Vốn FDI đổ mạnh vào lĩnh vực công nghệ cao

TPO - Việt Nam hiện thu hút ít dự án sản xuất mới hơn, nhưng các dự án này có giá trị cao hơn, hàm lượng công nghệ lớn hơn và đóng vai trò quan trọng hơn trong chuỗi cung ứng khu vực.

Quy mô đầu tư tăng mạnh

Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam trong nửa đầu năm nay đạt 34,65 tỷ USD, tăng 61% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lĩnh vực sản xuất tiếp tục đóng vai trò động lực chính khi thu hút 18,47 tỷ USD, chiếm hơn một nửa tổng lượng vốn FDI đăng ký.

Dòng vốn FDI sản xuất đăng ký mới theo ngành.

Đáng chú ý, trong khi số lượng dự án FDI sản xuất đăng ký mới giảm từ 759 dự án trong nửa đầu năm 2025 xuống còn 468 dự án trong cùng kỳ năm nay, nhưng vốn đầu tư đăng ký mới vẫn đạt tới 10,71 tỷ USD.

Ông John Campbell - Giám đốc kiêm Trưởng bộ phận Dịch vụ Công nghiệp Savills Việt Nam - cho biết: “Điểm đáng chú ý nhất của thị trường trong nửa đầu năm 2026 không nằm ở số lượng dự án giảm xuống, mà ở việc quy mô đầu tư đang tăng lên đáng kể. Việt Nam hiện thu hút ít dự án sản xuất mới hơn, nhưng các dự án này có giá trị cao hơn, hàm lượng công nghệ lớn hơn và đóng vai trò quan trọng hơn trong chuỗi cung ứng khu vực”.

Xu hướng này thể hiện rõ nhất ở các ngành công nghệ cao. Riêng lĩnh vực máy tính, điện tử và sản phẩm quang học đã thu hút hơn 7,03 tỷ USD vốn FDI sản xuất đăng ký mới trong nửa đầu năm, chiếm gần 66% tổng vốn FDI sản xuất mới trên cả nước.

Dù chỉ ghi nhận 65 dự án mới, thấp hơn đáng kể so với 99 dự án cùng kỳ năm trước nhưng tổng vốn đầu tư vào ngành điện tử lại tăng tới 614% - từ khoảng 984,5 triệu USD lên hơn 7 tỷ USD. Điều này cho thấy các tập đoàn quốc tế đang gia tăng đầu tư vào các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như bán dẫn, linh kiện điện tử, kỹ thuật chính xác và sản xuất công nghệ tiên tiến.

“Một đặc điểm nổi bật khác của thị trường là sự xuất hiện ngày càng nhiều của các dự án quy mô rất lớn”, ông John Campbell nói.

Theo đó, 3 dự án sản xuất mới lớn nhất được ghi nhận trong nửa đầu năm 2026 có tổng vốn lên tới 6,36 tỷ USD, chiếm gần 60% tổng vốn FDI sản xuất đăng ký mới. Trong đó nổi bật là các dự án của Samsung Semiconductor Asia Holdings, Samsung Electro-Mechanics Vietnam và LG Innotek Việt Nam.

Samsung tiếp tục xây thêm 2 nhà xưởng ở Thái Nguyên. Ảnh: Internet.

“Đây là dấu hiệu cho thấy Việt Nam đang bước sang một giai đoạn phát triển mới của dòng vốn FDI. Chúng tôi đang chứng kiến sự chuyển dịch từ làn sóng mở rộng sản xuất theo chiều rộng sang các khoản đầu tư chuyên sâu hơn, tập trung vào công nghệ, quy mô và năng lực sản xuất. Các nhà đầu tư không chỉ tìm kiếm địa điểm đặt nhà máy mà đang xây dựng những mắt xích quan trọng trong chiến lược chuỗi cung ứng dài hạn tại Việt Nam”, ông John Campbell nói.

Vốn FDI chảy vào đâu?

Sự dịch chuyển này cũng được phản ánh rõ qua phân bổ địa lý của dòng vốn. Trong 6 tháng đầu năm, khu vực miền Bắc thu hút khoảng 8,63 tỷ USD vốn FDI sản xuất đăng ký mới, tương đương 80,5% tổng vốn cả nước.

Thái Nguyên là địa phương nổi bật nhất khi thu hút khoảng 5,77 tỷ USD vốn đầu tư mới, chiếm hơn một nửa tổng vốn FDI sản xuất đăng ký mới của Việt Nam. Hải Phòng, Hưng Yên và Bắc Ninh tiếp tục duy trì vị thế quan trọng trong hệ sinh thái sản xuất, đặc biệt ở các ngành điện tử và công nghệ cao.

5 dự án FDI sản xuất mới lớn nhất trong 6 tháng đầu năm 2026.

Tuy nhiên, dù điện tử và bán dẫn đang là động lực tăng trưởng chính, cơ cấu đầu tư vẫn tương đối đa dạng. Các ngành như cơ khí chế tạo, thiết bị điện, sản phẩm kim loại, cao su, nhựa, thực phẩm và công nghiệp ô tô vẫn ghi nhận hoạt động đầu tư tích cực. Điều này cho thấy Việt Nam đang phát triển như một trung tâm sản xuất đa ngành thay vì phụ thuộc vào một lĩnh vực duy nhất.

Nhìn từ tổng thể, dữ liệu nửa đầu năm 2026 cho thấy Việt Nam không chỉ tiếp tục thu hút FDI mạnh mẽ mà còn đang nâng cấp chất lượng dòng vốn. Thành công của thị trường không còn được đo bằng số lượng dự án đăng ký mới, mà ngày càng được đánh giá thông qua quy mô đầu tư, hàm lượng công nghệ và vai trò của các dự án trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

“Việt Nam đang bước vào giai đoạn trưởng thành hơn của tăng trưởng FDI sản xuất. Chất lượng đầu tư, mức độ phức tạp của hoạt động sản xuất và vị thế của Việt Nam trong mạng lưới sản xuất toàn cầu sẽ là những chỉ số quan trọng hơn số lượng dự án đơn thuần trong những năm tới”, ông John Campbell nhấn mạnh.