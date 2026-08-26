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VN-Index vượt mốc 1.800 điểm

Việt Linh

TPO - VN-Index vượt mốc 1.820 điểm khi dòng tiền gia tăng mạnh vào cuối phiên 26/8. TCB tăng trần thanh khoản hơn 39 triệu cổ phiếu, trong khi sắc xanh lan rộng ở nhóm ngân hàng, bất động sản và công nghệ.

Thị trường chứng khoán khép lại phiên 26/8 trong trạng thái hưng phấn khi lực cầu tăng mạnh vào buổi chiều, giúp VN-Index vượt mốc 1.800 điểm. Chỉ số đóng cửa tại 1.821 điểm, tăng 29,91 điểm, tương đương 1,67%.

Diễn biến đáng chú ý nhất xuất hiện từ sau giờ nghỉ trưa, khi dòng tiền bất ngờ gia tăng trên diện rộng. Nếu phiên sáng thị trường còn giằng co quanh vùng 1.800 điểm, sang phiên chiều, nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn đồng loạt cải thiện, giúp VN-Index đóng cửa ở mức cao nhất trong ngày.

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TCB tăng trần thanh khoản hơn 39 triệu cổ phiếu.

Nhóm ngân hàng trở thành tâm điểm của dòng tiền. TCB của Techcombank tăng trần lên 33.450 đồng/cổ phiếu, với hơn 39,17 triệu đơn vị được sang tay. Diễn biến tích cực của TCB xuất hiện sau thông tin hai đối tác nước ngoài đang đàm phán mua cổ phần ngân hàng, dù Techcombank chưa đưa ra xác nhận chính thức về thương vụ.

Không chỉ TCB, nhiều cổ phiếu ngân hàng khác cũng tăng đáng kể. HDB tăng 2,78%, MBB tăng 1,94%, SSI tăng 1,88%, VIX tăng 1,77%, VPB tăng 1,33% và CTG tăng 1,11%. Dòng tiền vào nhóm tài chính góp phần quan trọng giúp chỉ số bứt phá trong nửa cuối phiên.

Ở nhóm bất động sản, VIC tiếp tục là cổ phiếu nâng đỡ mạnh cho VN-Index khi tăng 4,31%, lên 230.000 đồng/cổ phiếu. BCM tăng hết biên độ lên 44.450 đồng, với hơn 1 triệu cổ phiếu được giao dịch. Các mã TCH, CEO, DIG, KDH, VRE và DXG cũng đồng loạt tăng.

Nhóm công nghệ ghi nhận mức tăng 1,8%, trong đó FPT tăng 2,69%, khớp hơn 10 triệu cổ phiếu. HPG, GVR, DCM, DPM, HSG và NKG cũng tăng giá, cho thấy sắc xanh lan tỏa tương đối rộng.

Độ rộng thị trường nghiêng về bên mua với 182 mã tăng, 125 mã giảm và 68 mã đứng giá. Tổng giá trị giao dịch trên thị trường đạt gần 20.000 tỷ đồng, trong khi riêng rổ VN30 ghi nhận thanh khoản phiên chiều tăng mạnh so với buổi sáng.

Khối ngoại vẫn duy trì hoạt động mua ròng tại một số cổ phiếu đáng chú ý. FPT được mua khoảng 203 tỷ đồng, TCB hơn 130 tỷ đồng, PNJ khoảng 100 tỷ đồng và VIC gần 78 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, CTG và ACB cùng bị bán ròng khoảng 77-78 tỷ đồng, còn VHM bị bán hơn 60 tỷ đồng.

Việt Linh
#VN-Index #Techcombank #ngân hàng #bất động sản #công nghệ #chứng khoán

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