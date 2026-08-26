Mavin trao 10.000 gà giống, góp phần tạo sinh kế bền vững tại Sơn La

Sáng 25/8, tại xã Chiềng Khoong, tỉnh Sơn La, Báo Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La tổ chức Chương trình an sinh xã hội tại tỉnh Sơn La năm 2026.

Tại chương trình, Tập đoàn Mavin đã trao tặng người dân hai xã Yên Sơn và Phiêng Cằm 10.000 con gà giống đẻ trứng Mavin Dekalb Brown và 2,5 tấn thức ăn chăn nuôi, tổng trị giá 200 triệu đồng. Từ nguồn lực này, Tập đoàn Mavin kỳ vọng đàn gà được trao hôm nay sẽ từng bước trở thành nguồn sinh kế, tạo thêm thu nhập cho các hộ dân trong tương lai.

Ông Chá A Của, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La, ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La và bà Cầm Thị Hồng Duyên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sơn La tiếp nhận biển tượng trưng 10.000 gà giống và 2,5 tấn thức ăn chăn nuôi từ đại diện Tập đoàn Mavin cùng các vật tư nông nghiệp khác từ các doanh nghiệp đồng hành chương trình với sự chứng kiến của Phó TBT Báo Nông nghiệp và Môi trường Lê Trọng Đảm.

“Trao sinh kế” thay vì chỉ hỗ trợ trước mắt

Với Mavin, ý nghĩa của chương trình không chỉ nằm ở số lượng con giống hay thức ăn chăn nuôi được trao tặng, mà quan trọng hơn là khả năng những nguồn lực ban đầu này tiếp tục tạo ra giá trị sau chương trình.

Mavin Dekalb Brown là giống gà đẻ trứng được Tập đoàn Mavin lựa chọn cho chương trình, phù hợp với mục tiêu phát triển sinh kế của các hộ dân. Nếu được chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng bệnh đúng kỹ thuật, đàn gà có thể tạo ra sản phẩm trứng thường xuyên, qua đó giúp các hộ dân vừa bổ sung dinh dưỡng gia đình, vừa có thêm nguồn thu nhập, và từng bước tái đầu tư cho chăn nuôi.

Bên cạnh 10.000 con gà giống, Mavin hỗ trợ 2,5 tấn thức ăn chăn nuôi. Đội ngũ kỹ thuật Mavin cũng trực tiếp hướng dẫn người dân chuẩn bị chuồng trại, trang thiết bị, kỹ thuật chăm sóc gà con và lịch tiêm vaccine nhằm tạo điều kiện để đàn gà có tỷ lệ sống tốt và phát triển khỏe mạnh.

Tại lễ trao tặng, ông Lê Thái - Giám đốc Kinh doanh Mavin Sơn La phát biểu: “Việc trao tặng chỉ là bước đầu, điều chúng tôi mong muốn nhìn thấy sau đó là đàn gà khỏe mạnh, tỷ lệ sống tốt, người dân có thêm kinh nghiệm chăn nuôi, có sản phẩm tạo thu nhập và có khả năng tiếp tục tái đầu tư cho những lứa nuôi sau. Khi đó, sự hỗ trợ ngày hôm nay mới thực sự tạo ra giá trị lâu dài cho bà con, cho địa phương.”

Ông Lê Thái, Giám đốc Kinh doanh Mavin Sơn La thay mặt các doanh nghiệp, đơn vị đồng hành phát biểu tại sự kiện

Đồng hành với Sơn La trong chiến lược phát triển lâu dài

Việc triển khai chương trình an sinh xã hội tại Sơn La nằm trong định hướng đồng hành lâu dài của Mavin với địa phương.

Sau 22 năm thành lập và phát triển tại Việt Nam, Tập đoàn Mavin hiện hoạt động theo chuỗi giá trị khép kín “Từ Nông trại tới Bàn ăn”, với các lĩnh vực từ thức ăn chăn nuôi, con giống, chăn nuôi, thuốc thú y đến chế biến thực phẩm.

Trong chiến lược phát triển những năm tới, khu vực Tây Bắc, trong đó có tỉnh Sơn La, được Mavin xác định là một trong những địa bàn trọng điểm. Hiện Tập đoàn đang gấp rút hoàn thiện Tổ hợp chế biến thức ăn chăn nuôi và nông sản Mavin Sơn La, dự kiến đưa vào hoạt động cuối năm 2026. Bên cạnh đó, Mavin cũng định hướng tiếp tục phát triển hệ thống trang trại chăn nuôi và các hoạt động liên quan đến chuỗi giá trị nông nghiệp tại khu vực.

Với định hướng đầu tư dài hạn, Mavin mong muốn sự hiện diện của doanh nghiệp tại Sơn La không chỉ được thể hiện qua các dự án sản xuất, kinh doanh mà còn bằng việc đồng hành với chính quyền, người dân và cộng đồng địa phương.

Thông qua hoạt động đầu tư, chuyển giao kỹ thuật và các chương trình hỗ trợ cộng đồng, Mavin kỳ vọng có thể góp phần cùng tỉnh Sơn La thúc đẩy một nền nông nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi số và bền vững.