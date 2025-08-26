Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hàng không - Du lịch

Google News

Mục sở thị dàn robot làm bồi bàn, lễ tân khách sạn tại Đà Nẵng

Thanh Hiền

TPO - Nhiều thiết bị công nghệ phục vụ trong ngành du lịch, dịch vụ với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng quy tụ tại Đà Nẵng, trong đó những con robot phục vụ trong các khách sạn gây ấn tượng mạnh.

Ngày 26/8, tại Đà Nẵng đã diễn ra Triển lãm và diễn đàn công nghệ, đổi mới sáng tạo ngành du lịch - dịch vụ 2025 (HorecFex). Chương trình thu hút hơn 3.500 đại biểu tham dự.

tp-robot-3-4547.jpg
Điểm nhấn của chương trình là những thiết bị, sản phẩm công nghệ. Trong đó những con robot với giá hàng trăm triệu đồng được các khách sạn đầu tư để phục trong khách sạn gây chú ý. Trong ảnh: Hai robot của một khách sạn tại Đà Nẵng cùng dẫn chương trình.
﻿Ảnh: Thanh Hiền.
tp-robot-5-7873.jpg
Robot giao hàng thông minh có thể làm việc như các nhân viên bồi bàn, phục vụ nhiều bàn và nhiều món ăn cùng lúc.
tp-robot-6.jpg
tp-robot-4.jpg
Robot được trang bị màn hình cảm ứng, hiển thị đầy đủ các tính năng cho khách hàng tùy chọn. Đại diện đơn vị đưa robot tới triển lãm cho hay hiện có nhiều khách sạn dùng robot giao hàng thay cho nhân viên vì robot làm việc nhanh, chính xác, liên tục, đồng thời mang đến sự thích thú, trải nghiệm mới cho du khách.
tp-robot-11-9082.jpg
Con robot lễ tân này vừa di chuyển để giới thiệu thông tin, hình ảnh, clip, vừa có thể dẫn đường cho khách trong các tòa nhà hoặc các trong các sự kiện.
tp-robot-13.jpg
Robot này cũng được tích hợp trợ lý ảo AI để giải đáp các thắc mắc của du khách 24/7 với hơn 50 ngôn ngữ. Hiện tại, Bảo tàng Đà Nẵng cũng trang bị một robot tương tự để hỗ trợ tối đa cho khách tham quan. Robot bồi bàn này giảm áp lực làm việc liên tục cho nhân viên. Robot sẽ vận chuyển thức ăn tới đúng bàn khách ngồi.
tp-robot-2-copy.jpg
Ông Lương Nguyễn Minh Triết - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - cho hay, Đà Nẵng hiện sở hữu nhiều lợi thế vượt trội về tài nguyên du lịch cùng hệ thống hạ tầng hiện đại. Số lượng cơ sở lưu trú 4-5 sao tại Đà Nẵng đang dẫn đầu cả nước. “Để có thể khai thác tối đa tiềm năng phát triển và tạo ra những giá trị bền vững, chúng ta cần có những đổi mới, sáng tạo và sự hợp tác chặt chẽ từ nhiều phía, bao gồm sự đồng hành, gắn kết giữa nhà nước và doanh nghiệp cùng với sự hỗ trợ, tham vấn về kỹ thuật từ các tổ chức trong và ngoài nước. Tôi cho rằng HorecFex Việt Nam 2025 là cơ hội tuyệt vời để chúng ta kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và cùng nhau đưa ra những giải pháp đột phá, mang tính chiến lược để hoàn thiện chất lượng dịch vụ của ngành”, ông Triết nói.
tp-robot-14-1.jpg
Ông Nguyễn Đức Quỳnh - Chủ tịch HorecFex Việt Nam - chia sẻ, chương trình gây ấn tượng bởi quy mô triển lãm công nghệ với tổng giá trị thiết bị trưng bày lên tới 42 tỷ đồng. “Đây không chỉ là con số ấn tượng về đầu tư, mà còn thể hiện cam kết của ban tổ chức trong việc đưa những giải pháp quản trị - vận hành tiên tiến nhất đến gần hơn với doanh nghiệp”, ông Quỳnh nói.
tp-robot-10-1871.jpg
Robot tự hành này có thể điều hướng và tránh chướng ngại vật thông minh; tự động di chuyển lên xuống tầng bằng thang máy. Với dung tích lớn, robot này ứng dụng để giao hàng.
tp-robot.jpg
tp-robot-12.jpg
Chị Hồng Nhung (du khách Hà Nội) trải nghiệm "sai bảo" robot, chị bày tỏ rất thích thú vì được ứng dụng công nghệ phục vụ nhu cầu cá nhân. "Nếu các khách sạn trang bị robot ở các khâu chào đón, hướng dẫn, sâu hơn nữa là bồi bàn thì chắc chắn sẽ gây ấn tượng mạnh với du khách. Đặc biệt cũng thể hiện khách sạn hiện đại, hội nhập", chị Nhung nhìn nhận.
Thanh Hiền
#robot #AI #bồi bàn #lễ tân #khách sạn #Đà Nẵng #robot vận chuyển

