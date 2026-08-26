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Huế:

2 nhà thầu giao thông bị 'sờ gáy'

Ngọc Văn

TPO - Hai nhà thầu thi công tại dự án đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương (TP. Huế), tổng vốn đầu tư gần 2.300 tỷ đồng, vừa bị chủ đầu tư xử phạt 200 triệu đồng do chậm tiến độ dù đã nhiều lần nhắc nhở.

Chiều 26/8, nguồn tin từ Ban Quản lý dự án (QLDA) Đầu tư xây dựng Công trình giao thông TP. Huế cho biết vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hợp đồng đối với hai nhà thầu thi công gói thầu 17A, thuộc dự án đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương, do không bảo đảm tiến độ theo cam kết.

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Thi công mở rộng đường Nguyễn Hoàng tại khu vực phường Kim Long, TP. Huế.

Theo đó, Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Huế Nguyễn Đăng Trường đã ký ban hành các quyết định xử phạt đối với Công ty CP Tập đoàn Thắng Lợi và Công ty CP Đầu tư và Xây dựng An Thuận. Mỗi doanh nghiệp bị phạt 100 triệu đồng, tổng số tiền xử phạt là 200 triệu đồng. Số tiền phạt sẽ được chủ đầu tư khấu trừ trực tiếp trong đợt thanh toán gần nhất.

Theo Ban QLDA, trước khi áp dụng biện pháp xử phạt, chủ đầu tư đã liên tiếp kiểm tra hiện trường và ban hành 3 văn bản đôn đốc, nhắc nhở vào các ngày 23/7, 30/7 và 12/8. Tuy nhiên, tiến độ thi công của các nhà thầu vẫn không đáp ứng yêu cầu đề ra.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, việc xử phạt nhằm tăng cường kỷ cương trong thực hiện hợp đồng, bảo đảm tiến độ và chất lượng đối với công trình giao thông trọng điểm của TP. Huế.

Dự án đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương được khởi công từ tháng 12/2022, có tổng mức đầu tư gần 2.300 tỷ đồng. Đến nay, riêng công trình cầu Nguyễn Hoàng vượt sông Hương đã hoàn thành thi công, đưa vào sử dụng.

Công trình dự án giữ vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện trục vành đai 3 của thành phố theo quy hoạch, tăng khả năng kết nối giao thông hai bờ sông Hương, giảm áp lực cho quốc lộ 1 và các tuyến đường nội đô hiện hữu.

Ngọc Văn
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