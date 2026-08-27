Giá vàng hôm nay (27/8): Đồng loạt giảm

TPO - Sáng nay, giá vàng trong nước đồng loạt giảm theo giá vàng thế giới. Theo đó, vàng miếng SJC lùi về mốc 150 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn của một số thương hiệu vẫn có giá cao hơn vàng miếng.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 147 - 150 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 600.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác như Phú Quý, DOJI, Bảo Tín Minh Châu… đồng loạt giảm giá bán vàng miếng SJC về mức 150 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn có mức giảm khác nhau; vàng nhẫn của một số thương hiệu giá vẫn cao hơn giá vàng miếng. Cụ thể, vàng nhẫn Phú Quý có giá 147 - 150,5 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng so với sáng qua; vàng nhẫn DOJI 148,9 - 152,9 triệu đồng/lượng, giảm 1,1 triệu đồng/lượng…

Giá vàng trong nước đồng loạt giảm theo giá thế giới.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 4.626 USD/ounce, giảm 24 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương khoảng 147 triệu đồng/lượng. Hiện, giá vàng miếng SJC cao hơn giá vàng thế giới khoảng 3 triệu đồng/lượng. Mặc dù giá vàng trong nước đang duy trì mức chênh lệch với thế giới mức thấp nhất từ trước đến nay, thế nhưng nhu cầu mua vàng của người dân không cao.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ngày 27/8 ở mức 25.611 đồng/USD, đi ngang so với sáng qua.

Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 25.910 - 26.290 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 10 đồng cả 2 chiều so với sáng qua.

Trên thị trường tự do, giá USD được giao dịch quanh mức 25.860 - 25.890 đồng/USD, tăng 40 đồng chiều mua vào và 30 đồng chiều bán ra so với sáng qua. Mức giá này vẫn thấp hơn so với giá USD tại hệ thống ngân hàng.