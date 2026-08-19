Dự án tích hợp thích ứng 2.660 tỷ tại Gia Lai có gì đặc biệt?

TPO - Dự án Phát triển tích hợp thích ứng với tổng vốn 2.660 tỷ đồng, gồm hai tuyến đường dài khoảng 40km, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, tăng kết nối vùng và mở rộng không gian phát triển của tỉnh.

Ngày 19/8, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức khởi công dự án Phát triển tích hợp thích ứng, một công trình có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thiện kết cấu hạ tầng, mở rộng không gian và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lễ khởi công dự án Phát triển tích hợp thích ứng.

Dự án Phát triển tích hợp thích ứng có tổng mức đầu tư 2.660 tỷ đồng, từ nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng của tỉnh, gồm 2 dự án giao thông thành phần, với tổng chiều dài khoảng 40km. Cụ thể:

Dự án thành phần 1: Tuyến đường từ Quốc lộ 19C kết nối Cảng Quy Nhơn, có chiều dài khoảng 6,35km, quy mô từ 4-6 làn xe; nền đường rộng từ 24-40m; đi qua địa bàn xã Tuy Phước, phường Quy Nhơn Bắc và phường Quy Nhơn Đông.

Dự án thành phần 2: Xây dựng tuyến đường ven biển (ĐT.639), đoạn Mỹ Thành - Lại Giang, có chiều dài khoảng 33,65km, quy mô từ 2-4 làn xe; nền đường rộng từ 12-20,5m; đi qua địa bàn các xã An Lương, Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Bắc và phường Hoài Nhơn Đông.

Tuyến đường ven biển (ĐT.639), đoạn Mỹ Thành - Lại Giang.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Mah Tiệp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai - nhấn mạnh: Giá trị của dự án không chỉ ở việc hình thành thêm các tuyến giao thông mới, mà quan trọng hơn là mở rộng không gian, tạo thêm dư địa và động lực phát triển cho tỉnh.

Khi hoàn thành và đưa vào khai thác, các tuyến đường sẽ tăng cường kết nối giữa các khu vực và liên kết vùng, rút ngắn thời gian đi lại, vận chuyển hàng hóa, giảm chi phí logistics; qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh. Dự án sẽ tạo điều kiện khai thác hiệu quả hơn tiềm năng, lợi thế và nguồn lực đất đai dọc các tuyến, nhất là tại các khu vực có lợi thế về đô thị, thương mại, dịch vụ và du lịch.

Đặc biệt, việc từng bước hình thành trục giao thông ven biển liên tục, thông suốt sẽ tăng cường liên kết các địa phương ven biển, tạo điều kiện phát triển kinh tế biển, du lịch, dịch vụ và thủy sản; qua đó huy động thêm các nguồn lực xã hội, tạo động lực cho phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.