Automotive Hackathon mùa đầu tiên tìm ra quán quân và các đội thi xuất sắc

Sau hơn hai tháng tranh tài, Automotive Hackathon 2026 do FPT tổ chức đã tìm ra nhiều giải pháp AI có tính ứng dụng cao cho ngành công nghiệp ô tô toàn cầu.

Với chủ đề “Shape The AI-Defined Mobility Era” (Định hình kỷ nguyên dịch chuyển bằng AI), Automotive Hackathon 2026 đã thu hút hơn 300 đội đăng ký với 1.000 thí sinh là các tài năng trẻ đến từ các trường đại học hàng đầu Việt Nam, cùng các kỹ sư nhiều kinh nghiệm trong những lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, kiến trúc hệ thống, hệ thống nhúng và AUTOSAR.

Các thí sinh tham quan, trải nghiệm tại Demo Day.

Automotive Hackathon 2026 diễn ra từ ngày 15/06 đến 23/08/2026. Vượt qua vòng tuyển chọn, 20 đội xuất sắc nhất tiếp tục hiện thực hóa ý tưởng trên nền tảng Virtual Development (Carsky) do FPT phát triển. Đồng hành cùng các đội là đội ngũ chuyên gia và kỹ sư giàu kinh nghiệm, mang đến sự hỗ trợ chuyên môn xuyên suốt quá trình nghiên cứu, phát triển và hoàn thiện giải pháp.

Từ Top 20 đội thi xuất sắc nhất, 6 đội ADS Stars, Hủ Tiếu, Viva, TwinGate, KIS và JFA G3 đã ghi tên mình vào vòng chung kết, vượt qua nhiều thử thách để bước vào chặng đua khốc liệt nhất của Automotive Hackathon 2026. Trước thềm Demo Day, các đội tiếp tục chinh phục thử thách coding trực tiếp trong 24 giờ liên tục, nơi năng lực công nghệ, tư duy sáng tạo và tinh thần đồng đội được đẩy đến giới hạn trong môi trường phát triển thực chiến.

Các thí sinh của Automotive Hackathon trong thử thách coding trực tiếp.

Các giải pháp được trình bày tại chung kết cho thấy sự trưởng thành rõ nét về tư duy sản phẩm và năng lực công nghệ. Từ trí tuệ nhân tạo, xử lý giọng nói, dữ liệu cảm biến đến các giải pháp hỗ trợ phát triển và kiểm thử phần mềm ô tô, mỗi dự án đều mang đến một góc nhìn mới về cách công nghệ có thể giải quyết những bài toán thực tiễn của ngành. Theo đánh giá của Hội đồng Giám khảo, nhiều giải pháp còn thể hiện tiềm năng triển khai thực tế và khả năng tạo ra giá trị cho doanh nghiệp, góp phần định hình tương lai của các phương tiện thông minh.

Các đội thi xuất sắc chụp ảnh lưu niệm cùng ban tổ chức trong vòng chung kết.

Chung cuộc, đội Hủ Tiếu đến từ Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Thái Nguyên xuất sắc chinh phục ngôi vị Quán quân của Automotive Hackathon 2026 với giải thưởng trị giá 100 triệu đồng. Đội đã phát triển ý tưởng “Adaptive Cabin Climate” thành giải pháp điều hòa thông minh giúp duy trì sự thoải mái tối đa, tự động điều tiết không khí để giảm sốc nhiệt khi rời xe và ngăn ngừa tình trạng buồn ngủ do tích tụ CO₂. Không chỉ thuyết phục Hội đồng Giám khảo bằng chất lượng giải pháp và khả năng hiện thực hóa ý tưởng, đội thi còn nhận được sự ủng hộ áp đảo từ khán giả. Với 449 lượt bình chọn trực tiếp, đội đã giành giải “Ý tưởng Ấn tượng nhất” trị giá 10 triệu đồng, khẳng định sức hút và dấu ấn nổi bật của mình tại Automotive Hackathon 2026.

ADS Stars và TwinGate là hai đội thi giành giải Nhì, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng, nhờ những giải pháp thể hiện tư duy sản phẩm rõ nét cùng chiều sâu công nghệ.

Với FleetOps, ADS Stars mang đến một nền tảng khai phá dữ liệu xuyên suốt từ trong xe đến các hệ thống bên ngoài, tạo tiền đề cho việc phát triển các dịch vụ và ứng dụng dựa trên dữ liệu lớn. Giải pháp hướng đến khả năng mang lại giá trị kinh doanh thực tiễn, tối ưu hiệu quả vận hành và sẵn sàng cho quá trình triển khai ở quy mô doanh nghiệp.

Trong khi đó, TwinGate giới thiệu Nền tảng kiểm định OTA cho AI Software nhằm giải quyết một trong những thách thức lớn nhất của ngành xe thông minh: bảo đảm sự an toàn của các bản cập nhật phần mềm AI trước khi được đưa lên phương tiện. Giải pháp giúp tăng cường độ tin cậy của quá trình cập nhật từ xa, đóng góp vào việc xây dựng các hệ thống phần mềm ô tô an toàn, ổn định và bền vững hơn.

Các đội KIS, JFA G3 và VIVA được vinh danh với danh hiệu Tài năng triển vọng, nhận giải thưởng 20 triệu đồng/đội nhằm ghi nhận những ý tưởng táo bạo, tinh thần dám thử thách và khát vọng đổi mới. Mỗi đội đã mang đến những góc nhìn khác biệt, những giải pháp đầy tiềm năng và truyền cảm hứng về thế hệ kỹ sư công nghệ trẻ sẵn sàng kiến tạo tương lai ngành Automotive.

Ban tổ chức trao giải vô địch Automotive Hackathon 2026 trị giá 100 triệu đồng cho đội Hủ Tiếu.

Ngay trong lần đầu tiên tổ chức, Automotive Hackathon đã trở thành sân chơi công nghệ quy mô lớn, đồng thời là bệ phóng để FPT phát hiện, kết nối và nuôi dưỡng thế hệ kỹ sư tài năng cho ngành ô tô. Qua đó, cuộc thi cũng cho thấy vai trò chủ động của FPT trong việc thúc đẩy hệ sinh thái nhân lực và đổi mới sáng tạo cho ngành.

Ông Nguyễn Đức Kính – Giám đốc Công ty FPT Automotive, Tập đoàn FPT, chia sẻ: “Automotive Hackathon không chỉ mang đến những giải pháp sáng tạo, mà còn cho thấy tiềm năng của thế hệ kỹ sư trẻ Việt Nam trong việc đưa AI vào giải quyết những bài toán thực tế của ngành ô tô. Đây là nguồn nhân lực quan trọng khi ngành công nghiệp này đang bước vào kỷ nguyên được định hình ngày càng mạnh mẽ bởi phần mềm và AI”.

Với đội ngũ hơn 5.000 kỹ sư phần mềm ô tô và mạng lưới hợp tác gồm 150 nhà cung cấp linh kiện cấp 1 (Tier-1) và nhà sản xuất xe (OEM) hàng đầu thế giới, FPT đang đẩy mạnh phát triển các giải pháp trong những lĩnh vực như xe định nghĩa bằng phần mềm và AI, hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến, xe thông minh và xe điện. Automotive Hackathon là một trong những hoạt động nhằm mở rộng hệ sinh thái nhân lực và thúc đẩy các sáng kiến công nghệ cho thế hệ phương tiện tiếp theo.