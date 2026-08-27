EVNHANOI đảm bảo an toàn điện tại khu vực nước sông dâng cao

Trước diễn biến nước sông dâng cao tại một số khu vực trên địa bàn xã Trung Giã, Đa Phúc, EVNHANOI đã chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, phòng tránh các nguy cơ mất an toàn điện trong điều kiện thời tiết xấu.

Theo báo cáo của Công ty Điện lực Sóc Sơn, từ 15h00 ngày 24/8/2026 đến 6h00 ngày 25/8/2026, mực nước sông Cầu dâng cao khiến một số khu vực thuộc xã Trung Giã và xã Đa Phúc bị ảnh hưởng.

Để đảm bảo an toàn, đơn vị đã chủ động tách một số khu vực cấp điện hạ thế bị ảnh hưởng, với tổng cộng 193 khách hàng tạm thời ngừng cung cấp điện để đảm bảo an toàn cho người dân. Các khu vực bị ảnh hưởng gồm Đô Tân, Hòa Bình, An Lạc thuộc xã Trung Giã và Lương Phúc thuộc xã Đa Phúc.

Tổ chức kiểm tra các vị trí có nguy cơ ảnh hưởng đến hệ thống điện

Đến thời điểm hiện tại, chưa ghi nhận sự cố trên lưới trung thế, không có cột điện bị gãy đổ hoặc trạm biến áp hư hỏng nặng. Ngay trong đêm 24/8, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của Công ty cùng lực lượng ứng trực đã có mặt tại hiện trường, tổ chức kiểm tra, tuần tra bằng thuyền tại các tuyến đường ngập sâu và triển khai xử lý các vấn đề phát sinh. Lực lượng công nhân được trang bị áo phao, chủ động kiểm tra tình trạng an toàn của hệ thống điện tại các khu vực bị ảnh hưởng.

EVNHANOI cũng phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng, đồng thời cập nhật liên tục diễn biến mưa bão để bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định cho các khu vực trọng điểm như bệnh viện, trạm bơm tiêu úng,… Bên cạnh đó, để phòng tránh rủi ro trong mùa mưa bão, EVNHANOI khuyến cáo người dân nâng cao ý thức sử dụng điện an toàn, chủ động phòng tránh tai nạn điện trong mùa mưa bão.

Di chuyển bằng thuyền kiểm tra an toàn điện

Trong điều kiện mưa lớn, ngập úng, người dân tuyệt đối không chạm vào thiết bị điện, ổ cắm, công tắc khi tay ướt hoặc khi nhà cửa đang bị ngập nước; khi nước có nguy cơ tràn vào nhà, kịp thời cắt cầu dao tổng (aptomat) để tránh nguy cơ chạm điện; không đi lại, lội nước tại những khu vực có dây điện đứt, cột điện nghiêng hoặc thiết bị điện bị ngâm nước; không tự ý đóng điện trở lại khi khu vực vẫn còn ngập hoặc chưa được đơn vị điện lực kiểm tra an toàn.

EVNHANOI sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, sẵn sàng phương án cấp điện trở lại ngay khi điều kiện cho phép và đảm bảo an toàn. Người dân được khuyến cáo chủ động theo dõi thông tin chính thống của EVNHANOI và Tổng đài 1900 1288 để cập nhật tình hình.

Trong điều kiện mưa lớn, ngập úng, chủ động phòng tránh các nguy cơ mất an toàn điện là biện pháp thiết thực nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân, đồng thời hỗ trợ lực lượng điện lực tập trung xử lý, khôi phục cấp điện an toàn, nhanh chóng và hiệu quả.