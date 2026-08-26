Tiêu chuẩn UL Listed UL 797 – 'Tấm vé vàng' bảo chứng chất lượng cho ống luồn dây điện EMT

Công ty CP Ống Thép Luồn Dây Điện Việt Nam (Vietconduit – Vietnam Steel Conduit JSC) chính thức được Tổ chức Kiểm định và Chứng nhận An toàn Điện của Hoa Kỳ (Underwriters Laboratories – UL) cấp chứng nhận UL Listed UL 797 và UL 1242 cho sản phẩm ống thép luồn dây điện EMT (Electrical Metallic Tubing) và ống IMC (Intermediate Metal Conduit), đánh dấu bước tiến trong hành trình sản xuất vật tư cơ điện đạt chuẩn quốc tế "Made in Vietnam".

Ống thép luồn dây điện EMT do Vietconduit sản xuất đạt chuẩn UL Listed - UL 797

Made in Vietnam, thay thế hàng nhập khẩu

Trong bối cảnh ngành cơ điện (M&E) tại Việt Nam đang còn phụ thuộc nhiều vào vật tư ngoại nhập, ống thép luồn dây điện EMT đạt chuẩn UL Listed – UL 797 (Số chứng nhận E555653) cùng với phụ kiện đi kèm của Vietconduit đang trở thành giải pháp thay thế hoàn hảo, được đông đảo nhà thầu và kỹ sư tin dùng. Việc chủ động nguồn cung nội địa không chỉ giúp nhà thầu tiết kiệm chi phí mà còn rút ngắn thời gian giao hàng. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng trong giai đoạn 2025-2026, khi biến động giá nguyên vật liệu và chi phí logistics quốc tế tạo thêm áp lực lên tiến độ và ngân sách các dự án xây dựng.

Là đơn vị sản xuất trực tiếp, Vietconduit cung cấp sản phẩm với giá gốc tại nhà máy giúp nhà thầu tối ưu chi phí trung gian. Đồng thời, làm việc trực tiếp với nhà máy giúp nhà thầu hoàn toàn chủ động kế hoạch đặt hàng và đảm bảo tiến độ giao hàng linh hoạt theo thực tế thi công.

Vì sao chọn ống thép EMT đạt chuẩn UL Listed?

Điểm khác biệt của ống thép luồn dây điện EMT Vietconduit nằm ở công nghệ xử lý mối hàn và lớp mạ chống ăn mòn. Sản phẩm được sản xuất bằng công nghệ hàn cảm ứng cao tần, giúp mối hàn được làm phẳng hoàn toàn ở cả mặt trong lẫn mặt ngoài, loại bỏ triệt để các gờ sắc nhọn có thể làm đứt hoặc rách vỏ cáp trong quá trình luồn dây.

Về khả năng chống ăn mòn, bề mặt ngoài sản phẩm được mạ kẽm nhúng nóng hoặc mạ kẽm, kết hợp phủ thêm lớp bảo vệ hữu cơ, giúp lớp mạ không bong tróc hay nứt vỡ khi uốn gấp, cắt gọt trong quá trình thi công.

Chứng nhận UL Listed - UL 797 mà sản phẩm ống thép luồn dây điện EMT của Vietconduit đạt được cũng đồng nghĩa với việc đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật của NEC Article 358 (National Electrical Code – NFPA 70) tại Hoa Kỳ, một trong những tiêu chuẩn an toàn điện được đánh giá khắt khe hàng đầu thế giới.

Giấy chứng nhận UL 797 (Số chứng nhận E555653) cho sản phẩm ống thép luồn dây điện EMT của Vietconduit

Bảo vệ hệ thống điện, giảm thiểu rủi ro hỏa hoạn

Theo thông tin từ nhà sản xuất, khi được lắp đặt vào công trình thực tế, ống luồn dây điện EMT Vietconduit giúp giảm đến 95% nhiễu điện từ, không bị lão hóa theo thời gian, chịu được nhiệt độ hơn 1.000°C trong 4 giờ liên tục và không phát sinh khói độc khi xảy ra hỏa hoạn. Nhờ đặc tính này, sản phẩm góp phần bảo vệ hệ thống cáp tín hiệu điều khiển hoạt động ổn định trong tình huống khẩn cấp, hạn chế thiệt hại về người và tài sản.

Bên cạnh đó, thép với đặc tính là vật liệu có thể tái chế, tuổi thọ vận hành lên đến 50 năm, sản phẩm cũng đáp ứng các tiêu chí của công trình xanh và yêu cầu phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại nhiều dự án hiện nay.

Tuân thủ đầy đủ quy chuẩn trong nước lẫn quốc tế

Song song với chứng nhận UL Listed, sản phẩm ống thép luồn dây điện EMT của Vietconduit còn được sản xuất theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, đồng thời có đầy đủ chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy theo yêu cầu quy chuẩn kỹ thuật QCVN 16:2023/BXD, giúp công trình thuận lợi hơn trong quá trình trình duyệt vật tư, kiểm tra đầu vào và nghiệm thu tại công trường.

Hệ sinh thái vật tư cơ điện đồng bộ

Không chỉ dừng lại ở ống EMT, Vietconduit hiện sản xuất và cung cấp chuỗi danh mục sản phẩm cơ điện đồng bộ gồm ống thép luồn dây điện IMC đạt chuẩn UL Listed - UL 1242, ống ruột gà lõi thép, máng cáp dạng lưới và thanh chống đa năng Unistrut. Việc sản xuất trọn bộ ống và phụ kiện giúp nhà thầu thuận tiện hơn trong lựa chọn, quản lý vật tư, đồng thời đảm bảo tính tương thích, đồng nhất về chất lượng giữa các kết cấu trong cùng một hệ thống.

Với việc đạt chứng nhận UL, kết hợp năng lực sản xuất trong nước và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, Vietconduit kỳ vọng tiếp tục đồng hành cùng các nhà thầu, kỹ sư cơ điện trong nhiều dự án hạ tầng và công nghiệp trọng điểm tại Việt Nam trong thời gian tới.

Công ty Cổ phần Ống thép luồn dây điện Việt Nam

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