Xuất hiện robot 4 chân tại Đà Nẵng

TPO - Sáng 20/8, HORECFEX Vietnam 2026 khai mạc tại Đà Nẵng, thu hút hơn 3.000 khách tham dự. Tại đây, robot 4 chân Unitree được giới thiệu với các khả năng như quan sát, tuần tra, giám sát, hỗ trợ an ninh hoặc tiếp cận những khu vực khó đối với con người.

Khác với mùa trước, Diễn đàn công nghệ du lịch (HORECFEX) Vietnam 2026 giới thiệu loạt công nghệ ánh sáng và không gian số như Projection Mapping, Laser Mapping, LED Mapping và LED Dancing, được kết hợp trong các kịch bản trình diễn đa lớp, mang đến những trải nghiệm trực quan, sống động cho người tham dự.

HORECFEX Vietnam 2026 khai mạc tại Đà Nẵng.

Thay vì chỉ hiển thị trên màn hình phẳng, hình ảnh có thể được chiếu trực tiếp lên tường, mặt tiền công trình, sân khấu, biến những không gian cố định thành các bối cảnh thị giác linh hoạt.

Với khách sạn và lĩnh vực MICE, công nghệ này cho phép doanh nghiệp thay đổi diện mạo ballroom, sân khấu hay mặt tiền resort bằng nội dung số mà không cần can thiệp vào kiến trúc.

Tại sự kiện, kính thông minh Rokid cũng thu hút sự chú ý khi tích hợp các tính năng ghi hình rảnh tay, hiển thị phụ đề, chuyển giọng nói thành văn bản và phiên dịch đa ngôn ngữ theo thời gian thực. Thiết bị có thể kết nối với các nền tảng AI như GPT, Gemini.

Khách tham quan trải nghiệm các sản phẩm công nghệ mới.

Nhiều dòng robot được đặt vào các tình huống vận hành thực tế.

Trong khi đó, Meta Quest 3 mang đến trải nghiệm thực tế ảo và nội dung 360 độ, cho phép người dùng khám phá trước phòng nghỉ, villa hay không gian hội nghị mà không cần trực tiếp đến địa điểm. Các công nghệ này mở ra thêm phương thức quảng bá, bán hàng, giới thiệu điểm đến, tổ chức MICE và đào tạo nhân sự cho doanh nghiệp du lịch.

Một trong những điểm nhấn tại HORECFEX Vietnam 2026 là sự xuất hiện của nhiều dòng robot được đặt vào các tình huống vận hành thực tế. Robot lễ tân OrionStar hướng đến các nhiệm vụ chào đón, cung cấp thông tin, giao tiếp đa ngôn ngữ và dẫn đường cho khách. Robot phục vụ KEENON đảm nhận các công việc vận chuyển món ăn, hàng hóa, hỗ trợ nhân viên trong nhà hàng, khách sạn.

Điểm nhấn tại HORECFEX Vietnam 2026 là loạt robot được đưa vào các tình huống vận hành thực tế.

Robot 4 chân Unitree được giới thiệu với các khả năng như quan sát, tuần tra, giám sát, hỗ trợ an ninh hoặc tiếp cận những khu vực khó đối với con người.

Bên cạnh robot, các giải pháp nhận diện khuôn mặt phục vụ check-in điện tử, phòng thông minh, AI hỗ trợ tương tác, tự động hóa và quản lý năng lượng cũng được giới thiệu tại sự kiện.

Ông Hà Văn Siêu - Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam - nhận định: “Chúng ta đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, nơi công nghệ, đổi mới sáng tạo và yếu tố con người cần được kết nối chặt chẽ trong cùng một hệ sinh thái, với trải nghiệm của du khách làm trung tâm. Người làm du lịch hôm nay không thể phát triển đơn độc mà cần kết nối với công nghệ, dịch vụ và các lĩnh vực liên quan. Tôi tin rằng HORECFEX sẽ tạo ra những đóng góp thiết thực, góp phần đưa ngành du lịch Việt Nam phát triển lên một tầm cao mới”.