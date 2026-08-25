Có nên đầu tư vàng bạc lúc này?

TPO - Giá vàng và bạc tăng mạnh cùng nhịp tăng mạnh với kim loại quý trên thế giới. Chuyên gia cho rằng, đây là thời điểm tốt mua vàng với tâm lý tích lũy còn bạc nên thận trọng.

Thị trường ra sao?

Ngày 25/8, giá vàng thế giới tăng mạnh lên 4.673 USD/ounce, tương đương khoảng 148,5 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá vàng miếng được điều chỉnh lên khoảng 147,6-150,6 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Đây cũng là mức giá tăng mạnh nhất trong vòng 3 tháng qua.

Không chỉ vàng, thị trường bạc cũng đang chứng kiến đà tăng mạnh. Giá bạc thế giới hiện ở mức khoảng 69 USD/ounce. Tuy nhiên, giá bạc trong nước cũng không tăng tương ứng với thị trường quốc tế. Bạc Phú Quý đang được niêm yết khoảng 62-64 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Báo cáo thị trường bạc ngày 24/8 của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý cho thấy, giá vàng, bạc thế giới tăng mạnh trong tuần qua, chủ yếu nhờ đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu Mỹ giảm. Việc Bộ Tài chính Mỹ mở rộng mua lại trái phiếu dài hạn cũng góp phần thay đổi kỳ vọng thị trường, qua đó giảm chi phí cơ hội khi nắm giữ kim loại quý. Diễn biến này thúc đẩy dòng tiền trở lại các tài sản phòng vệ như vàng và bạc.

Giá vàng bạc trong nước tăng chưa theo kịp thế giới (ảnh: Như Ý).

Bên cạnh đó, kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chưa tăng lãi suất trong tháng 9 được củng cố bởi các dữ liệu kinh tế Mỹ kém tích cực, hỗ trợ triển vọng giá bạc. Tuy nhiên, đà tăng vẫn đối mặt rủi ro từ giá dầu cao và căng thẳng Mỹ-Iran, có thể làm gia tăng áp lực lạm phát. Nếu lạm phát kéo dài, Fed có thể thận trọng hơn, hạn chế dư địa tăng của kim loại quý.

Phù hợp tích lũy, không phải đầu cơ

Trao đổi với PV Tiền Phong, TS.Châu Đình Linh - Giảng viên trường Đại học Ngân hàng TPHCM - cho rằng, trong bối cảnh vàng và bạc cùng tăng mạnh, điều quan trọng nhất với nhà đầu tư là xác định rõ mục tiêu nắm giữ tài sản.

TS. Châu Đình Linh - Giảng viên trường Đại học Ngân hàng TPHCM.

Theo ông Linh, nếu mua vàng để phòng thủ và tích lũy dài hạn, nhà đầu tư có thể duy trì một tỷ trọng nhất định trong danh mục. Cụ thể, khoảng 10-20% dành cho vàng, tiền mặt và ngoại tệ có thể đóng vai trò như một lớp dự phòng tài chính, tùy thuộc vào mục tiêu và khả năng chịu rủi ro của mỗi người.

“Nếu giá xuống thì mua vào cũng không sao, còn khi tăng lên cũng không nhất thiết phải bán. Nếu cần tái cơ cấu danh mục thì mới bán. Quan trọng là phải có chiến lược và mục tiêu rõ ràng”, ông Linh nói.

Ngược lại, nếu xem vàng là một kênh đầu tư ngắn hạn hoặc công cụ đầu cơ kiếm lời, rủi ro sẽ lớn hơn rất nhiều. Đặc biệt, sau một giai đoạn tăng giá mạnh, việc mua vào chỉ vì sợ bỏ lỡ cơ hội có thể khiến nhà đầu tư phải chịu thiệt hại nếu thị trường điều chỉnh.

Chuyên gia cho rằng nhà đầu tư cũng cần tránh để vàng chiếm tỷ trọng quá lớn trong tổng tài sản. Nếu tỷ trọng vàng vượt quá 50% danh mục, nhà đầu tư có thể cân nhắc bán bớt trong những nhịp tăng để tái cơ cấu sang các tài sản phù hợp hơn. Đối với bạc, mức độ thận trọng càng cần được đặt lên cao hơn.

Ông Linh cho biết, thời gian tới giá vàng vẫn có cơ hội tăng mạnh trở lại bởi nhiều yếu tố về lãi suất, trái phiếu và những bất ổn... Giá vàng tăng mạnh cũng kéo theo kim loại khác như bạc tăng theo.

Ông Trần Trọng Đức - CEO Virtus Prosperity, công ty đầu tư và tư vấn tài chính - cho rằng, đầu tư bạc có mức độ rủi ro cao hơn vàng.

Trong những giai đoạn thị trường tăng nóng, bạc có thể tăng nhanh hơn vàng. Tuy nhiên, khi xu hướng đảo chiều, mức điều chỉnh của bạc cũng có thể mạnh hơn. Nhà đầu tư mua bạc ở vùng giá cao với kỳ vọng lướt sóng vì thế có thể đối mặt với mức biến động lớn.

Bạc còn có những đặc điểm khác vàng khi vừa mang tính chất kim loại quý, vừa có nhu cầu sử dụng trong công nghiệp. Điều này khiến giá bạc chịu tác động từ nhiều yếu tố khác nhau, đồng thời có thể biến động mạnh khi dòng tiền đầu cơ tham gia.

Theo ông Đức, nhà đầu tư không nên mua bạc chỉ vì thấy giá đang tăng nóng. Nếu không xác định được điểm mua, điểm bán và mức thua lỗ có thể chấp nhận, tốt nhất không nên chạy theo thị trường.