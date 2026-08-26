Gần nửa triệu lượt bán thịt trâu gác bếp qua các sàn, Sapa TV lọt top 10

TPO - Thị trường thịt trâu gác bếp, trâu khô, trâu sấy trên các sàn thương mại điện tử ghi nhận doanh số 117,4 tỷ đồng, với khoảng 476.100 lượt bán trong hơn 1,5 năm. Đáng chú ý, thương hiệu Sapa TV của Hải Sapa TV lọt top 10 gian hàng, cơ sở có doanh số cao nhất.

Theo dữ liệu từ nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu thương mại điện tử Metric, từ ngày 1/1/2025 đến 31/7/2026, nhóm sản phẩm được thống kê theo các từ khóa “trâu gác bếp”, “trâu khô”, “trâu sấy” trên 4 sàn Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki đạt tổng doanh số 117,4 tỷ đồng, với khoảng 476.100 lượt bán đến từ 594 gian hàng. Dữ liệu đã được lọc bỏ đơn hàng ảo và sản phẩm quà tặng.

Quy mô thị trường tập trung áp đảo trên TikTok Shop. Nền tảng này ghi nhận doanh số khoảng 101,1 tỷ đồng, tương đương hơn 86% tổng doanh số. Shopee đứng thứ hai với 15,9 tỷ đồng, trong khi Lazada đạt khoảng 431,1 triệu đồng và Tiki chỉ khoảng 420.000 đồng.

Top 10 thương hiệu doanh số cao nhất với sản phẩm thịt trâu gác bếp. Dữ liệu: Metric.

Thị trường cũng cho thấy đặc thù khác với nhiều nhóm hàng tiêu dùng trực tuyến khi người mua có xu hướng chấp nhận mức giá tương đối cao. Theo dữ liệu Metric, nhóm giá 750.000 - 1 triệu đồng mang về doanh số khoảng 21,9 tỷ đồng, cao nhất trong các phân khúc. Tiếp đó là nhóm 500.000 - 750.000 đồng với 17,4 tỷ đồng; 350.000 - 500.000 đồng đạt 15,4 tỷ đồng và 200.000 - 350.000 đồng đạt 14,1 tỷ đồng.

Sức mua không phân bổ đều trong năm. Thịt trâu gác bếp được tiêu thụ mạnh vào thời điểm cuối tháng 12 đến khoảng tháng 2, trùng với mùa Tết. Riêng tháng 1/2025, có tuần doanh số nhóm hàng này đạt gần 10 tỷ đồng.

20 gian hàng, cơ sở dẫn đầu chiếm 49,9% tổng doanh số thị trường, trong đó, cơ sở Lâm A Tuyến 18 tỷ đồng, Tân Loan Foods 15,2 tỷ đồng và Trinhbepkhoi 10,7 tỷ đồng.

Đáng chú ý, thương hiệu Sapa TV đứng thứ 10 trong nhóm 20 gian hàng, cơ sở có doanh số cao nhất, với khoảng 809,7 triệu đồng. Sapa TV đạt doanh số thấp hơn đáng kể so với nhóm dẫn đầu nhưng vẫn lọt top 10. Theo Znews, sản phẩm thịt trâu gác bếp đã được Sapa TV gỡ khỏi gian hàng trên các sàn thương mại điện tử từ giữa năm 2025.

Thị trường thịt trâu gác bếp được đặc biệt chú ý sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai khởi tố Vũ Hoàng Hải (Hải Sapa TV) về các tội “Lừa dối khách hàng” và “Vi phạm quy định về công tác kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cơ quan điều tra xác định, Hải chỉ đạo vợ là Bùi Thị Kim Tuyên ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm “thịt trâu sấy khô tê cay” do Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam sản xuất từ nguyên liệu thịt trâu đông lạnh nhập khẩu từ Ấn Độ. Sau đó, sản phẩm được quảng cáo trên mạng xã hội dưới tên “thịt trâu sấy đặc sản Tây Bắc” và in logo Hải Sapa TV để bán ra thị trường.

Đáng chú ý, từ năm 2022 đến năm 2025, Bùi Thị Kim Tuyên đã mua sản phẩm “thịt trâu sấy khô tê cay” từ Công ty Hoàng Nam với tổng số tiền khoảng 30 tỷ đồng để bán ra thị trường.

Cùng vụ án, Phạm Văn Hà - Giám đốc Công ty CP Sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam - bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội “Vi phạm quy định về công tác kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.