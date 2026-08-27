Chủ tịch Thanh Hóa đề nghị doanh nghiệp nói thẳng, sở ngành không né tránh

TPO - Tại hội nghị đối thoại với doanh nghiệp trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng yêu cầu doanh nghiệp cần nói thẳng, nói thật, đề xuất rõ nội dung cần chính quyền tháo gỡ. Các sở, ban, ngành, địa phương phải trả lời trực tiếp, không né tránh nhằm làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và hướng xử lý.

Chiều 27/8, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp năm 2026 với chủ đề “Tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tăng tốc phát triển”.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng cho rằng, doanh nghiệp phát triển thì kinh tế phát triển; chính quyền tỉnh không cạnh tranh bằng ưu đãi, mà bằng chất lượng phục vụ. Mục tiêu là để doanh nghiệp đến Thanh Hóa không chỉ vì tiềm năng, lợi thế, mà còn vì môi trường đầu tư thuận lợi, minh bạch.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng phát biểu tại hội nghị.

“Việc đối thoại phải đi thẳng vào từng vấn đề, không dừng ở “tiếp thu” hay “ghi nhận”, mà thực hiện theo phương pháp, doanh nghiệp nêu - cơ quan chức năng và lãnh đạo tỉnh trả lời”, ông Dũng cho hay.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh, doanh nghiệp cần nói thẳng, nói thật, tập trung vào những khó khăn, vướng mắc trực tiếp cản trở hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và đề xuất rõ nội dung cần chính quyền tháo gỡ. Các sở, ban, ngành, địa phương phải trả lời trực tiếp, đúng trọng tâm, không né tránh, không đùn đẩy; làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và hướng xử lý.

“Mỗi kiến nghị phải đi đến một kết quả cụ thể theo đúng tinh thần ‘6 rõ, 1 xuyên suốt’. Đã giao việc phải rõ người; đã nhận việc phải rõ thời hạn; đã cam kết phải có kết quả. Việc thuộc thẩm quyền phải xử lý ngay; việc vượt thẩm quyền phải chủ động đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết”, ông Dũng nói.

Bài toán vật liệu xây dựng giá cao, khan hiếm

Trong phiên đối thoại, các vấn đề về nguồn vật liệu xây dựng, giá đất và đầu tư công; quy hoạch, giải phóng mặt bằng, khu - cụm công nghiệp; nông nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, nguồn nhân lực, logistics, du lịch, giáo dục; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh... được đại diện các doanh nghiệp đưa ra và kiến nghị UBND tỉnh có phương án tháo gỡ.

Ông Nguyễn Thanh Quân - Tổng Giám đốc, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Minh Tuấn - cho hay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa các dự án đầu tư công gặp khó khăn về giá vật liệu xây dựng. Nhà thầu phải mua với giá cao, khi thanh toán với giá thấp dẫn tới thua lỗ. Nhiều mỏ có trữ lượng nhỏ, công suất thấp không đáp ứng được nhu cầu.

Đại diện doanh nghiệp chỉ ra nguyên nhân do công tác thiết kế và thẩm định dự án chưa xác định đúng vị trí mỏ, trữ lượng và khả năng cung cấp cho gói thầu, dẫn đến nhà thầu phải mua vật liệu từ mỏ xa hơn. Một số hợp đồng theo đơn giá trọn gói hoặc đơn giá điều chỉnh nhưng theo chỉ số giá, chưa phản ánh đúng thực tế biến động của thị trường. Công tác cập nhật thông báo giá chưa chuẩn xác; một số mỏ không còn hoạt động nhưng vẫn được đưa vào.

Các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh gặp khó khăn vì nguồn vật liệu xây dựng khan hiếm, giá cao.

Cùng với đó, tình trạng khan hiếm vật liệu xây dựng, nhất là cát và đá xây dựng cũng ảnh hưởng lớn tới tiến độ xây dựng các công trình. Ông đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa có giải pháp để tháo gỡ tình trạng khan hiếm trên và đơn giá thanh toán của các dự án đầu tư công tiệm cận với giá thị trường.

Trả lời doanh nghiệp, ông Hoàng Văn Đồng - Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa - cho biết, các ý kiến phản ánh của doanh nghiệp là đúng với thực tế hiện nay.

Theo ông Đồng, hiện nay Sở Xây dựng công bố giá vật liệu xây dựng theo quý như quy định của Bộ Xây dựng, khi có biến động sẽ công bố giá theo tháng.

Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa giải đáp thắc mắc với doanh nghiệp.

“Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc giá vật liệu hiện nay còn gây nhiều vướng mắc cho doanh nghiệp. Trong đó, đáng kể là việc doanh nghiệp, chủ mỏ cung cấp thông tin không trung thực; công tác thu thập, kiểm soát của sở chưa sát sao”, ông Đồng nói.

Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa cho biết sẽ công bố giá vật liệu xây dựng, trữ lượng của mỏ trên các nền tảng thông tin để nhà đầu tư biết; những gì chưa chính xác thì phản ánh lại sở. Sở sẽ xử lý nghiêm các doanh nghiệp công bố không chính xác giá vật liệu xây dựng, thậm chí thu hồi giấy phép.