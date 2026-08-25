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Kinh tế

TKV và EVN phối hợp bảo đảm nguồn than cho Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4

P.V

Ngày 24/8, tại tỉnh Lâm Đồng, đoàn công tác của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) do Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngô Hoàng Ngân dẫn đầu đã làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về công tác cung cấp than cho Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4.

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Lãnh đạo TKV và EVN kiểm tra tình hình cung cấp, tiếp nhận than tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4

Tham gia đoàn công tác của TKV có Thành viên Hội đồng thành viên Trần Văn Cừ; Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Trần Hải Bình; lãnh đạo Ban Kinh doanh than, Văn phòng Tập đoàn và Công ty CP Xuất nhập khẩu than - Vinacomin.

Về phía EVN có Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Đặng Hoàng An cùng đại diện các đơn vị liên quan.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo TKV và EVN tập trung trao đổi về tình hình cung ứng than phục vụ hoạt động sản xuất điện của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4; đồng thời rà soát kết quả thực hiện và những vấn đề phát sinh trong quá trình phối hợp giữa các đơn vị.

Việc bảo đảm nguồn than có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động ổn định của các nhà máy nhiệt điện, nhất là trong bối cảnh yêu cầu cung ứng điện phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống ngày càng cao. Nguồn nhiên liệu được cung cấp đầy đủ, đúng tiến độ giúp nhà máy chủ động kế hoạch vận hành, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng.

Trên cơ sở đánh giá thực tế, lãnh đạo hai Tập đoàn thống nhất tập trung các giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp trong cung cấp và tiếp nhận than, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh và bảo đảm nguồn nhiên liệu phục vụ sản xuất điện của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4.

Thông qua chương trình làm việc, TKV và EVN tiếp tục khẳng định yêu cầu phối hợp chặt chẽ giữa hai Tập đoàn trong chuỗi cung ứng nhiên liệu - sản xuất điện. Đây là cơ sở để các đơn vị chủ động tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả cung ứng than và góp phần bảo đảm nguồn điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

P.V
#TKV #EVN #Vĩnh Tân 4 #cung ứng than #nhiệt điện #năng lượng #sản xuất điện

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