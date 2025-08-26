Mục sở thị dàn robot làm bồi bàn, lễ tân khách sạn tại Đà Nẵng

TPO - Nhiều thiết bị công nghệ phục vụ trong ngành du lịch, dịch vụ với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng quy tụ tại Đà Nẵng, trong đó những con robot phục vụ trong các khách sạn gây ấn tượng mạnh.
Ngày 26/8, tại Đà Nẵng đã diễn ra Triển lãm và diễn đàn công nghệ, đổi mới sáng tạo ngành du lịch - dịch vụ 2025 (HorecFex). Chương trình thu hút hơn 3.500 đại biểu tham dự.
Robot được trang bị màn hình cảm ứng, hiển thị đầy đủ các tính năng cho khách hàng tùy chọn. Đại diện đơn vị đưa robot tới triển lãm cho hay hiện có nhiều khách sạn dùng robot giao hàng thay cho nhân viên vì robot làm việc nhanh, chính xác, liên tục, đồng thời mang đến sự thích thú, trải nghiệm mới cho du khách.
Chị Hồng Nhung (du khách Hà Nội) trải nghiệm "sai bảo" robot, chị bày tỏ rất thích thú vì được ứng dụng công nghệ phục vụ nhu cầu cá nhân. "Nếu các khách sạn trang bị robot ở các khâu chào đón, hướng dẫn, sâu hơn nữa là bồi bàn thì chắc chắn sẽ gây ấn tượng mạnh với du khách. Đặc biệt cũng thể hiện khách sạn hiện đại, hội nhập", chị Nhung nhìn nhận.