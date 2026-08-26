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Kinh tế

Đặc sản ba miền tạo sức hút tại hội chợ miền Trung - Tây Nguyên

Hoài Nam

TPO - Hội chợ Triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2026 diễn ra tại Quảng trường Trần Phú, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh, quy tụ hàng trăm sản phẩm đặc trưng của nhiều vùng miền.

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Nằm trong khuôn khổ Chương trình Khuyến công quốc gia năm 2026, Hội chợ Triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2026 diễn ra từ ngày 21-26/8 tại Quảng trường Trần Phú, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh. Tham gia hội chợ, Hà Tĩnh có hơn 60 gian hàng của hơn 56 doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh.
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Không chỉ có những sản phẩm quen thuộc của miền Trung, hội chợ còn quy tụ đặc sản đến từ nhiều địa phương khác, giúp người dân Hà Tĩnh và du khách có cơ hội cùng lúc khám phá hương vị, sản vật đặc trưng của nhiều vùng miền.
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Các gian hàng được bố trí đa dạng với nhiều nhóm sản phẩm như nông sản, thực phẩm chế biến, đồ uống, thủ công mỹ nghệ và hàng tiêu dùng.
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Không chỉ là nơi mua bán, hội chợ còn là điểm kết nối giữa doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất với người tiêu dùng. Trong ảnh, sản phẩm nước mắm cá cơm được trưng bày trong những chiếc chum, tạo điểm nhấn mang đậm nét truyền thống tại không gian hội chợ...
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Từ đặc sản nông nghiệp, thực phẩm chế biến đến sản phẩm làng nghề, thủ công mỹ nghệ, hàng hóa công nghiệp…, mỗi gian hàng mang đến một sắc màu riêng, tạo nên không gian mua sắm và trải nghiệm sôi động.
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Hội chợ cũng là dịp để các sản phẩm đặc trưng tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng, mở rộng thị trường và tìm thêm cơ hội liên kết, tiêu thụ trong thời gian tới.
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Ông Lê Trung Phước - Giám đốc Sở Công Thương Hà Tĩnh cho rằng, hội chợ là dịp để các doanh nghiệp, HTX và cơ sở sản xuất, kinh doanh quảng bá sản phẩm, kết nối cung - cầu, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường và tăng cường liên kết sản xuất. Từ những kết nối tại hội chợ, kỳ vọng các sản phẩm công nghiệp nông thôn Hà Tĩnh sẽ có thêm cơ hội bước ra khỏi thị trường địa phương, mở rộng mạng lưới tiêu thụ và từng bước hình thành những chuỗi giá trị bền vững hơn.
Hoài Nam
#Hà Tĩnh #Sở Công Thương Hà Tĩnh #Đặc sản ba miền tạo sức hút tại hội chợ lớn nhất Hà Tĩnh #hội chợ

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