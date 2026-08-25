Bảo hiểm AAA đẩy mạnh số hóa bồi thường: Rút ngắn 70% thời gian lập hồ sơ với AI

Tốc độ xử lý thông tin và giải quyết hồ sơ bồi thường là một trong những mối quan tâm lớn nhất của khách hàng khi tham gia bảo hiểm. Đó cũng là trọng tâm mà ngành bảo hiểm đang theo đuổi khi nỗ lực đầu tư vào các giải pháp số, nhằm nâng cao trải nghiệm cho khách hàng.

Chuyển đổi số ngày càng khẳng định vai trò là động lực tăng trưởng, lan tỏa mạnh mẽ tới nhiều lĩnh vực, trong đó có bảo hiểm - tài chính. Theo khảo sát Vietnam Report công bố giữa năm 2026, có tới 97,5% doanh nghiệp bảo hiểm đã triển khai trí tuệ nhân tạo ở các mức độ khác nhau, trong đó công nghệ dần đóng vai trò “bộ não phân tích” thay vì chỉ tự động hóa thao tác.

Đối với ngành bảo hiểm, việc chuyển đổi số không dừng ở việc tối ưu quy trình nội bộ, mà còn tập trung vào trải nghiệm người dùng. Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp thể hiện rõ rệt qua khả năng thực hiện cam kết minh bạch, thuận tiện và kịp thời, đặc biệt ở khâu bồi thường.

Khi ngành bảo hiểm đứng trước yêu cầu thời đại

Trên thực tế, việc số hóa khâu bồi thường còn xuất phát từ chính những kỳ vọng ngày càng cao của khách hàng về trải nghiệm dịch vụ. Trong bối cảnh các nền tảng số rút ngắn thời gian đáp ứng ở hầu hết lĩnh vực, từ mua sắm, thanh toán đến đặt xe hay giao nhận, người tiêu dùng quen với sự thuận tiện, minh bạch và khả năng theo dõi tiến trình xử lý theo thời gian thực. Những kỳ vọng đó cũng dần được đặt ra đối với ngành bảo hiểm.

Nhưng đối chiếu với kỳ vọng này, khâu bồi thường từng là điểm khiến không ít khách hàng đắn đo. Nhiều năm qua, việc yêu cầu bồi thường thường gắn với rào cản từ việc phải chuẩn bị nhiều loại giấy tờ, đến trực tiếp để khai báo và chờ đợi trong khi khó nắm được hồ sơ đang được xử lý đến đâu.

Trong khi đó, trải nghiệm ở khâu này tác động trực tiếp đến sự tín nhiệm của khách hàng: khoảng 50% khách hàng hài lòng với quá trình bồi thường có ý định tiếp tục gắn bó, theo Bain & Company. Ở góc độ doanh nghiệp, số hóa khâu bồi thường mang lại lợi ích đo lường được, khi tự động hóa có thể cắt giảm tới 30% chi phí của cả hành trình bồi thường.

Chính khoảng cách giữa kỳ vọng của khách hàng và trải nghiệm thực tế đã trở thành động lực để doanh nghiệp bảo hiểm đẩy mạnh số hóa quy trình bồi thường. Thay vì phụ thuộc nhiều vào quy trình thủ công, doanh nghiệp đang từng bước ứng dụng công nghệ ngay từ khâu tiếp nhận, thẩm định và xử lý hồ sơ; đồng thời chuyển dịch sang các hệ thống lõi linh hoạt hơn, tận dụng dữ liệu theo thời gian thực và các mô hình phân tích để hỗ trợ ra quyết định chính xác, rút ngắn thời gian xử lý và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Giải pháp giúp Bảo hiểm AAA hiện thực hóa cam kết "nhanh chóng - chính xác - minh bạch"

Bắt nhịp xu hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo, Bảo hiểm AAA nỗ lực nâng cao trải nghiệm khách hàng thông qua việc đầu tư vào hệ sinh thái số toàn diện, nổi bật là bộ đôi giải pháp Claim247 và AAA247.

Với khách hàng, hành trình bồi thường được đơn giản hóa ngay từ bước đầu. Sau khi thông báo sự cố qua hotline 1900545435, họ sẽ được hướng dẫn quy trình khai báo tổn thất, gửi hình ảnh hiện trường, tải lên các giấy tờ theo hướng dẫn và chuyển thông tin đến bộ phận tiếp nhận, theo dõi hồ sơ. Mỗi hồ sơ gắn với một tài khoản xử lý cụ thể, có thể truy xuất đầy đủ thông tin. Tiến trình hiển thị trực quan, đồng thời khách hàng cũng nhận thông báo tự động ở từng bước giải quyết.

