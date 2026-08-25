F88 dự kiến vượt kế hoạch, sẽ có cửa hàng bảo hiểm NNX thứ 2 tại TP.HCM

Trao đổi với phóng viên, bà Trần Mai Thảo, Giám đốc Tài chính CTCP Đầu tư F88 (mã F88) cho biết, luỹ kế 8 tháng, công ty ước đạt lợi nhuận trước thuế 1.077 tỷ đồng, gần hoàn thành mục tiêu cả năm là 1.133 tỷ đồng, con số dư nợ cho vay ghi nhận khoảng 9.400 tỷ đồng. F88 sẽ mở rộng cửa hàng vượt kế hoạch ban đầu , đồng thời mở thêm cửa hàng phân phối bảo hiểm thương hiệu Ngôi Nhà Xanh (NNX) tại TP.HCM trong quý 2 và các sản phẩm dịch vụ mới sẽ thí điểm triển khai trong nửa cuối năm.

Theo đại diện F88, công ty kỳ vọng vào đà tăng trưởng mạnh trong nửa cuối năm, với mục tiêu lợi nhuận trước thuế hướng đến mốc 1.500 tỷ đồng (tăng trưởng 65% so với kết quả năm 2025 và vượt 32% so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đã thông qua).

Đối với mảng bảo hiểm, F88 tự tin duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu bảo hiểm trên 40% mỗi năm nhờ 4 động lực chính, bao gồm Hệ sinh thái có khả năng mở rộng vượt trội: F88 sở hữu tệp khách hàng hoạt động hơn 1 triệu người trên mạng lưới gần 1.000 chi nhánh, mang lại cơ hội bán chéo liên tục và lâu dài.

Dư địa thâm nhập còn rất lớn: Tỷ lệ đính kèm bảo hiểm (attachment rate) trên tệp khách hàng hiện hữu vẫn thấp hơn nhiều so với mục tiêu dài hạn. F88 đang tận dụng dữ liệu khách hàng sâu sắc để thiết kế các sản phẩm cá nhân hóa cho từng phân khúc.

Mở rộng nền tảng phân phối độc lập: Kế hoạch của F88 là đưa NNX vượt ra ngoài tệp khách hàng sẵn có của F88 để xây dựng một nền tảng bán lẻ bảo hiểm rộng lớn, kết hợp nhiều đối tác bảo hiểm hàng đầu và các kênh bán hàng chuyên biệt. Hiện cửa hàng NNX đầu tiên đã có mặt tại Hà Nội trong tháng 7/2026, dự kiến sẽ có cửa hàng số 2 tại TP.Hồ Chí Minh trong quý 3/2026.

Chiến lược sản phẩm thiết thực và linh hoạt: F88 tập trung vào các sản phẩm bảo hiểm bảo vệ đơn giản, chi phí thấp như bảo hiểm xe máy và bảo hiểm hỗ trợ viện phí, dựa trên sự lựa chọn tự nguyện của khách hàng.

Do F88 mới triển khai các sản phẩm bảo hiểm độc lập từ đầu năm 2025, danh mục đến hạn tái tục hiện vẫn còn tương đối nhỏ, tuy nhiên, bà Thảo cho biết, dựa trên tệp khách hàng đã đến hạn tái tục thời gian qua, ghi nhận tỷ lệ tái tục đạt trên 30% (với một số dòng sản phẩm đạt từ 35% đến 40%). Đây là một con số cực kỳ tích cực so với mặt bằng chung của thị trường đối với các sản phẩm thí điểm. F88 kỳ vọng tỷ lệ tái tục này sẽ còn tiếp tục được nâng cao trong tương lai khi công ty hoàn thiện sản phẩm dựa trên các bài học từ giai đoạn thí điểm này.

Về mở rộng danh mục sản phẩm mới, bà Thảo cho biết, trong nửa cuối năm 2026, F88 sẽ thí điểm triển khai một số dịch vụ tài chính của bên thứ ba tới khách hàng thông qua việc tích hợp sâu với các đối tác chiến lược. Thay vì tự phát triển các sản phẩm này trong nội bộ, chiến lược của F88 là hợp tác với các định chế tài chính được cấp phép, có đầy đủ năng lực pháp lý và chuyên môn sâu về sản phẩm. F88 sẽ đóng vai trò là bên cung cấp mạng lưới phân phối toàn quốc, tệp khách hàng lớn và nền tảng công nghệ số để tăng khả năng tiếp cận dịch vụ.

“Các sản phẩm đầu tư tài chính đầu tiên dự kiến sẽ được đưa vào thí điểm trong quý 4/2026. Sáng kiến này nằm trong chiến lược dài hạn của F88 nhằm chuyển mình từ một công ty thuần cho vay thành một nền tảng dịch vụ tài chính toàn diện, đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng đại chúng và tạo thêm nguồn thu phí dịch vụ ổn định cho công ty”, bà Thảo cho hay.

Cũng theo bà Thảo, về mạng lưới F88 nói chung, công ty đang có hơn 980 phòng giao dịch phủ khắp 34 tỉnh, thành phố. Mục tiêu của công ty đến năm 2030 là sẽ mở rộng mạng lưới lên quy mô từ 1.500-2.000 địa điểm, với số lượng cụ thể sẽ tùy thuộc vào diễn biến thị trường và tốc độ chuyển dịch của khách hàng từ kênh offline sang online. F88 kỳ vọng nâng số lượng khách hàng phục vụ lũy kế từ 1,6 triệu lên mức 5 triệu người, đồng thời, lợi nhuận tuyệt đối của Công ty sẽ tăng lên mức gấp 5 lần so với kết quả năm 2025.

Theo tiến độ, ngay trong tháng 9, F88 sẽ chạm mốc 1.000 cửa hàng trên toàn quốc, đạt kế hoạch đã cam kết với Đại hội đồng cổ đông. Tận dụng đà tăng trưởng với nhu cầu tài chính thay thế đang rất tốt, F88 sẽ đẩy mạnh độ phủ vượt kế hoạch, tăng lên 1.050 cửa hàng trong 2026.

Việc tiếp tục mở thêm cửa hàng sẽ càng tạo ra hiệu quả cao do năng lực vận hành của F88 đã được tối ưu, với tỷ lệ 99% các phòng giao dịch trên 12 tháng tuổi đều đã có lãi. Chia sẻ mới nhất từ CFO của F88, công ty ngày càng “hoàn thiện về công thức mở điểm”, giúp thời gian hoà vốn cấp cửa hàng có xu hướng rút ngắn. Hiện nhiều cửa hàng đã đạt hiệu quả là có lãi sau 9 tháng mở mới.

Theo đó, có thể nói, F88 đang ở thời điểm thuận lợi để tiếp tục mở rộng, khi năng lực vận hành đã được tối ưu, dung lượng thị trường vẫn còn rất lớn, đồng thời môi trường chính sách hiện cũng tạo điều kiện để doanh nghiệp gia tăng thị phần. Theo bà Thảo, tệp khách hàng cá nhân và hộ kinh doanh siêu nhỏ cực kỳ lớn. Đó chính là phân khúc mà F88 hoạt động, với khẩu vị rủi ro chuyên biệt được thiết kế và định giá phù hợp để phục vụ phân khúc chưa được tiếp cận đầy đủ này một cách an toàn.