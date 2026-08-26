Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Gần nửa triệu lượt bán thịt trâu gác bếp qua các sàn, Sapa TV lọt top 10

Việt Linh

TPO - Thị trường thịt trâu gác bếp, trâu khô, trâu sấy trên các sàn thương mại điện tử ghi nhận doanh số 117,4 tỷ đồng, với khoảng 476.100 lượt bán trong hơn 1,5 năm. Đáng chú ý, thương hiệu Sapa TV của Hải Sapa TV lọt top 10 gian hàng, cơ sở có doanh số cao nhất.

Theo dữ liệu từ nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu thương mại điện tử Metric, từ ngày 1/1/2025 đến 31/7/2026, nhóm sản phẩm được thống kê theo các từ khóa “trâu gác bếp”, “trâu khô”, “trâu sấy” trên 4 sàn Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki đạt tổng doanh số 117,4 tỷ đồng, với khoảng 476.100 lượt bán đến từ 594 gian hàng. Dữ liệu đã được lọc bỏ đơn hàng ảo và sản phẩm quà tặng.

Quy mô thị trường tập trung áp đảo trên TikTok Shop. Nền tảng này ghi nhận doanh số khoảng 101,1 tỷ đồng, tương đương hơn 86% tổng doanh số. Shopee đứng thứ hai với 15,9 tỷ đồng, trong khi Lazada đạt khoảng 431,1 triệu đồng và Tiki chỉ khoảng 420.000 đồng.

anh-man-hinh-2026-08-26-luc-112113.png
Top 10 thương hiệu doanh số cao nhất với sản phẩm thịt trâu gác bếp. Dữ liệu: Metric.

Thị trường cũng cho thấy đặc thù khác với nhiều nhóm hàng tiêu dùng trực tuyến khi người mua có xu hướng chấp nhận mức giá tương đối cao. Theo dữ liệu Metric, nhóm giá 750.000 - 1 triệu đồng mang về doanh số khoảng 21,9 tỷ đồng, cao nhất trong các phân khúc. Tiếp đó là nhóm 500.000 - 750.000 đồng với 17,4 tỷ đồng; 350.000 - 500.000 đồng đạt 15,4 tỷ đồng và 200.000 - 350.000 đồng đạt 14,1 tỷ đồng.

Sức mua không phân bổ đều trong năm. Thịt trâu gác bếp được tiêu thụ mạnh vào thời điểm cuối tháng 12 đến khoảng tháng 2, trùng với mùa Tết. Riêng tháng 1/2025, có tuần doanh số nhóm hàng này đạt gần 10 tỷ đồng.

20 gian hàng, cơ sở dẫn đầu chiếm 49,9% tổng doanh số thị trường, trong đó, cơ sở Lâm A Tuyến 18 tỷ đồng, Tân Loan Foods 15,2 tỷ đồng và Trinhbepkhoi 10,7 tỷ đồng.

Đáng chú ý, thương hiệu Sapa TV đứng thứ 10 trong nhóm 20 gian hàng, cơ sở có doanh số cao nhất, với khoảng 809,7 triệu đồng. Sapa TV đạt doanh số thấp hơn đáng kể so với nhóm dẫn đầu nhưng vẫn lọt top 10. Theo Znews, sản phẩm thịt trâu gác bếp đã được Sapa TV gỡ khỏi gian hàng trên các sàn thương mại điện tử từ giữa năm 2025.

Thị trường thịt trâu gác bếp được đặc biệt chú ý sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai khởi tố Vũ Hoàng Hải (Hải Sapa TV) về các tội “Lừa dối khách hàng” và “Vi phạm quy định về công tác kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cơ quan điều tra xác định, Hải chỉ đạo vợ là Bùi Thị Kim Tuyên ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm “thịt trâu sấy khô tê cay” do Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam sản xuất từ nguyên liệu thịt trâu đông lạnh nhập khẩu từ Ấn Độ. Sau đó, sản phẩm được quảng cáo trên mạng xã hội dưới tên “thịt trâu sấy đặc sản Tây Bắc” và in logo Hải Sapa TV để bán ra thị trường.

Đáng chú ý, từ năm 2022 đến năm 2025, Bùi Thị Kim Tuyên đã mua sản phẩm “thịt trâu sấy khô tê cay” từ Công ty Hoàng Nam với tổng số tiền khoảng 30 tỷ đồng để bán ra thị trường.

Cùng vụ án, Phạm Văn Hà - Giám đốc Công ty CP Sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam - bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội “Vi phạm quy định về công tác kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Việt Linh
#thịt trâu gác bếp #thị trường trực tuyến #doanh số #TikTok Shop #Sapa TV #thương hiệu #thị trường

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe