Rốt ráo giải phóng mặt bằng dự án metro nối TPHCM với sân bay Long Thành

TPO - Dự án tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính mới và sân bay quốc tế Long Thành đến nay đã triển khai đo đạc, cắm mốc, lập bản đồ thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, dự kiến cuối năm nay hoàn thành.

Ngày 26/8, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Đồng Nai thông tin, Dự án đầu tư xây dựng tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính mới Đồng Nai - Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) đến nay đã kiểm đếm đạt 31%.

Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tuyến Metro kéo dài từ TPHCM xuống sân bay Long Thành dự kiến hoàn thành tháng 12/2026.

Trước đó, dự án đã được UBND TP. Đồng Nai ban hành quyết định phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi, hiện nay đang trong quá trình thực hiện công tác đo đạc, cắm mốc, lập bản đồ thu hồi đất và đã phối hợp cùng các địa phương triển khai kế hoạch thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng và đang tổ chức kiểm đếm theo quy định.

Dự án kéo dài tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên - Trung tâm hành chính mới Đồng Nai - sân bay Long Thành có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng hơn 65.500 tỷ đồng và áp dụng loại hợp đồng BT thanh toán bằng quỹ đất và ngân sách nhà nước (nguồn đầu tư công).

Địa điểm xây dựng tại phường Long Bình, phường Đông Hòa của TPHCM; các phường Biên Hòa, Trấn Biên, Long Hưng, Phước Tân, Tam Phước, Nhơn Trạch, Long Thành và xã An Phước của TP Đồng Nai.

Theo UBND TP. Đồng Nai, dự án có tổng chiều dài khoảng 43,5 km, tốc độ thiết kế tối đa là 120 km/h, gồm: đoạn từ ga Suối Tiên đến Trung tâm hành chính TP Đồng Nai (ga SC), dài khoảng 7,1 km; đoạn từ Trung tâm hành chính TP. Đồng Nai (ga SC) đến sân bay Long Thành, dài khoảng 36,4 km. Dự kiến bố trí 6 nhà ga chính và 5 nhà ga quy hoạch cho tương lai tại các điểm đầu mối giao thông, khu vực phát triển TOD. Ngoài ra, bố trí 1 Depot trên tuyến để phục vụ quản lý, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa toa xe và các bộ phận chính.

Theo Trung tâm phát triển quỹ đất TP. Đồng Nai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2026.