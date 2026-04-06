Sắp xếp, giải thể hợp tác xã yếu kém trong năm nay

TPO - Theo Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, tính đến cuối năm 2025 cả nước có hơn 36.000 hợp tác xã (HTX), song có khoảng 30% HTX hiện nay thuộc diện yếu kém, tạm dừng hoạt động nhưng chưa thể giải thể do vướng mắc về pháp lý. Dự kiến năm 2026, cả nước sẽ thành lập 900 - 1.000 HTX mới, đồng thời sắp xếp, giải thể các đơn vị yếu kém.

Ngày 6/4, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Hội nghị thông tin về Tháng hành động vì hợp tác xã năm 2026 với chủ đề “Hợp tác xã Việt Nam - 80 năm đồng hành cùng đất nước”.

Bà Cao Xuân Thu Vân - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam - cho biết, sau 80 năm hình thành và phát triển, khu vực hợp tác xã (HTX) đã có bước tiến dài cả về quy mô và phạm vi hoạt động, song vẫn chưa phát huy hết tiềm năng. Điểm nghẽn lớn nhất không chỉ nằm ở nội tại từng HTX mà còn ở năng lực tổ chức, điều phối và hỗ trợ của hệ thống Liên minh HTX các cấp.

Theo đó, định hướng xuyên suốt của Tháng hành động năm nay là kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên minh HTX từ Trung ương tới địa phương, bảo đảm thực hiện tốt vai trò đại diện, hỗ trợ thành viên, kết nối thị trường và tham gia xây dựng chính sách.

Theo số liệu cập nhật đến 31/12/2025 của Liên minh HTX Việt Nam, cả nước có hơn 36.000 hợp tác xã, 153 liên hiệp HTX và 81.781 tổ hợp tác. Trong đó, khu vực nông nghiệp tiếp tục chiếm tỷ trọng chủ đạo với 23.954 HTX, tương đương 66,8%, còn lại hơn 33,2% là HTX phi nông nghiệp, cùng với 1.177 quỹ tín dụng nhân dân. Khu vực này hiện thu hút trên 7,1 triệu thành viên và tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 2,7 triệu lao động.

Lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã Việt Nam thông tin về các hoạt động trong tháng hành động.

Doanh thu bình quân một HTX đạt khoảng 3,2 tỷ đồng/năm, lợi nhuận bình quân khoảng 255 triệu đồng/năm. Thu nhập của lao động thường xuyên đạt khoảng 57 triệu đồng/người/năm, tương đương gần 4,75 triệu đồng/tháng, tăng khoảng 5-6% so với năm 2024.

Tuy nhiên, theo bà Thu Vân, hiệu quả hoạt động giữa các HTX vẫn phân hóa mạnh. Khoảng 30% trong số hơn 36.000 HTX hiện nay thuộc diện yếu kém, tạm dừng hoạt động nhưng chưa thể giải thể do vướng mắc về pháp lý. Đây chính là “lực cản vô hình” khiến khu vực kinh tế tập thể khó nâng chất một cách thực chất.

"Năm 2026, cả nước dự kiến thành lập thêm từ 900 đến 1.000 HTX mới, nhưng định hướng không còn là phát triển ồ ạt, mà là xây dựng các HTX mạnh ngay từ khi thành lập, có mô hình quản trị rõ ràng, gắn với chuỗi giá trị và thị trường, đồng thời sắp xếp, giải thể các HTX yếu kém", lãnh đạo Liên minh HTX Việt Nam thông tin.

Theo lãnh đạo Liên minh HTX Việt Nam, hiện Luật Phá sản 2025 đã được thông qua, được kỳ vọng sẽ tháo gỡ nút thắt tồn đọng lâu nay, giúp các HTX yếu kém có thể giải thể nhanh hơn, qua đó làm “sạch” hệ thống và tạo dư địa cho các mô hình mới phát triển.

Ông Đinh Hồng Thái - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam - trong bối cảnh kinh tế số và hội nhập sâu rộng, nếu không nâng cấp hệ thống tổ chức, HTX sẽ khó tiếp cận thị trường, công nghệ và nguồn lực.

Do đó, cùng với kiện toàn bộ máy, việc thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản trị, phát triển liên kết chuỗi giữa HTX với doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác sẽ là những ưu tiên lớn trong thời gian tới.

Theo ban tổ chức, các hoạt động trong tháng hành động sẽ diễn ra từ ngày 9-11/4 tại Hà Nội.