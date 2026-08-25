Bà Cao Xuân Thu Vân tái đắc cử Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

TPO - Bà Cao Xuân Thu Vân vừa được bầu giữ chức Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 25/8, Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 chính thức diễn ra.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, bà Hà Thị Nga - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - khẳng định, kinh tế tập thể, HTX không phải mô hình của quá khứ hay giải pháp tình thế, mà là phương thức tổ chức kinh tế quan trọng, góp phần liên kết người dân, tổ chức lại sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh và bảo đảm an sinh xã hội.

Tuy nhiên, quy mô của nhiều HTX còn nhỏ; năng lực tài chính, trình độ quản trị và sức cạnh tranh hạn chế. Liên kết chuỗi giá trị chưa bền vững, trong khi khả năng tiếp cận đất đai, tín dụng, khoa học công nghệ... còn khó khăn. Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh tại nhiều HTX diễn ra chậm, thiếu chủ động.

Bà Hà Thị Nga - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Bà Hà Thị Nga đề nghị Liên minh HTX Việt Nam nhiệm kỳ mới tập trung tạo chuyển biến thực chất về thể chế, cơ chế, chính sách và môi trường phát triển. Luật HTX năm 2023 cùng các chính sách hỗ trợ phải được triển khai đồng bộ, kịp thời, minh bạch và dễ tiếp cận.

Đặc biệt, người đứng đầu HTX cần có tâm huyết với cộng đồng, có tư duy kinh tế thị trường...; qua đó hình thành lớp HTX thế hệ mới có năng lực quản trị tốt, làm chủ công nghệ và tham gia sâu vào chuỗi giá trị.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam khóa VII gồm 90 thành viên. Tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất, bà Cao Xuân Thu Vân - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam khóa VI - tái đắc cử Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Bà Nguyễn Thị Hoài Linh và ông Đinh Hồng Thái tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Hoài Linh đồng thời giữ chức Trưởng ban Kiểm tra; ông Phạm Minh Sơn giữ chức Phó Trưởng ban Kiểm tra Liên minh HTX Việt Nam khóa VII.

Bà Cao Xuân Thu Vân - tái đắc cử Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Cao Xuân Thu Vân cho biết, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hội nhập quốc tế đang mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn. Hệ thống Liên minh HTX Việt Nam cùng các HTX, liên hiệp HTX và tổ hợp tác không thể bước vào giai đoạn phát triển mới bằng tư duy, cách làm cũ.

Khu vực kinh tế tập thể phải chuyển từ phát triển số lượng sang nâng cao chất lượng; từ sản xuất đơn lẻ sang liên kết chuỗi giá trị; từ hỗ trợ riêng lẻ sang xây dựng hệ sinh thái; từ ứng dụng công nghệ sang tạo ra giá trị bằng công nghệ; từ tập trung vào thị trường trong nước sang chủ động hội nhập và nâng cao sức cạnh tranh.