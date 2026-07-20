Cận cảnh cung đường đèo như dải lụa uốn lượn giữa núi và biển Gia Lai

Thời gian gần đây, cung đường qua đèo Lộ Diêu cũng nổi tiếng trên mạng xã hội vì có “view triệu đô”, thu hút nhiều người tìm đến check-in. Bên cạnh đó, nhiều người điều khiển phương tiện lưu thông trên đoạn đường này để rút ngắn quãng đường di chuyển.

Theo chủ đầu tư, các hạng mục phục vụ khai thác và bảo đảm an toàn giao thông vẫn chưa hoàn thiện, chưa được tổ chức nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng. Do vậy, việc người dân tự ý tháo dỡ, di chuyển rào chắn để điều khiển phương tiện vào phạm vi công trình để lưu thông, tham quan tiềm ẩn nguy cơ cao tai nạn giao thông, tai nạn lao động.

Trước tình trạng trên, chủ đầu tư vừa có văn bản đề nghị UBND phường Hoài Nhơn Đông phối hợp tuyên truyền, bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực, phòng ngừa tai nạn và các sự cố có thể xảy ra.