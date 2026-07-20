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Xã hội

Cận cảnh cung đường đèo như dải lụa uốn lượn giữa núi và biển Gia Lai

Trương Định

TPO - Sau khi được thảm nhựa, cung đèo Lộ Diêu thuộc phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai hiện lên như dải lụa mềm mại vắt ngang sườn núi, một bên là biển xanh, một bên là núi rừng hùng vĩ.

Cung đường đèo Lộ Diêu nhìn từ trên cao.
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Cung đèo Lộ Diêu có chiều dài 4,5 km, nằm trong dự án tuyến đường ven biển ĐT.639﻿, đoạn Mỹ Thành - Lại Giang do Ban Quản lý dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư.
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Sau khi được thảm nhựa, cung đường đèo hiện lên như dải lụa mềm mại vắt ngang sườn núi.
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Cung đường đèo Lộ Diêu mới hoàn thành đã khắc phục, thay thế cho tuyến đèo cũ có dốc cao, hiểm trở.
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Từ trên cao, cung đèo Lộ Diêu nổi bật với những khúc cua mềm mại ôm theo triền núi. Một bên là biển xanh ngút mắt, một bên là vách núi hùng vĩ tạo nên khung cảnh đầy ấn tượng.
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Dự án tuyến đường ven biển﻿ Gia Lai dài hơn 115 km, với 8 dự án thành phần dài 99 km, còn lại tận dụng Quốc lộ 1D khoảng 16 km. Công trình không chỉ góp phần thay đổi diện mạo hạ tầng mà còn mở rộng không gian phát triển du lịch, đô thị và kinh tế biển của địa phương.
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Tỉnh Gia Lai xác định giao thông “đi trước mở đường”﻿ làm tiền đề phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Những năm qua, nhiều công trình đã và đang được đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp đã tạo ra những “mạch máu” giao thông quan trọng cho nền kinh tế.
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Đặc biệt, tuyến đường ven biển ĐT.639 khi hoàn thành đồng bộ không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển giữa các địa phương ven biển mà còn tăng cường kết nối với các trục giao thông lớn, tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa, phát triển logistics, khai thác cảng biển và thu hút đầu tư.
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Thời gian gần đây, cung đường qua đèo Lộ Diêu cũng nổi tiếng trên mạng xã hội vì có “view triệu đô”, thu hút nhiều người tìm đến check-in. Bên cạnh đó, nhiều người điều khiển phương tiện lưu thông trên đoạn đường này để rút ngắn quãng đường di chuyển.

Theo chủ đầu tư, các hạng mục phục vụ khai thác và bảo đảm an toàn giao thông vẫn chưa hoàn thiện, chưa được tổ chức nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng. Do vậy, việc người dân tự ý tháo dỡ, di chuyển rào chắn để điều khiển phương tiện vào phạm vi công trình để lưu thông, tham quan tiềm ẩn nguy cơ cao tai nạn giao thông, tai nạn lao động.

Trước tình trạng trên, chủ đầu tư vừa có văn bản đề nghị UBND phường Hoài Nhơn Đông phối hợp tuyên truyền, bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực, phòng ngừa tai nạn và các sự cố có thể xảy ra.

Trương Định
#cung đường đèo #Lộ Diêu #Gia Lai #đường ven biển #du lịch #giao thông trọng điểm #view triệu đô

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