Hòa Phát nằm trong Top 5 doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam năm 2026

Ngày 24/8/2026, Tập đoàn Hòa Phát được vinh danh trong Top 5 doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam, theo Bảng xếp hạng PRIVATE 100 do trang tin CafeF công bố. Từ khi niêm yết năm 2007 đến nay, Hòa Phát đã nộp ngân sách Nhà nước 109.000 tỷ đồng.

PRIVATE 100 nằm trong hệ thống vinh danh VNTAX (Vietnam Largest Taxpayers), tôn vinh các doanh nghiệp có đóng góp ngân sách lớn nhất cho Việt Nam.

Ở bảng xếp hạng PRIVATE 100, Hòa Phát là một trong 8 doanh nghiệp tư nhân có số nộp ngân sách Nhà nước trên 10.000 tỷ đồng năm 2025 (với số nộp ngân sách năm 2025 đạt 13.000 tỷ đồng). Tính từ thời điểm Hòa Phát niêm yết trên thị trường chứng khoán năm 2007 đến ngày 30/6/2026, Hòa Phát đã đóng góp tổng cộng hơn 109.000 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước.

Theo dữ liệu của VNTAX200, ở bảng xếp hạng nhóm ngành Top 10 công ty thép – vật liệu xây dựng nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam 2025, Tập đoàn Hòa Phát dẫn đầu danh sách, chiếm khoảng 68% tổng số nộp của Top 10.

Hòa Phát xếp hạng thứ 15 trong Danh sách 100 Thương hiệu giá trị nhất Việt Nam năm 2026 do Brand Finance đánh giá. Đây là lần thứ 12 liên tiếp Tập đoàn có mặt trong bảng xếp hạng và nằm trong Top 100 thương hiệu giá trị nhất khu vực Đông Nam Á.

Tại bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500 năm 2026 – danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á dựa trên doanh thu của năm tài chính trước đó. Tập đoàn Hòa Phát đứng ở vị trí thứ 59, tăng 3 bậc so với năm 2025. Đây là lần thứ 3 liên tiếp Hòa Phát được vinh danh tại bảng xếp hạng này.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Tập đoàn Hòa Phát đã đóng góp ngân sách Nhà nước 8.478 tỷ đồng tại 20 tỉnh thành trên cả nước, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2025.

Gắn hoạt động của mình với lợi ích xã hội, Tập đoàn Hòa Phát triển khai nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực, tập trung vào 4 nhóm chính: Y tế - Giáo dục - Giao thông và Cộng đồng. Hòa Phát đã triển khai nhiều hoạt động thiện nguyện, nổi bật là xây dựng 1.500 căn nhà cho hộ nghèo tại nhiều địa phương và tài trợ hơn 40 tỷ đồng xây mới trường học tại Bình Đông (Quảng Ngãi),...