được sự đồng thuận quan trọng. Hai bên thống nhất duy trì các tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt tương đương năm 2026 về độ ẩm, độ tro, hàm lượng lưu huỳnh và Na2O nhằm bảo đảm hiệu suất lò hơi cùng các tiêu chuẩn môi trường.

Ông Đặng Hoàng An - Chủ tịch HĐTV EVN phát biểu tại buổi làm việc

Bên cạnh đó, Coalimex cam kết trách nhiệm duy trì định mức tồn kho an toàn cho nhà máy tối thiểu 400.000 tấn trong mùa khô và 300.000 tấn trong các tháng còn lại, đồng thời thiết lập cơ chế cảnh báo sớm và báo cáo khẩn cấp cấp Tập đoàn để điều phối than kịp thời.

Trên cơ sở các đề xuất từ lãnh đạo nhà máy, ông Đặng Hoàng An, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN trực tiếp giao nhiệm vụ cho các ban chuyên môn EVN khẩn trương phối hợp tháo gỡ khó khăn. Theo đó, tập đoàn sẽ đẩy nhanh tiến độ thẩm định để cân đối, bổ sung nguồn vốn sản xuất kinh doanh, giúp nhà máy duy trì thanh toán và bảo đảm chuỗi cung ứng nhiên liệu liên tục trong những tháng còn lại của năm 2026. EVN cũng sẽ đánh giá sát thực tế vận hành để xây dựng định mức chi phí sửa chữa phù hợp cho năm 2027, đồng thời xem xét phương án nâng cấp hạ tầng cấp nước hoặc đầu tư tuyến đường ống mới phục vụ sản xuất lâu dài.

Kho than của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4

Trước đó, lãnh đạo EVN và TKV đã trực tiếp thị sát bãi chứa tro xỉ, cảng biển tiếp nhận than và kiểm tra công tác quản lý kho than. Đoàn công tác ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của nhà máy khi đến nay đã tiếp nhận an toàn 49 chuyến tàu với 3,12 triệu tấn than nhập khẩu, hoàn thành tốt việc giải phóng tàu trong cao điểm mùa khô và duy trì mức tồn kho an toàn cao với 548.000 tấn.