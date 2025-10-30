Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đón làn sóng công nghệ xanh tiên tiến từ châu Âu

P.V

Trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực chuyển mình theo hướng phát triển bền vững, công nghệ xanh trở thành chìa khóa cho tương lai. Tuy nhiên, hiện nay chỉ khoảng 5% phòng thí nghiệm trong nước đạt tiêu chuẩn quốc tế – một con số còn khiêm tốn, ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong năng lượng tái tạo và sản xuất bền vững.

Trước thách thức đó, việc hợp tác và tiếp nhận công nghệ từ các quốc gia phát triển trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Mới đây, gần 20 doanh nghiệp và tổ chức Hà Lan hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ nước, quản lý chất thải và năng lượng xanh đã đến Việt Nam, mở ra cơ hội hợp tác, đầu tư và chuyển giao công nghệ.

Nội dung ý nghĩa này được giới thiệu trong chương trình “Hành trình Net Zero” phát sóng ngày 28/10 trên VTV9, với sự đồng hành của Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS).

image001.png

Chương trình mang đến nhiều câu chuyện truyền cảm hứng: một doanh nghiệp Hà Lan đã phát triển hệ thống tưới tiêu thông minh ứng dụng IoT, sử dụng năng lượng mặt trời và công nghệ dự báo thời tiết để tối ưu từng giọt nước cho cây trồng - chi phí chỉ khoảng 600 USD nhưng hiệu quả vượt trội cho người nông dân.

image003-4115.png

Một công ty khác giới thiệu công nghệ chuyển đổi rác thải thành năng lượng sạch đạt chuẩn khí thải EU mới nhất, nghiêm ngặt nhất. Cũng trong chương trình, Bà Marina Goense, Giám đốc kỹ thuật Công ty Harvest Waste, chia sẻ: “Sự kết hợp giữa công nghệ hiệu quả và khí thải sạch không chỉ mang lại lợi ích cho môi trường mà còn giảm chi phí cho xã hội và chính quyền địa phương. Việt Nam đang nhận thức rõ tính cấp bách của vấn đề rác thải và nước thải – đó chính là cơ hội lớn cho các nhà đầu tư và nhà cung cấp công nghệ.”

image007.png
image009.png

Việt Nam và Hà Lan thiết lập đối tác chiến lược và thích ứng với biến đổi khí hậu, quản lý nước từ năm 2010. Sau 15 năm hợp tác, Hà Lan hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam tại châu Âu và là nhà đầu tư lớn nhất của cộng đồng Châu âu - EU tại Việt Nam. Dù thương mại toàn cầu đang gặp nhiều thách thức, kim ngạch thương mại giữa hai nước năm 2024 đạt 13,77 tỷ USD - tăng 26% so với năm 2023.

Đây chính là minh chứng cho làn sóng công nghệ xanh – tiên tiến từ châu Âu đang mạnh mẽ lan tỏa, tiếp thêm sức bật cho Việt Nam trên hành trình hướng tới mục tiêu Net Zero.

Đón xem “Hành trình Net Zero” phát chính vào 21h00 Thứ Ba, phát lại vào 16h45 Thứ Hai hàng tuần trên kênh VTV9, Đài Truyền hình Việt Nam.

P.V
#công nghệ xanh #Việt Nam Hà Lan #Net Zero #năng lượng sạch

