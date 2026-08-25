Thẻ Vietcombank Visa Hanoi Metro – MeGO giành Giải Vàng Stevie® Award 2026

Thẻ Vietcombank Visa Hanoi Metro – MeGO vừa được vinh danh Giải Vàng – Gold Stevie® Award 2026, giải cao nhất tại hạng mục “Sản phẩm hoặc Dịch vụ hướng tới Phát triển bền vững” của The International Business Awards® – giải thưởng kinh doanh quốc tế thuộc hệ thống Stevie Awards danh giá. Đặc biệt, đây là hạng mục duy nhất trong mùa giải năm nay chỉ ghi nhận một sản phẩm chiến thắng, đưa MeGO trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam trên bản đồ đổi mới sáng tạo quốc tế ở lĩnh vực này.

Theo kết quả chính thức được The International Business Awards® – Giải thưởng Kinh doanh Quốc tế công bố ngày 12/8/2026, thẻ Vietcombank Visa Hanoi Metro – MeGO đã được vinh danh Gold Stevie® Award 2026 – Giải Vàng, giải cao nhất tại hạng mục “Sản phẩm/Dịch vụ hướng tới Phát triển bền vững” (Sustainability-Focused Product or Service), trong mùa giải thường niên lần thứ 23.

The International Business Awards® là chương trình giải thưởng toàn cầu thuộc hệ thống Stevie Awards, ghi nhận những thành tựu nổi bật của doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trên khắp thế giới. Kết quả Giải Vàng năm nay được xác định dựa trên điểm đánh giá trung bình của hơn 300 chuyên gia quốc tế, sau 02 tháng chấm giải – minh chứng cho quy mô và uy tín của giải thưởng.

MeGO – đại diện duy nhất tại hạng mục Phát triển bền vững

Đáng chú ý, hạng mục “Sản phẩm hoặc Dịch vụ hướng tới Phát triển bền vững” năm nay chỉ ghi nhận duy nhất một sản phẩm chiến thắng: Thẻ MeGO của Vietcombank. Đây là dấu ấn hiếm có trong một mùa giải quy tụ hàng nghìn đề cử đến từ khắp thế giới, qua đó ghi dấu một sáng kiến đến từ Việt Nam trong lĩnh vực đổi mới và phát triển bền vững trên bản đồ quốc tế.

Sản phẩm kết tinh giữa công nghệ, giao thông xanh và tài chính bền vững

Không chỉ là một phương tiện thanh toán, MeGO được Vietcombank phát triển với định hướng kết nối công nghệ, giao thông công cộng và lối sống bền vững trong chính những trải nghiệm tài chính hằng ngày của khách hàng. Khách hàng có thể chạm thẻ trực tiếp qua cổng Metro, đồng thời theo dõi dấu chân carbon gắn với các giao dịch ngay trên VCB Digibank, giúp hiểu rõ hơn tác động môi trường từ các lựa chọn chi tiêu và từng bước hướng tới những thói quen tiêu dùng bền vững hơn.

Yếu tố bền vững cũng được thể hiện ngay trong thiết kế sản phẩm: thẻ vật lý được sản xuất từ 100% vật liệu tái chế, cùng chi tiết notch trên cạnh thẻ hỗ trợ khách hàng khiếm thị dễ dàng xác định chiều thẻ khi sử dụng – mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính cho nhiều nhóm khách hàng hơn.

Sự kết hợp giữa công nghệ thanh toán, giao thông công cộng, vật liệu thân thiện với môi trường và thiết kế có tính tiếp cận đã tạo nên những giá trị khác biệt của MeGO, được Hội đồng giám khảo quốc tế của Stevie Awards đánh giá cao khi xét chọn Giải Vàng năm nay.

Khẳng định định hướng ESG và vai trò tiên phong của Vietcombank

Giải Vàng Stevie® Award 2026 tiếp tục khẳng định định hướng phát triển ngân hàng xanh gắn với chiến lược ESG (Environmental – Social – Governance) mà Vietcombank kiên định theo đuổi. Thành tích này cho thấy Vietcombank không ngừng tiên phong trong việc phát triển các giải pháp ngân hàng hiện đại, toàn diện và bền vững, từng bước đưa mục tiêu phát triển bền vững từ định hướng chiến lược trở thành trải nghiệm cụ thể, gần gũi với mỗi khách hàng.

Đây cũng là dấu mốc góp phần đưa những sáng kiến tài chính – công nghệ từ Việt Nam ngày càng hiện diện rõ nét hơn trên bản đồ đổi mới quốc tế, khẳng định cam kết lâu dài của Vietcombank trong hành trình đồng hành cùng khách hàng và cộng đồng hướng tới một tương lai xanh, bao trùm hơn.

Trong thời gian tới, Vietcombank sẽ tiếp tục nghiên cứu, mở rộng các giải pháp ngân hàng số gắn với mục tiêu ESG, từng bước khẳng định vị thế tiên phong trong việc kiến tạo hệ sinh thái tài chính hiện đại, an toàn và bền vững tại Việt Nam.

Lễ trao giải International Business Awards® 2026 dự kiến được tổ chức tại Paris, Pháp vào ngày 28/10/2026.

Vietcombank Visa Hanoi Metro – MeGO. Mở lối riêng tôi.