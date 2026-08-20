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Vĩnh Long:

Dự báo mùa khô khốc liệt

Cảnh Kỳ

TPO - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Vĩnh Long kêu gọi các tổ chức, cá nhân chủ động, triển khai sớm các giải pháp ứng phó xâm nhập mặn ngay từ cơ sở, khi dự báo mùa khô sắp tới xâm nhập mặn sẽ tới sớm, vào sâu nội địa và kéo dài.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long vừa phát động nhân dân chủ động thực hiện các giải pháp phòng, chống, ứng phó xâm nhập mặn mùa khô năm 2026-2027 và những năm tiếp theo.

Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long - cho biết, biến đổi khí hậu đang tác động ngày càng rõ nét đến đời sống và sản xuất của người dân. Trong đó, hạn hán, xâm nhập mặn là những nguy cơ cần được chủ động phòng ngừa, ứng phó từ sớm.

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Người dân Vĩnh Long đầu tư ao trữ nước cho vườn cây ăn trái trong mùa khô.

Thực tế, xâm nhập mặn từng gây thiệt hại nghiêm trọng trên địa bàn Vĩnh Long. Riêng mùa khô 2019-2020, độ mặn 1‰ xâm nhập sâu đến 82km, kéo dài gần 6 tháng tại khu vực Bến Tre cũ; hơn 41.000 hộ dân thiếu nước ngọt phục vụ sinh hoạt, sản xuất và chăn nuôi, tổng thiệt hại ước gần 1.500 tỷ đồng.

Theo dự báo, mùa khô 2026-2027, xâm nhập mặn có khả năng đến sớm, xâm nhập sâu và kéo dài hơn. Lượng mưa những tháng còn lại năm 2026 và đầu năm 2027 được dự báo thiếu hụt 30-80 mm so với trung bình nhiều năm. Tổng lượng mưa năm 2026 có thể thiếu 20-30%.

Từ tháng 12 năm nay, độ mặn 1‰ có khả năng xuất hiện tại khu vực cách biển 25-30 km; đồng thời cần đề phòng xâm nhập mặn xảy ra sớm hơn, từ giữa tháng 11.

Trước tình hình đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đề nghị các cấp, các ngành, tổ chức, người dân chủ động, triển khai các giải pháp ứng phó ngay từ cơ sở. Tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chủ động trữ nước ngọt, sử dụng nước tiết kiệm, bảo vệ nguồn nước, ngăn mặn, trữ ngọt phù hợp với điều kiện từng địa bàn.

MTTQ các cấp cần phối hợp chặt chẽ với ngành chức năng nắm chắc tình hình, bám sát cơ sở, kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ người dân. Mỗi hộ gia đình chủ động chuẩn bị dụng cụ chứa nước, tận dụng ao, hồ, bể chứa và các điều kiện sẵn có để dự trữ nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất, chăn nuôi. Người dân chủ động điều chỉnh lịch thời vụ, lựa chọn cây trồng phù hợp, sản xuất theo hướng né mặn và sử dụng nước tiết kiệm.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long cũng kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm... tiếp tục đồng hành, ưu tiên hỗ trợ dụng cụ chứa nước, nước ngọt, nước uống cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long trao tặng 100 bồn chứa nước (dung tích 500 lít) cho 100 hộ gia đình trên địa bàn xã Phước Long để trữ nước ứng phó hạn, mặn.

Cảnh Kỳ
#xâm nhập mặn #Vĩnh Long #ứng phó #bảo vệ nguồn nước #hạn hán #sinh hoạt #nông nghiệp

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