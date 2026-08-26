Nhật Thực: Đối tác chiến lược cung cấp giải pháp camera hải quan cho doanh nghiệp chế xuất

Với doanh nghiệp chế xuất (EPE), hệ thống camera hải quan không còn là một hạng mục giám sát an ninh thông thường. Đây là một phần quan trọng trong năng lực quản trị nhà máy, hỗ trợ kiểm soát khu vực sản xuất - kho bãi và đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe từ cơ quan Hải quan trong quá trình vận hành.

Thực tế triển khai tại các khu công nghiệp cho thấy, nhiều chủ đầu tư gặp khó khăn khi phải đồng thời xử lý ba bài toán: chọn cấu hình thiết bị phù hợp, thiết kế hệ thống lưu trữ ổn định và chuẩn bị hồ sơ kỹ thuật. Với vị thế là đối tác chiến lược, Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Nhật Thực cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp từ khâu khảo sát, tư vấn phương án, thi công đồng bộ đến bàn giao vận hành.

Camera hải quan là hạ tầng giám sát quan trọng của doanh nghiệp EPE

Đối với doanh nghiệp EPE, hệ thống camera hải quan cần ghi nhận chính xác hoạt động tại các khu vực luân chuyển hàng hóa trọng điểm như:

Cổng ra vào và khu vực xuất nhập hàng đảm bảo nhìn rõ biển số xe ra vào chở hàng.

Kho nguyên liệu, kho thành phẩm và khu bán thành phẩm.

Cổng cửa kho nguyên liệu, kho thành phẩm.

Các khu vực tập kết đệm của nguyên liệu, thành phẩm.

Khu vực tập kết phế liệu, phế phẩm.

Hệ thống này đòi hỏi khả năng quan sát sắc nét, ghi hình liên tục và truy xuất dữ liệu nhanh chóng khi doanh nghiệp cần đối soát. Nếu đầu tư thiết bị một cách rời rạc, doanh nghiệp dễ đối mặt với tình trạng thiếu góc quan sát, hình ảnh mờ nhòe, thời gian lưu trữ không đạt chuẩn hoặc hạ tầng mạng thiếu ổn định. Những rủi ro này không chỉ gây tốn kém chi phí khắc phục mà còn làm gián đoạn, kéo dài việc xin cấp phép EPE.

Vì vậy, bài toán camera hải quan phải được giải quyết bằng một hệ thống tổng thể bao gồm: thiết bị ghi hình, hạ tầng truyền dẫn, máy chủ/đầu ghi lưu trữ, phương án cấp nguồn, phân quyền truy cập và quy trình bàn giao chuẩn chỉnh cho nhân sự nội bộ.

Nhật Thực cung cấp giải pháp camera hải quan theo hướng trọn gói

Nhật Thực không chỉ là đơn vị thi công lắp đặt mà còn tham gia sát sao ngay từ bước đánh giá hiện trạng. Đội ngũ kỹ sư sẽ trực tiếp khảo sát mặt bằng nhà máy, kiểm tra tuyến cáp, vị trí đặt thiết bị trung tâm và để thiết kế một hệ thống đạt chuẩn 100% yêu cầu của Hải quan.

Từ dữ liệu khảo sát chuyên sâu, Nhật Thực thiết kế phương án camera hải quan tối ưu cho từng nhà máy. Một bản đề xuất hoàn chỉnh sẽ minh bạch hóa các hạng mục: số lượng và vị trí camera, độ phân giải, thiết bị lưu trữ, dung lượng ổ cứng, switch mạng cùng kế hoạch thi công chi tiết. Cách làm này giúp ban quản lý dự án kiểm soát chặt chẽ tổng mức đầu tư, tiến độ và phạm vi trách nhiệm.

Lợi thế chiến lược nằm ở kinh nghiệm hồ sơ và thủ tục kỹ thuật

Điểm khác biệt của dịch vụ tại Nhật Thực không chỉ nằm ở chất lượng thiết bị phần cứng. Nhằm phục vụ quá trình làm việc với cơ quan Hải quan, chúng tôi hỗ trợ chuẩn bị bộ tài liệu kỹ thuật bài bản, bao gồm:

Sơ đồ bố trí vị trí camera và danh mục thiết bị.

Bản thuyết minh thông số kỹ thuật và phương án lưu trữ dữ liệu.

Tài liệu phân quyền tài khoản, hướng dẫn trích xuất hình ảnh và biên bản bàn giao hệ thống.

Nhật Thực có bề dày kinh nghiệm trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp hoàn thiện nhóm hồ sơ này. Công ty không thay thế trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp, nhưng cam kết tư vấn giải pháp sát thực tế, đảm bảo thông tin minh bạch và hướng dẫn đội ngũ nội bộ vận hành đúng quy chuẩn.

Đây là giá trị cốt lõi dành cho các doanh nghiệp mới hoàn thiện điều kiện giám sát, các nhà máy đang mở rộng quy mô hoặc cần rà soát lại hệ thống cũ. Việc chuẩn bị kỹ lưỡng hồ sơ ngay từ đầu giúp doanh nghiệp thuận lợi vượt qua các kỳ kiểm tra và an tâm vận hành dài hạn.

Năng lực triển khai đã được kiểm chứng tại nhiều nhà máy

Nhật Thực tự hào là đối tác thi công tin cậy của hàng loạt dự án camera hải quan EPE tại các khu công nghiệp trọng điểm phía Bắc. Một số công trình tiêu biểu đã đi vào hoạt động ổn định có thể kể đến: như hệ thống 50 camera tại Three Color Stone Hải Dương, 54 camera tại Shineray Việt Nam Hưng Yên,...

Mỗi dự án mang một đặc thù riêng về diện tích, luồng di chuyển hàng hóa và điều kiện ánh sáng. Kinh nghiệm thực chiến giúp Nhật Thực nắm bắt chính xác điểm trọng yếu: từ việc tăng cường giám sát kho nguyên liệu đến tối ưu hóa khu vực xuất nhập hàng, đảm bảo hệ thống vừa đáp ứng yêu cầu của Hải quan, vừa phục vụ tốt công tác quản trị nội bộ.

Giải pháp rõ ràng, ổn định và dễ vận hành

Một hệ thống camera hải quan xuất sắc không nhất thiết phải phức tạp nhất, mà là hệ thống bám sát hiện trạng và giải quyết đúng nhu cầu của nhà máy. Nhật Thực ưu tiên thiết kế các giải pháp minh bạch, bền bỉ, thân thiện với người dùng và sẵn sàng mở rộng khi doanh nghiệp phát triển.

Đối với các doanh nghiệp đang có nhu cầu lắp mới, nâng cấp hoặc rà soát hệ thống camera hải quan EPE, hãy liên hệ ngay với đội ngũ chuyên gia của Nhật Thực để được khảo sát mặt bằng miễn phí và nhận phương án đề xuất tối ưu nhất.