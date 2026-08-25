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VN-Index tăng dù phần lớn cổ phiếu giảm giá

Việt Linh

TPO - Thị trường chứng khoán hôm nay (25/8) khá lạ khi VN-Index vẫn tăng nhưng phần lớn cổ phiếu lại giảm giá. Sau khi có lúc lên 1.812 điểm, chỉ số dần hạ nhiệt trong buổi chiều và đóng cửa tại 1.791 điểm.

VN-Index có lúc vượt 1.810 điểm trong phiên nhưng không giữ được mốc 1.800 điểm khi áp lực chốt lời tăng mạnh. Chỉ số vẫn tăng 2,63 điểm nhờ VIC, trong khi số cổ phiếu giảm giá trên HoSE cao gấp hơn 2 lần số mã tăng.

Nguyên nhân chính đến từ áp lực chốt lời khi lượng cổ phiếu mua trong phiên bùng nổ ngày 21/8 bắt đầu về tài khoản. Đây là phiên VN-Index từng tăng gần 34 điểm, khiến nhiều cổ phiếu có mức sinh lời ngắn hạn đáng kể.

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VIC "gánh" chỉ số.

Độ rộng thị trường cho thấy sự thận trọng rõ hơn. Trên HoSE có tới 225 mã giảm, trong khi chỉ 93 mã tăng. VN30 cũng giảm 0,3%, với 19 mã giảm và chỉ 9 mã tăng.

Trong bối cảnh đó, VIC trở thành lực kéo gần như quyết định. Cổ phiếu này tăng 2,8%, đóng cửa ở 220.500 đồng/cổ phiếu, với hơn 10 triệu đơn vị được sang tay. Giá trị giao dịch VIC đạt hơn 2.280 tỷ đồng, cao nhất trong khoảng 5 tháng.

Riêng VIC đóng góp khoảng 10 điểm cho VN-Index, trong khi mức tăng của toàn chỉ số chỉ là 2,63 điểm. Nói cách khác, nếu không có lực kéo từ VIC, sắc xanh của VN-Index khó giữ được.

Dòng tiền ngoại cũng tập trung mạnh vào cổ phiếu này. VIC được mua ròng hơn 362 tỷ đồng, cao nhất thị trường. VIX đứng sau với khoảng 176 tỷ đồng. Khối ngoại có phiên mua ròng thứ ba liên tiếp trên HoSE, giá trị khoảng 285 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, áp lực bán xuất hiện trên nhiều nhóm ngành. HPG giảm hơn 2%, BSR giảm 2,55%, GAS mất 1,76%. Nhóm ngân hàng cũng phân hóa mạnh khi SSB, LPB, VCB giữ được sắc xanh, trong khi ACB, HDB, MSB và nhiều mã khác giảm từ 1-2%.

Nhóm chứng khoán cũng không còn đồng loạt tăng như phiên trước. VIX ngược dòng tăng 2,17%, VCI tăng 1,36%, trong khi SHS giảm 1,89%, VND giảm 0,59%.

Thanh khoản vẫn ở mức cao với giá trị giao dịch trên HoSE hơn 21.300 tỷ đồng, tăng trên 10% so với phiên trước. Điều này cho thấy dòng tiền chưa rời thị trường, nhưng đang thận trọng hơn và có xu hướng chọn lọc cổ phiếu.

Mốc 1.800 điểm đang là vùng thử thách đáng kể. Việc chỉ số vượt mốc này trong buổi sáng nhưng nhanh chóng quay đầu, trong khi độ rộng nghiêng mạnh về bên bán, cho thấy thị trường cần thêm thời gian để hấp thụ lượng cổ phiếu chốt lời sau nhịp tăng nóng.

Việt Linh
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