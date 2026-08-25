Phú Long về đích tuyến điện ngầm 220kV Nhà Bè – Tao Đàn, rút ngắn 35% thời gian thi công

Chỉ sau 8 tháng triển khai, Tập đoàn Phú Long đã hoàn thành, đóng điện và bàn giao công trình ngầm hóa đường dây điện 220kV tuyến Nhà Bè – Tao Đàn, đoạn từ trạm Nhà Bè đến cầu Rạch Đỉa, vượt tiến độ 4 tháng, rút ngắn 35% thời gian thi công.

Hơn 1.000 tỷ đồng – 8 tháng “về đích”

Khởi công từ tháng 12/2025, công trình ngầm hóa lưới điện 220kV tuyến Nhà Bè – Tao Đàn, đoạn từ trạm Nhà Bè đến cầu Rạch Đỉa được Tập đoàn Phú Long đề xuất đầu tư bằng nguồn lực doanh nghiệp, đồng hành cùng TP.HCM hiện đại hóa hạ tầng kỹ thuật.

Các đại biểu thực hiện nghi thức bàn giao, đưa vào vận hành công trình ngầm hóa đường dây điện 220kV Nhà Bè – Tao Đàn, đoạn từ trạm Nhà Bè đến cầu Rạch Đỉa

Trước những yêu cầu cao về tiêu chuẩn kỹ thuật, công nghệ và điều kiện thi công phức tạp, Phú Long đã tổ chức nhiều mũi triển khai song song, ứng dụng các giải pháp thi công hiện đại và đẩy nhanh quyết định ngay tại hiện trường..

Kết quả, công trình hoàn thành sau 8 tháng thay vì 12 tháng theo kế hoạch, đóng điện an toàn và bàn giao vào ngày 25/8/2026, hướng tới chào mừng Đại lễ Quốc khánh 2/9.

Không chỉ đưa một tuyến điện 220kV xuống ngầm, công trình còn giải phóng hành lang lưới điện, cải thiện cảnh quan, mở thêm không gian xanh và dư địa phát triển đô thị phía Nam TP.HCM, từ Nhà Bè hướng đến Cần Giờ.

Năng lực được khẳng định từ một công trình khó

Ông Nguyễn Vũ Anh Tú – Tổng Giám đốc Phú Long bàn giao biểu trưng công trình đến bà Nguyễn Thị Kim Ngọc – Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, đại diện UBND TP.HCM.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Kim Ngọc – Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM đánh giá việc công trình hoàn thành và đưa vào vận hành là kết quả đáng ghi nhận, góp phần nâng cao độ an toàn, tin cậy cho hệ thống điện Thành phố, đồng thời giải phóng không gian đô thị, tạo thuận lợi cho việc phát triển đồng bộ hạ tầng kỹ thuật. Đồng thời ghi nhận việc dự án được đầu tư 100% bằng nguồn vốn xã hội hóa từ Phú Long là minh chứng cho tinh thần chủ động đồng hành, chia sẻ trách nhiệm của doanh nghiệp cùng chính quyền Thành phố trong huy động nguồn lực xã hội phát triển hạ tầng kỹ thuật.

Ông Nguyễn Văn Bảy – Phó Giám đốc Công ty Truyền tải điện 4 phát biểu tại buổi lễ.

Ở góc độ đơn vị tiếp nhận quản lý và vận hành công trình, Ông Nguyễn Văn Bảy – Phó Giám đốc Công ty Truyền tải điện 4 đánh giá cao năng lực tổ chức, kiểm soát tiến độ và điều phối của Phú Long khi hoàn thành trong thời gian ngắn một dự án có yêu cầu cao về kỹ thuật, mặt bằng và phối hợp nhiều bên.

Ông Nguyễn Vũ Anh Tú – Tổng Giám đốc Phú Long chia sẻ về quá trình triển khai và những nỗ lực đưa dự án về đích vượt tiến độ.

Đại diện Tập đoàn Phú Long, Tổng Giám đốc Nguyễn Vũ Anh Tú chia sẻ: “35% thời gian được rút ngắn nhưng không rút ngắn bất kỳ tiêu chuẩn nào về kỹ thuật, chất lượng và an toàn. Với Phú Long, đây không chỉ là một công trình năng lượng, mà còn là minh chứng cho năng lực thực thi những dự án khó và trách nhiệm của doanh nghiệp đối với sự phát triển của Thành phố.”

Mở không gian mới cho đô thị

Trong một TP.HCM đang tăng tốc đầu tư hạ tầng, công trình 220kV Nhà Bè – Tao Đàn, đoạn từ trạm Nhà Bè đến cầu Rạch Đỉa cho thấy hiệu quả của việc huy động nguồn lực doanh nghiệp cùng tham gia kiến tạo những công trình thiết yếu cho Thành phố.

Công nhân lắp dựng trụ thép đơn thân tại công trường ngầm hóa lưới điện 220kV tuyến Nhà Bè – Tao Đàn, đoạn từ trạm Nhà Bè đến cầu Rạch Đỉa.

Đây cũng là bước đi tiếp theo trong định hướng của Phú Long: từ phát triển bất động sản đến phát triển đô thị toàn diện, nơi mỗi dự án gắn với hạ tầng, môi trường, chất lượng sống và những giá trị lâu dài cho cộng đồng.

Về đích trước tiến độ là kết quả. Làm chủ công trình khó là năng lực. Mở thêm không gian phát triển cho Thành phố, đó là cách Phú Long kiến tạo những giá trị mãi sinh sôi.