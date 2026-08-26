Điện Máy Xanh thực hiện chi trả đợt cổ tức tiền mặt đầu tiên

Đúng như lộ trình đã công bố, ngày 26/08/2026, Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh chính thức thực hiện chi trả đợt cổ tức tiền mặt đầu tiên. Việc nhanh chóng chuyển hóa lợi nhuận thành dòng tiền thực tế giúp hàng ngàn cổ đông đã được hưởng lợi từ thành quả từ việc đầu tư.

Hôm nay (26/08), hơn 5.000 tỷ đồng cổ tức tiền mặt từ Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh (mã DMX) chính thức được phân phối tới tài khoản của các cổ đông. Với tỷ lệ chi trả 40% (tương đương 4.000 đồng cho mỗi cổ phiếu), đây là minh chứng rõ ràng nhất cho việc doanh nghiệp kiên định thực hiện đúng những cam kết công khai trước thềm niêm yết.

Việc chi trả dòng tiền thực tế chỉ vỏn vẹn ba tuần sau khi chào sàn HoSE không chỉ đáp ứng sự kỳ vọng của các nhà đầu tư đồng hành, mà còn khẳng định một mô hình bán lẻ có khả năng tạo ra dòng tiền dồi dào. Đợt chi trả lần này của Điện Máy Xanh đã thiết lập một cột mốc mới về quy mô phân phối lợi nhuận cho cổ đông trong ngành bán lẻ. Dấu mốc này cũng khẳng định “cỗ máy in tiền” DMX đã chính thức đi vào vận hành trơn tru và bắt đầu mang lại nguồn thu nhập đều đặn, thực chất cho nhà đầu tư.

Chiến lược tối ưu hóa doanh thu trên từng điểm bán hiện hữu giúp hệ thống bán lẻ duy trì dòng tiền kinh doanh liên tục và ổn định

Sức mạnh dòng tiền của Điện Máy Xanh được bảo chứng bởi kết quả kinh doanh liên tục bứt phá. Theo công bố mới nhất cho 7 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của công ty đạt 75.474 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ và hoàn thành tới 62% kế hoạch cả năm. Đáng chú ý, tăng trưởng doanh thu cùng cửa hàng (SSSG) duy trì ở mức ấn tượng 30%, chứng minh hiệu quả vận hành vượt trội của mạng lưới hiện hữu.

Sức bứt phá này tạo đà để ban lãnh đạo doanh nghiệp tự tin dự báo kết quả kinh doanh quý 3 sẽ tiếp tục tăng trưởng tích cực, đồng thời nâng mục tiêu lợi nhuận sau thuế cả năm 2026 lên mức kỷ lục vượt 10.000 tỷ đồng (so với kế hoạch 7.350 tỷ đồng ban đầu). Mức lợi nhuận kỷ lục này khẳng định năng lực tạo tiền mạnh mẽ của hệ thống, giúp vốn đầu tư của cổ đông liên tục sinh lời và chuyển hóa thành những khoản cổ tức giá trị. Giới quan sát tài chính nhận định, việc một doanh nghiệp quy mô vốn hóa hàng trăm ngàn tỷ đồng liên tục vượt chỉ tiêu kinh doanh chính là "lực đỡ" quan trọng, tạo niềm tin cho đà tăng giá trị cổ phiếu trong dài hạn.

Tích hợp các giải pháp tài chính tiêu dùng ngay tại điểm bán giúp tháo gỡ rào cản chi tiêu, đóng góp tới 38% tổng doanh thu hệ thống

Sự gia tăng lợi nhuận bền vững của Điện Máy Xanh được hậu thuẫn bởi sự vận hành nhịp nhàng của 5 trụ cột chiến lược. Từ việc tập trung "tăng trưởng bằng chất" thay vì mở rộng dàn trải, đến việc biến hơn 3.000 điểm bán thành trung tâm dịch vụ tài chính phục vụ hàng chục triệu lượt giao dịch với tổng giá trị đạt 56.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, việc thương mại hóa mảng hậu mãi thành CTCP Thợ Điện máy Xanh (mang về 1.892 tỷ đồng doanh thu, tăng 47%), phát triển Super App chạm mốc 19 triệu thành viên (đóng góp 7.330 tỷ đồng doanh thu online) và sự vươn mình mạnh mẽ của liên doanh EraBlue tại Indonesia (đạt 261 cửa hàng, doanh thu tăng 92%, lợi nhuận tăng 154% và chính thức xóa toàn bộ lỗ lũy kế) đã liên tục mở ra các động cơ tạo tiền mới.

Mảng dịch vụ hậu mãi chuẩn hóa không chỉ mang lại nguồn thu riêng có lãi mà còn kéo dài giá trị trọn vòng đời của mỗi khách hàng

Đợt chi trả lần này là bước khởi đầu trong kế hoạch phân phối lợi nhuận “dồi dào" trong một năm tiếp theo. Theo lộ trình, Điện Máy Xanh dự kiến tiếp tục tạm ứng 2.000 đồng/cổ phiếu vào tháng 12/2026 và chi trả thêm 2.000 đồng/cổ phiếu sau ĐHĐCĐ tháng 4/2027, hoàn thành cam kết dành tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế chi trả cổ tức tiền mặt (tổng cộng 8.000 đồng/cổ phiếu). Doanh nghiệp cũng đang xem xét phương án thưởng cổ phiếu kết hợp thặng dư vốn với tỷ lệ dự kiến 1:1.

"Trái ngọt" ngay trong đợt cổ tức đầu tiên không chỉ chứng minh uy tín của doanh nghiệp, mà còn khẳng định mô hình kinh doanh tạo lợi nhuận bền vững bất chấp những khó khăn của nền kinh tế. Bởi DMX là doanh nghiệp dẫn đầu có những lợi thế mà không doanh nghiệp nào có được, trong khi các sản phẩm điện thoại, laptop, điện máy… đều là những sản phẩm thiết yếu trong đời sống. Tốc độ tăng trưởng kỷ lục cùng chính sách phân phối lợi nhuận minh bạch tiếp tục khẳng định vị thế của cổ phiếu DMX - một cổ phiếu hấp dẫn trên thị trường hiện nay.