Đài Loan (Trung Quốc) tăng tốc xúc tiến thị trường Việt, mở rộng hệ sinh thái du lịch tại ITE HCMC 2026

Sự gia tăng nhu cầu du lịch quốc tế của người Việt đang mở ra một thị trường giàu tiềm năng cho các điểm đến trong khu vực. Nắm bắt xu hướng này, Đài Loan (Trung Quốc) đang tăng cường kết nối với các đối tác Việt Nam, hướng tới mở rộng hệ sinh thái du lịch và đa dạng hóa các phân khúc khách hàng

Bắt nhịp “khẩu vị” du lịch

Quy mô dân số vượt 100 triệu người cùng tốc độ tăng trưởng kinh tế tích cực đang tạo thêm động lực cho thị trường du lịch quốc tế của Việt Nam. Theo số liệu của Cục Ngoại thương Bộ Kinh tế Đài Loan (Trung Quốc) và Tổng cục Thống kê Việt Nam, GDP Việt Nam năm 2025 tăng 8,02%. Lượng người xuất cảnh đạt 6,7 triệu lượt.

Đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì trong năm 2026. Trong nửa đầu năm, kinh tế Việt Nam tăng 8,18%. Lượng khách Việt Nam đến Đài Loan (Trung Quốc) cũng tăng hơn 10%. Những con số này cho thấy tiềm lực tiêu dùng đáng kể của thị trường Việt Nam. Đây cũng là cơ sở để Đài Loan (Trung Quốc) tiếp tục tăng cường hoạt động xúc tiến và mở rộng kết nối với các đối tác Việt Nam.

Hiện nay, Đài Loan (Trung Quốc) cũng đang khuyến khích các doanh nghiệp du lịch phát triển thêm nhiều sản phẩm chất lượng cao và được thiết kế theo nhu cầu riêng, bao gồm tour gia đình quy mô nhỏ cao cấp, sân chơi golf, nghỉ dưỡng suối nước nóng cao cấp và những trải nghiệm du lịch trung - cao cấp khác.

Sau chương trình quảng bá tại Hà Nội, phái đoàn xúc tiến du lịch Đài Loan (Trung Quốc) tiếp tục đến TP.HCM từ ngày 24-30/8. Quy mô phái đoàn gồm 63 người đến từ 35 đơn vị với sự tham gia của các hãng hàng không, công ty lữ hành, khách sạn và các đơn vị liên quan.

Không khí nhộn nhịp của gian hàng Đài Loan (Trung Quốc) tại Hội chợ Du lịch Quốc tế VITM Hà Nội T4/ 2026.

Không chỉ quảng bá hình ảnh điểm đến, sự kiện lần này hướng đến việc đưa nhiều mắt xích của ngành du lịch cùng tham gia vào quá trình kết nối thị trường. Các điểm đến cũng được kết nối với văn hóa đại chúng và trải nghiệm thực tế như thưởng thức trà núi cao A Lý Sơn, làm bánh Imagawayaki đến tự tay thực hiện mô hình Cầu Đạm Giang giúp hình ảnh du lịch Đài Loan (Trung Quốc) trở nên gần gũi và trực quan hơn.

Mở rộng phân khúc, nâng cao tiềm năng

Ngày 25/8, Hội thảo Xúc tiến du lịch Đài Loan (Trung Quốc) diễn ra tại Hotel Nikko Saigon, TP.HCM. Sự kiện thu hút gần 100 công ty lữ hành và doanh nghiệp du lịch chủ lực của Việt Nam. Tại hội thảo, các bên trao đổi về những tài nguyên du lịch mới nhất của Đài Loan (Trung Quốc). Các hành trình theo chủ đề và sản phẩm du lịch khen thưởng doanh nghiệp cũng được đưa vào nội dung thảo luận.

Hội thảo diễn ra với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp và thương hiệu du lịch chủ lực Đài Loan (Trung Quốc). - Ảnh TTA

Hơn 1.000 phiên đàm phán thương mại đã kết nối trực tiếp với các công ty lữ hành và doanh nghiệp du lịch chủ lực của Việt Nam. Từ những cuộc gặp gỡ này, các đơn vị có thêm cơ hội tìm hiểu nhu cầu thị trường. Đồng thời, các sản phẩm và hành trình du lịch cũng có thêm cơ hội được kết nối với hệ thống phân phối tại Việt Nam. Chiến lược xúc tiến lần này không chỉ hướng đến thị trường du lịch đại chúng mà còn mở rộng thêm các cơ hội trong lĩnh vực du lịch cao cấp, du lịch công vụ và MICE.

Các doanh nghiệp du lịch Đài Loan (Trung Quốc) gặp gỡ, kết nối đối tác Việt Nam tại ITE HCMC 2026 - Ảnh TTA

Bên cạnh đó, việc kết hợp năng lực vận tải hàng không với mạng lưới doanh nghiệp lữ hành được kỳ vọng tạo thêm thuận lợi cho quá trình kết nối hai thị trường. Các bên có thể chủ động hơn trong việc xây dựng sản phẩm và khai thác những nhóm khách có nhu cầu chuyên biệt.

Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng và nhu cầu du lịch gia tăng, thị trường Việt Nam đang trở thành một mắt xích quan trọng trong chiến lược xúc tiến du lịch của Đài Loan (Trung Quốc). Sự kiện lần này được kỳ vọng là nền tảng để hai bên khai thác thêm tiềm năng hợp tác, hướng tới một hệ sinh thái du lịch đa dạng và phát triển bền vững hơn.