Từ 'phụ phẩm' thành tài nguyên: RetriV đưa câu chuyện công nghệ xanh của VNF ra thế giới

Giành ngôi Quán quân ClimateLaunchpad Việt Nam 2026, RetriV – startup spin-off đầu tiên từ hệ sinh thái công nghệ của Công ty CP Việt Nam Food (VNF) – đã đưa giải pháp công nghệ xanh của doanh nghiệp Việt Nam ra sân chơi quốc tế. Đằng sau thành công của RetriV là hành trình nhiều năm VNF theo đuổi một hướng đi khác biệt: biến phụ phẩm nông nghiệp, thủy sản thành nguồn nguyên liệu cho những sản phẩm có giá trị cao.

Ngày 19/8, RetriV giành ngôi Quán quân ClimateLaunchpad Việt Nam 2026 – cuộc thi toàn cầu dành cho các ý tưởng kinh doanh xanh và giải pháp đổi mới sáng tạo ứng phó biến đổi khí hậu. Theo kế hoạch, đội chiến thắng tại Việt Nam sẽ tiếp tục bước vào vòng khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trước khi hướng tới Chung kết toàn cầu tại Singapore vào tháng 10/2026.

Với RetriV, đây không chỉ là một giải thưởng dành cho startup công nghệ xanh. Thành công này còn cho thấy một hướng tiếp cận mới trong bài toán xử lý chất thải của ngành thực phẩm: thay vì chỉ tìm cách xử lý dòng thải, công nghệ hướng tới thu hồi những giá trị còn lại và đưa chúng trở lại nền kinh tế.

RetriV phát triển giải pháp thu hồi dinh dưỡng từ nước thải chế biến thực phẩm. Trong hệ thống này, chitosan được tạo ra từ phụ phẩm tôm đóng vai trò là vật liệu sinh học, hỗ trợ thu hồi các thành phần dinh dưỡng trong dòng thải, trong đó có protein. Giải pháp có khả năng thu hồi hơn 80% dinh dưỡng, mở ra hướng tái sử dụng nguồn tài nguyên vốn thường bị thất thoát trong quá trình sản xuất.

Năm 2025, công nghệ RetriV từng giúp VNF giành giải Nhất hạng mục Circular Economy & Waste Management tại Net Zero Challenge, vượt qua hơn 700 doanh nghiệp đến từ 60 quốc gia.

Theo lãnh đạo doanh nghiệp, RetriV không phải một dự án xuất hiện riêng lẻ. Startup này được hình thành trên nền tảng nhiều năm nghiên cứu và phát triển công nghệ của VNF – doanh nghiệp được biết đến với định hướng xử lý sản phẩm đồng hành từ tôm, đặc biệt là đầu và vỏ tôm, để tạo ra các sản phẩm phục vụ nhiều ngành công nghiệp. VNF xác định tầm nhìn “Chất thải hôm nay là tài nguyên của ngày mai”, đồng thời theo đuổi mô hình sản xuất xanh, tăng thu hồi dưỡng chất và tạo ra nhiều giá trị đầu cuối hơn từ nguyên liệu phụ phẩm

Không dừng ở các giải thưởng, RetriV đang được VNF thúc đẩy thương mại hóa. Đầu năm 2026, VNF ký MOU thành lập RetriV Oceania, đưa công nghệ thu hồi dinh dưỡng sang thị trường Australia và New Zealand. Các thử nghiệm trực tiếp tại một số nhà máy chế biến thực phẩm và thức ăn thú cưng tại Australia đã được triển khai, mở thêm hướng ứng dụng quốc tế cho công nghệ Việt Nam.

Bà Trần Vân Ty, giám đốc dự án Retriv cho biết; VNF khai thác tối đa giá trị của nguồn nguyên liệu đầu vào để tạo ra nhiều nhóm nguyên liệu sinh học phục vụ các lĩnh vực của đời sống. Mô hình này không chỉ tạo ra sản phẩm mới mà còn góp phần thay đổi cách nhìn về phụ phẩm. Nếu trước đây đầu, vỏ tôm thường được xem là phần bỏ đi trong quá trình chế biến, thì với công nghệ phù hợp, đây có thể trở thành nguồn nguyên liệu để sản xuất polymer sinh học, peptide, chất chống oxy hóa tự nhiên và nhiều hợp chất có giá trị khác. Trong bức tranh đó, RetriV được xem là bước phát triển tiếp theo của hệ sinh thái công nghệ VNF: từ tận dụng phụ phẩm để tạo ra sản phẩm, tiến tới tận dụng công nghệ để thu hồi tài nguyên từ dòng thải.

Từ đầu và vỏ tôm, VNF đã nghiên cứu và phát triển nhiều nhóm sản phẩm như protein, peptide, chitin, chitosan, astaxanthin tự nhiên, lipid và các nguyên liệu thực phẩm. Các sản phẩm được định hướng ứng dụng trong thực phẩm, dinh dưỡng, nông nghiệp, chăn nuôi, thủy sản, thức ăn thú cưng và công nghệ môi trường.

Thành lập năm 1993 tại Cà Mau, trong hơn 13 năm hoạt động, VNF được ghi nhận là một trong những đơn vị đi đầu về xử lý phụ phẩm tôm, cả về quy mô lẫn giải pháp thân thiện môi trường. Kết quả này gắn liền với vùng nguyên liệu Cà Mau; khi tỉnh được định vị là thủ phủ ngành tôm. Hiện 40% sản phẩm của VNF được xuất khẩu ra thị trường quốc tế, góp phần mang ngoại tệ về cho đất nước từ nguồn phụ phẩm trước đây là phải bỏ đi.

Hiện nay, doanh nghiệp đã phát triển hơn 220 ứng dụng thương mại từ nguồn phụ phẩm tôm, với sản lượng đầu vỏ tôm được xử lý mỗi năm từ 35-50 nghìn tấn

Đó cũng là logic của kinh tế tuần hoàn mà VNF đang theo đuổi – kéo dài vòng đời của tài nguyên, giảm lượng chất thải phải xử lý và đồng thời tạo thêm giá trị kinh tế.

Ngôi Quán quân ClimateLaunchpad Việt Nam 2026 vì thế không chỉ mở ra cơ hội cho RetriV. Xa hơn, đây là một dấu mốc cho hành trình đưa công nghệ Việt Nam giải quyết những bài toán rất thực của ngành thực phẩm và nông nghiệp: làm thế nào để những thứ từng bị coi là “bỏ đi” có thể trở thành nguyên liệu cho một chuỗi giá trị mới.

Từ đầu, vỏ tôm đến nước thải thực phẩm, câu chuyện của VNF đang được mở rộng từ “phụ phẩm” sang “tài nguyên”, từ một bài toán môi trường sang một cơ hội phát triển công nghệ và kinh tế. Và với RetriV, câu chuyện ấy đang có thêm một cơ hội để bước ra thị trường khu vực và thế giới.