C.P. Việt Nam xuất khẩu lô thịt gà chế biến đầu tiên của Việt Nam sang Hàn Quốc

Hơn 4 tháng sau khi Việt Nam và Hàn Quốc chính thức mở cửa thị trường thịt gà chế biến, Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam (C.P. Việt Nam) đã chính thức xuất khẩu lô hàng đầu tiên đi Hàn Quốc. Sự kiện đánh dấu lần đầu tiên thịt gà chế biến của Việt Nam hiện diện tại Hàn Quốc.

Dấu mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác nông nghiệp song phương Việt Nam – Hàn Quốc

Theo ông Dương Tất Thắng, Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, việc Việt Nam và Hàn Quốc chính thức công bố mở cửa thị trường đối với sản phẩm thịt gà chế biến giữa hai nước là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác nông nghiệp song phương. “Cùng với C.P. Việt Nam là doanh nghiệp đầu tiên xuất khẩu thịt gà chế biến sang Hàn Quốc, chúng tôi kỳ vọng sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia xuất khẩu sang Hàn Quốc, qua đó góp phần nâng cao giá trị xuất khẩu cho ngành chăn nuôi và chế biến thực phẩm Việt Nam,” ông Thắng cho biết.

Lễ công bố xuất khẩu lô thịt gà chế biến đầu tiên của Việt Nam sang Hàn Quốc diễn ra ngày 25-8, tại Tổ hợp chăn nuôi và chế biến gà xuất khẩu CPV Food Bình Phước.

Để có được kết quả này, C.P. Việt Nam đã nhận được sự hướng dẫn, hỗ trợ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đặc biệt là Cục Chăn nuôi và Thú y cùng các đơn vị chuyên môn trong quá trình hoàn thiện tiêu chuẩn kỹ thuật, kiểm dịch và hồ sơ xuất khẩu. Các cơ quan chức năng Hàn Quốc cũng phối hợp trong quá trình thẩm định, kiểm tra và đánh giá tại Việt Nam.

Ông Pawalit Ua-amornwanit, Tổng Giám đốc C.P. Việt Nam phát biểu tại Lễ công bố xuất khẩu lô thịt gà chế biến đầu tiên của Việt Nam sang Hàn Quốc. Ảnh: C.P. Việt Nam

“C.P. Việt Nam cảm ơn sự hỗ trợ, đồng hành của các cơ quan chức năng, các cơ quan chuyên môn của Việt Nam và Hàn Quốc, của chính quyền địa phương, cùng các khách hàng và đối tác,” ông Pawalit Ua-amornwanit, Tổng Giám đốc C.P. Việt Nam chia sẻ tại Lễ công bố.

Doanh nghiệp đầu tiên đáp ứng các điều kiện xuất khẩu khắt khe của Hàn Quốc

Ngày 22/4/2026, Việt Nam và Hàn Quốc chính thức công bố mở cửa thị trường thịt gà chế biến. Trong giai đoạn đầu, mỗi nước có hai doanh nghiệp được phép xuất khẩu mặt hàng này sang thị trường của nhau. Tại Việt Nam, C.P. Việt Nam là doanh nghiệp đầu tiên đáp ứng các điều kiện để đưa lô thịt gà chế biến đầu tiên của Việt Nam vào thị trường Hàn Quốc.

Đằng sau khoảng thời gian hai nước công bố mở cửa thị trường là quá trình chuẩn bị kéo dài hơn 5 năm của C.P. Việt Nam, kể từ khi Tổ hợp CPV Food Bình Phước chính thức đi vào hoạt động.

Với tổng vốn đầu tư khoảng 250 triệu USD, Tổ hợp CPV Food Bình Phước được vận hành theo mô hình tích hợp Feed - Farm - Food, hiện thực hóa định hướng “Từ trang trại đến bếp nhà”, gồm nhà máy thức ăn chăn nuôi, nhà máy ấp trứng, hệ thống trang trại, cơ sở giết mổ và nhà máy chế biến. Việc kiểm soát xuyên suốt chuỗi giúp doanh nghiệp bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật khắt khe của từng thị trường quốc tế.

Để được Hàn Quốc chấp thuận, doanh nghiệp phải trải qua quy trình đánh giá nghiêm ngặt gồm 8 bước của hai cơ quan chức năng Hàn Quốc: Cơ quan Kiểm dịch động, thực vật Hàn Quốc (APQA) và Bộ An toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc (MFDS).

Lãnh đạo C.P. Việt Nam, đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, Hội Chăn nuôi Việt Nam tham gia nghi thức công bố xuất khẩu lô thịt gà chế biến đầu tiên của Việt Nam sang thị trường Hàn Quốc. Ảnh: C.P. Việt Nam

C.P. Việt Nam đã hoàn thiện các yêu cầu của hai bộ câu hỏi chuyên sâu, mỗi bộ dài khoảng 1.000 trang. Đây là các yêu cầu về kiểm soát xuyên suốt từ vùng chăn nuôi, tình hình dịch bệnh, kiểm tra trước và sau giết mổ đến chế biến, xử lý nhiệt, đóng gói và vận chuyển.

