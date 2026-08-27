Novaon Group kỷ niệm 20 năm thành lập và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Tối 26/8/2026, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Tập đoàn Novaon tổ chức Đại lễ “NOVAON 20 năm Kiến tạo - Vươn tầm”, đánh dấu hai thập kỷ hình thành và phát triển. Novaon vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời công bố Tầm nhìn chiến lược 2036 và những định hướng mới cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Đại lễ có sự tham dự của đại diện các tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp, đối tác, khách hàng cùng nhiều thế hệ cán bộ nhân viên Novaon. Trong đó có ông Hoàng Bình Quân - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, Chủ tịch Danh dự Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam; ông Trần Đăng Nam - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội; ông Lê Phụng Thắng - Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nhân Sao Đỏ; ông Lê Vĩnh Sơn - Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hà; ông Phạm Đình Đoàn - Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Gia đình Việt Nam cùng nhiều đại biểu, doanh nhân và khách mời.

Sự kiện là dịp Novaon nhìn lại hành trình 20 năm, tri ân những cá nhân, tổ chức đã đồng hành, đồng thời xác lập những mục tiêu mới trong lĩnh vực công nghệ - công nghiệp. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Tập đoàn Novaon Nguyễn Minh Quý nhấn mạnh những thành quả hiện tại không chỉ đến từ nỗ lực của đội ngũ Novaon, mà còn là kết quả của sự tin tưởng và đồng hành từ khách hàng, đối tác và các cấp lãnh đạo: “Nếu 20 năm đầu tiên là hành trình Novaon trưởng thành, thì chặng đường tiếp theo là hành trình chuyển những năng lực đã tích lũy thành giá trị cho nhiều doanh nghiệp hơn, nhiều con người hơn và cho xã hội”, ông Nguyễn Minh Quý chia sẻ.

Khát vọng vươn tầm của Novaon không chỉ nằm ở mở rộng quy mô, mà còn ở khả năng tạo ra giá trị lớn hơn cho doanh nghiệp, con người và xã hội.

Trong khuôn khổ Đại lễ, Novaon được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích xuất sắc trong phát triển và ứng dụng các giải pháp công nghệ kỹ thuật số, góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025. Đây là dấu mốc ghi nhận những nỗ lực của Tập đoàn trong quá trình đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam ứng dụng công nghệ, đổi mới hoạt động và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ ghi nhận những đóng góp của Novaon trong phát triển và ứng dụng các giải pháp công nghệ kỹ thuật số.

Cũng tại sự kiện, Novaon chính thức công bố “Tầm nhìn chiến lược 2036”. Định hướng này đặt mục tiêu xây dựng Novaon với quy mô lớn hơn, năng lực mạnh hơn và sức cạnh tranh ngày càng mở rộng tại thị trường khu vực. Trọng tâm chiến lược là mô hình AI-driven Enterprise Infrastructure 5.0, hệ thống hạ tầng doanh nghiệp tích hợp được dẫn dắt bởi AI, kết nối 5 trụ cột năng lực gồm AI, Industry, Energy, Robotics và Growth.

AI-driven Enterprise Infrastructure 5.0 được xác định là mô hình năng lực trọng tâm cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Cùng với chiến lược mới, Novaon công bố định vị “Powering Productivity & Growth”. Theo đó, Tập đoàn hướng tới đo lường giá trị không chỉ qua công nghệ, tài sản hay quy mô, mà qua những kết quả cụ thể khách hàng nhận được như nâng cao năng suất, tối ưu chi phí, cải thiện vận hành và thúc đẩy tăng trưởng.

Một điểm đáng chú ý khác tại Đại lễ là việc Novaon công bố bổ nhiệm ALEX giữ chức danh AI Trưởng Ban Chiến lược Novaon. ALEX được định hướng hỗ trợ đội ngũ lãnh đạo và quản lý trong các hoạt động liên quan đến chiến lược, quản trị, lãnh đạo và ra quyết định. Theo Novaon, mục tiêu không phải để AI thay thế nhà quản lý, mà bổ sung một lớp năng lực giúp đội ngũ tiếp cận tri thức nhanh hơn, tăng khả năng phản biện và cải thiện chất lượng quyết định.

Việc bổ nhiệm ALEX cho thấy định hướng đưa AI từ công cụ hỗ trợ tác vụ trở thành một lớp năng lực trong hệ thống quản trị.

Chủ tịch Nguyễn Minh Quý cho rằng sau 20 năm, một trong những tài sản quan trọng Novaon tích lũy được là tri thức về chiến lược, quản trị và con người. Bài toán của giai đoạn tiếp theo là đưa những tri thức đó trở thành năng lực có thể kế thừa và lan tỏa trong toàn tổ chức “AI không quyết định thay chúng ta. Điều chúng tôi kỳ vọng là AI sẽ giúp đội ngũ quản lý hiểu tổ chức sâu hơn, suy nghĩ tốt hơn và hành động đồng bộ hơn”, ông Quý nói.

Ở cột mốc 20 năm, Novaon xác định bước vào một giai đoạn phát triển mới với định hướng mở rộng năng lực công nghệ - công nghiệp, phát triển hệ sinh thái sản phẩm - dịch vụ và gia tăng đóng góp cho kinh tế số Việt Nam. Đại lễ “NOVAON 20 năm Kiến tạo - Vươn tầm” vì vậy không chỉ mang ý nghĩa tổng kết một chặng đường, mà còn là điểm khởi đầu cho chiến lược 2026-2036, hướng tới mục tiêu đưa năng lực doanh nghiệp Việt vươn xa hơn tại thị trường khu vực và quốc tế.