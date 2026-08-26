Đặc sản ba miền tạo sức hút tại hội chợ miền Trung - Tây Nguyên

TPO - Hội chợ Triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2026 diễn ra tại Quảng trường Trần Phú, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh, quy tụ hàng trăm sản phẩm đặc trưng của nhiều vùng miền.