Một trong những thách thức lớn nhất là quá trình đánh giá thực địa toàn diện. Từ tháng 07 đến tháng 12/2025, các đoàn liên ngành của Hàn Quốc đã trực tiếp kiểm tra toàn bộ mô hình tích hợp Feed - Farm - Food, từ nhà máy thức ăn chăn nuôi, hệ thống trang trại đến nhà máy chế biến. Thách thức nằm ở việc C.P. Việt Nam phải chứng minh sự đồng bộ tuyệt đối và đạt 100% tiêu chí khắt khe mà phía Hàn Quốc đề ra trong mọi khâu sản xuất.

Trong đó, gia cầm nguyên liệu phải khỏe mạnh và vượt qua kiểm tra trước và sau giết mổ của cơ quan thú y có thẩm quyền. Quy trình chế biến phải đáp ứng yêu cầu xử lý nhiệt với nhiệt độ tâm sản phẩm trên 80°C trong thời gian ít nhất một phút. Khu vực trước và sau xử lý nhiệt phải được tách biệt; nhân sự, lối vào, phòng thay đồ và các khu vực phụ trợ cũng được bố trí riêng nhằm ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm.

Các đại biểu tham quan Tổ hợp chăn nuôi và chế biến gà xuất khẩu CPV Food Bình Phước trong khuôn khổ Lễ công bố xuất khẩu lô thịt gà chế biến đầu tiên của Việt Nam sang Hàn Quốc. Ảnh: C.P. Việt Nam

“Sự kiện hôm nay kỷ niệm việc lô thịt gà chế biến của Việt Nam lần đầu tiên được xuất khẩu sang Hàn Quốc. Đây có thể xem là biểu tượng của tình hữu nghị giữa hai nước. Tôi tin rằng với sự công nhận về chất lượng và mức độ yêu thích của người tiêu dùng trên toàn thế giới, sản phẩm của C.P. Việt Nam sẽ đến với nhiều quốc gia hơn nữa, và sẽ có thêm nhiều sản phẩm khác của C.P. Việt Nam được xuất khẩu sang Hàn Quốc, góp phần tăng kim ngạch xuất khẩu của hai quốc gia,” ông Kim Hyun Woo, Tùy viên Nông nghiệp, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam chia sẻ tại Lễ công bố xuất khẩu lô thịt gà chế biến đầu tiên của Việt Nam sang Hàn Quốc.

Nâng cao năng lực xuất khẩu, giá trị gia tăng cho sản phẩm thịt gà chế biến tại Việt Nam

Với cột mốc xuất khẩu lô thịt gà chế biến đầu tiên sang Hàn Quốc, thịt gà chế biến của C.P. Việt Nam tiếp tục mở rộng hiện diện tại 8 thị trường quốc tế, trong đó có nhiều thị trường có tiêu chuẩn khắt khe như Nhật Bản, Singapore, Hồng Kông, Nga.

“Việc công bố xuất khẩu lô thịt gà chế biến đầu tiên của Việt Nam sang Hàn Quốc là động lực để C.P. Việt Nam tiếp tục đầu tư công nghệ, củng cố năng lực chế biến sâu, nâng cao giá trị sản phẩm và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng thực phẩm toàn cầu.

Đây không chỉ là một lô hàng thương mại, mà còn là cam kết của C.P. Việt Nam trong việc cung cấp sản phẩm chất lượng, ổn định, đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng trong nước và quốc tế,” ông Pawalit Ua-amornwanit, Tổng Giám đốc C.P. Việt Nam chia sẻ.

Các đại biểu tham quan Tổ hợp chăn nuôi và chế biến gà xuất khẩu CPV Food Bình Phước trong khuôn khổ Lễ công bố xuất khẩu lô thịt gà chế biến đầu tiên của Việt Nam sang Hàn Quốc. Ảnh: C.P. Việt Nam

Việc đưa lô thịt gà chế biến đầu tiên vào Hàn Quốc cho thấy năng lực sản xuất, chế biến của doanh nghiệp trong nước nói chung, C.P. Việt Nam nói riêng ngày càng được nâng cao, đáp ứng những thị trường có tiêu chuẩn cao, phản ánh quá trình hội nhập quốc tế của ngành nông nghiệp, thực phẩm.

Từ lô hàng đầu tiên, C.P. Việt Nam kỳ vọng không chỉ mở thêm cơ hội đưa thực phẩm chế biến của Việt Nam đến người tiêu dùng quốc tế mà còn góp phần nâng cao giá trị ngành chăn nuôi và chế biến thực phẩm Việt Nam, mang hành trình “Từ trang trại đến bếp nhà” vươn xa hơn khỏi Việt Nam, đến với các gia đình trên khắp thế giới.