Đáng nói, phía sau hành trình trải nghiệm liền mạch này là một nền tảng số hóa được Bảo hiểm AAA nghiên cứu đầu tư và triển khai đồng bộ. Trong đó, Claim247 là hệ thống quản lý giám định và bồi thường trực tuyến dành cho nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới trên toàn quốc. Hệ thống được kết nối trực tiếp với ứng dụng di động, tạo thành quy trình xuyên suốt từ tiếp nhận thông tin, giám định đến xử lý và giải quyết bồi thường.

Song song với Claim247, Bảo hiểm AAA đưa vào vận hành AAA247 - ứng dụng di động dành riêng cho đội ngũ giám định viên, cho phép thực hiện và quản lý toàn bộ công tác giám định ngay trên điện thoại. Thay vì lọc ảnh thủ công rồi sao chép vào hồ sơ giấy, giám định viên chụp ảnh trực tiếp trên ứng dụng; dữ liệu hiện trường - hình ảnh, video, thông tin xe - được tự động gắn vào biên bản điện tử, thay thế hoàn toàn hồ sơ giấy. Quy trình chuẩn hóa cho phép cập nhật trạng thái hồ sơ liên tục, chuyển giao sang bộ phận khác hoặc gửi duyệt trực tuyến.

Việc điều phối dựa trên nền tảng công nghệ giúp toàn bộ chuỗi xử lý - từ tiếp nhận, đánh giá đến giải quyết bồi thường - được rút ngắn, giúp Bảo hiểm AAA hiện thực hóa cam kết với khách hàng trên ba trục lõi: “nhanh chóng - chính xác - minh bạch”.

Cụ thể, với Claim247, hệ thống số hóa toàn bộ luồng công việc từ lúc tiếp nhận sự cố đến khi thanh toán bồi thường, giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ xuống còn khoảng 3-5 ngày làm việc đối với các hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và tối đa 15 ngày theo quy định. Còn với AAA247, ứng dụng này giúp tiết kiệm tới 90% thời gian lập hồ sơ, chỉ còn khoảng 10 phút mỗi hồ sơ thay vì 1-2 giờ lọc ảnh thủ công như trước. Thậm chí nhiều trường hợp có thể giám định từ xa, tiết kiệm 2-6 giờ mỗi vụ tổn thất.

Hệ thống cũng tích hợp công cụ AI đề xuất thông tin dựa trên biên bản điện tử theo mẫu chuẩn hóa, với độ chính xác lên đến khoảng 98%, giúp chuẩn hóa quy trình và hạn chế bỏ sót chi tiết. Tùy nghiệp vụ, hệ thống còn tích hợp công cụ AI hỗ trợ đề xuất và tra cứu - như tra giá thị trường trong giám định tài sản, xe cơ giới - giúp việc đánh giá bớt phụ thuộc vào cảm tính cá nhân.

Ứng dụng còn được tích hợp cơ chế xác thực khuôn mặt đối với giám định viên trước khi thực hiện nghiệp vụ, kết hợp hệ thống phân quyền và quản lý tài khoản tập trung nhằm tăng cường bảo mật, hạn chế gian lận và đảm bảo tính minh bạch trong toàn bộ quy trình giám định.

Bên cạnh nâng cao hiệu quả vận hành nội bộ, Bảo hiểm AAA còn chú trọng tăng tính minh bạch trong trải nghiệm của khách hàng. Thông qua tính năng cập nhật trạng thái hồ sơ theo từng giai đoạn và gửi thông báo qua Zalo, khách hàng có thể chủ động theo dõi tiến độ xử lý mà không cần liên hệ nhiều lần để hỏi về tình trạng hồ sơ. Điều này giúp quá trình bồi thường trở nên rõ ràng, thuận tiện và mang lại sự an tâm hơn trong suốt hành trình giải quyết quyền lợi bảo hiểm.

Có thể nói, việc đầu tư đồng bộ vào AAA247 và Claim247 là cách Bảo hiểm AAA hiện thực hóa mục tiêu lấy khách hàng làm trung tâm, đồng thời thể hiện sự tôn trọng với hai điều khách hàng coi trọng nhất khi gặp sự cố: thời gian và “quyền được an tâm”. Với Bảo hiểm AAA, mỗi cải tiến công nghệ đều hướng tới mục tiêu giúp khách hàng chủ động hơn khi cần sử dụng quyền lợi bảo hiểm, đồng thời giảm bớt áp lực ở những thời điểm không mong muốn.

Trên tinh thần đó, Bảo hiểm AAA tiếp tục theo đuổi chiến lược đổi mới công nghệ, nâng cao tính minh bạch trong quy trình phục vụ và phát triển hệ sinh thái dịch vụ số. Mục tiêu cốt lõi là xây dựng hành trình trải nghiệm bảo hiểm thuận tiện, đề cao minh bạch và xây dựng một mạng lưới bảo vệ thông minh, đồng hành cùng người Việt trong từng giai đoạn của cuộc sống.

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