Đặc sản ba miền tạo sức hút tại hội chợ miền Trung - Tây Nguyên

TPO - Hội chợ Triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2026 diễn ra tại Quảng trường Trần Phú, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh, quy tụ hàng trăm sản phẩm đặc trưng của nhiều vùng miền.
Các gian hàng được bố trí đa dạng với nhiều nhóm sản phẩm như nông sản, thực phẩm chế biến, đồ uống, thủ công mỹ nghệ và hàng tiêu dùng.
Không chỉ là nơi mua bán, hội chợ còn là điểm kết nối giữa doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất với người tiêu dùng. Trong ảnh, sản phẩm nước mắm cá cơm được trưng bày trong những chiếc chum, tạo điểm nhấn mang đậm nét truyền thống tại không gian hội chợ...
Từ đặc sản nông nghiệp, thực phẩm chế biến đến sản phẩm làng nghề, thủ công mỹ nghệ, hàng hóa công nghiệp…, mỗi gian hàng mang đến một sắc màu riêng, tạo nên không gian mua sắm và trải nghiệm sôi động.
Hội chợ cũng là dịp để các sản phẩm đặc trưng tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng, mở rộng thị trường và tìm thêm cơ hội liên kết, tiêu thụ trong thời gian tới.