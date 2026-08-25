Tham gia bảo hiểm để vững vàng trước các cú sốc kinh tế

Ngày 25/8/2026, Báo Nhân Dân phối hợp với Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam tổ chức tọa đàm "Bảo hiểm Nhân thọ: Hiểu đúng để yên Tâm". Đây là diễn đàn đối thoại giữa cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp nhằm làm rõ bản chất, giá trị và cơ chế pháp lý để đảm bảo quyền lợi người tham gia bảo hiểm nhân thọ, từ đó người dân sẽ chủ động lựa chọn phù hợp với nhu cầu bảo vệ tài chính của bản thân và gia đình.

Phạm Thu Phương - Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính; ông Ngô Trung Dũng - Phó Tổng thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam; Chuyên gia kinh tế, PGS.TS Ngô Trí Long và bà Lê Hương Ly - Phó Tổng Giám đốc Pháp lý, Truyền thông và Đối ngoại, Prudential Việt Nam tham dự chương trình.

Khoảng trống lớn giữa nhận thức và hành động

Việt Nam đang ở giai đoạn cơ cấu dân số vàng - thời kỳ thuận lợi nhất để xây dựng nền tảng tài chính dài hạn. Nhưng cửa sổ này đang khép lại: đến năm 2034, Việt Nam sẽ bước vào thời kỳ dân số già với khoảng 21 triệu người cao tuổi, tạo áp lực lớn lên hệ thống an sinh. Trong khi đó, chỉ 11,7% dân số tham gia bảo hiểm nhân thọ - thấp hơn đáng kể so với Philippines (38%), Malaysia (50%) hay Singapore (80%), đưa Việt Nam vào nhóm có "khoảng trống bảo vệ" cao trong khu vực Đông Nam Á.

Bà Phạm Thu Phương – Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính phát biểu tại tọa đàm.

Khảo sát toàn quốc của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (2026) cho thấy 89% người dân xem bảo hiểm nhân thọ là thiết yếu, nhưng khi đối mặt biến cố, phản ứng đầu tiên vẫn là tự xoay xở: 67% dùng tiết kiệm, 53% cắt giảm chi tiêu, 39% tìm thêm thu nhập.

Vấn đề không nằm ở thiếu nhận thức, mà ở hiểu chưa đúng bản chất: bảo hiểm vẫn bị nhìn qua lăng kính "được - mất" ngắn hạn; chất lượng tư vấn ban đầu chưa đồng đều khiến kỳ vọng bị đặt sai và người dân chưa nắm rõ quyền lợi pháp lý mình được bảo vệ.

Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm đặt mục tiêu nâng tỷ lệ tham gia lên 18% dân số, quy mô ngành đạt 3,3 - 3,5% GDP vào 2030.

Giá trị cốt lõi của bảo hiểm nhân thọ: Bảo vệ gia đình, trụ đỡ kinh tế

Phát biểu tại tọa đàm, bà Phạm Thu Phương phân tích hệ thống an sinh Việt Nam vận hành trên cấu trúc đa tầng. Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế là lớp nền, đảm bảo mức cơ bản cho toàn dân, nhưng có giới hạn rõ ràng. Khi rủi ro lớn xảy ra (mắc bệnh hiểm nghèo, mất thu nhập đột ngột), hai lớp này chưa đủ giữ ổn định tài chính cho gia đình. Bảo hiểm nhân thọ là lớp bổ trợ, cho phép mỗi người chủ động nâng mức bảo vệ phù hợp với năng lực riêng. "Một xã hội có tỷ lệ tham gia bảo hiểm cao sẽ vững vàng hơn trước các cú sốc kinh tế và y tế", bà Phương nhận định.

Ông Ngô Trung Dũng (thứ 2 từ phải sang) – Phó Tổng thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam trao đổi tại tọa đàm.

Ở góc nhìn vĩ mô, phí bảo hiểm từ hàng triệu người tham gia trở thành nguồn vốn dài hạn. Dòng tiền này tiếp tục đầu tư vào trái phiếu Chính phủ, hạ tầng, thị trường tài chính, qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Mỗi người tham gia không chỉ bảo vệ gia đình mình mà còn đóng góp vào sức chống chịu chung của cả nền kinh tế.

Về khung pháp lý, ông Ngô Trung Dũng nhấn mạnh, Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022, Nghị định 46/2023 và Thông tư 67/2023 đã trao cho người tham gia nhiều quyền lợi cụ thể - quyền được cung cấp đầy đủ thông tin trước khi ký kết, quyền xem xét lại hợp đồng trong 21 ngày, minh bạch cấu trúc phí, chuẩn hóa hoạt động tư vấn và cơ chế khiếu nại rõ ràng.

Công tác giám sát được triển khai qua thanh tra định kỳ, doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm đối với đội ngũ đại lý. "Khung pháp lý đã khá toàn diện. Vấn đề là đưa các quyền này đến gần hơn với người dân để mỗi người biết mình được bảo vệ bởi những gì", bà Phương cho biết thêm.

"Phần lớn vấn đề phát sinh đều liên quan đến chất lượng tư vấn ban đầu. Một cuộc tư vấn đúng nghĩa phải bắt đầu từ nhu cầu và khả năng tài chính của khách hàng chứ không phải từ sản phẩm", ông Dũng chia sẻ. Hiệp hội đang phối hợp với doanh nghiệp để siết tiêu chuẩn hành nghề và hoàn thiện bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ tư vấn viên.

Doanh nghiệp cam kết đồng hành phát triển bền vững, đặt khách hàng làm trọng tâm

Chia sẻ tại tọa đàm, bà Lê Hương Ly - đại diện Prudential nhấn mạnh: bảo hiểm là lời hứa kéo dài nhiều thập kỷ, cam kết phải được chứng minh bằng năng lực tài chính, chất lượng đội ngũ và hành động mỗi ngày.

Bà Lê Hương Ly - đại diện Prudential

Tính đến hết năm 2025, Prudential Việt Nam ghi nhận tổng tài sản gần 199.000 tỷ đồng, biên khả năng thanh toán vượt trên 200%, tổng giá trị tài sản đầu tư hơn 180.000 tỷ đồng, trong đó phần lớn phân bổ vào trái phiếu Chính phủ, hiện doanh nghiệp đang bảo vệ gần 2,3 triệu người thông qua gần 200 văn phòng và 6 đối tác ngân hàng trên toàn quốc. Cũng trong năm 2025, công ty chi trả 16.489 tỷ đồng chi phí bồi thường và quyền lợi bảo hiểm khác , thể hiện cam kết của doanh nghiệp với khách hàng.

"Bảo hiểm nhân thọ là một cam kết kéo dài hàng chục năm. Chúng tôi hiểu rằng mỗi đồng phí khách hàng đóng góp đều chứa đựng niềm tin. Niềm tin đó chỉ có thể được giữ bằng năng lực tài chính vững chắc, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp và sự sẵn sàng chi trả vào lúc khách hàng cần nhất" - đại diện Prudential chia sẻ.