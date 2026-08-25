Vận hành 28 trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc - Nam dịp 2/9

TPO - Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông có 28 trạm dừng nghỉ, trạm tạm và điểm dừng xe được khai thác; trung bình khoảng 75 km có một vị trí phục vụ người và phương tiện.

Cục Đường bộ Việt Nam vừa công bố vị trí các trạm dừng nghỉ, trạm tạm, điểm dừng xe cùng hệ thống nút giao và các dịch vụ thiết yếu trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, nhằm phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Theo cơ quan quản lý đường bộ, trên toàn tuyến hiện có 27 trạm dừng nghỉ đang được khai thác. Trong đó, 7 trạm đã hoạt động từ trước trên các tuyến Hà Nội - Bắc Giang, Cầu Giẽ - Ninh Bình, Cao Bồ - Mai Sơn, La Sơn - Hòa Liên, TP HCM - Long Thành - Dầu Giây và TP HCM - Trung Lương.

Bên cạnh đó, 19 trạm dừng nghỉ trên các đoạn cao tốc do Bộ Xây dựng là cơ quan chủ quản cũng được đưa vào khai thác, trải dài từ Mai Sơn - Quốc lộ 45 đến khu vực Hậu Giang - Cà Mau. Một số trạm đã hoàn thành toàn bộ hạng mục, trong khi các vị trí còn lại được khai thác để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân và phương tiện lưu thông trên tuyến.

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông có 28 trạm dừng nghỉ, trạm tạm và điểm dừng xe được khai thác. Ảnh minh họa: Lộc Liên.

Ngoài các trạm dừng nghỉ chính thức, cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo có một trạm dừng tạm tại Km113 và tuyến Đà Nẵng - Quảng Ngãi có một điểm dừng xe.

Như vậy, đến dịp Quốc khánh 2/9/2026, toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông có tổng cộng 28 trạm dừng nghỉ, trạm tạm và điểm dừng xe được khai thác, bình quân khoảng 75 km có một vị trí phục vụ nhu cầu dừng nghỉ của người tham gia giao thông.

Trong số này, 11 trạm cung cấp nhiên liệu, gồm các trạm trên tuyến Hà Nội - Bắc Giang, Cầu Giẽ - Ninh Bình, Cao Bồ - Mai Sơn, Mai Sơn - Quốc lộ 45, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, La Sơn - Hòa Liên, Vĩnh Hảo - Phan Thiết tại Km205, TP HCM - Long Thành - Dầu Giây và TP HCM - Trung Lương.

5 trạm đã có điểm sạc cho phương tiện, gồm Cao Bồ - Mai Sơn, Mai Sơn - Quốc lộ 45, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng và Vĩnh Hảo - Phan Thiết tại Km205.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, ngoài hệ thống trạm dừng nghỉ và điểm dừng xe, dọc tuyến cao tốc còn có các nút giao kết nối với khu vực bên ngoài, nơi người dân có thể tiếp cận các dịch vụ như cung cấp nhiên liệu, ăn uống và những nhu cầu thiết yếu khác.