Từ đồng cỏ đến hộp Sữa Tươi Kun: Nhật ký “chăm bò như chăm con” tại Lof Hồ Toản

Trong ngành chăn nuôi bò sữa hiện đại, thức ăn thô xanh là yếu tố cốt lõi quyết định giá thành sản xuất và chất lượng sữa. Tại Trang trại Bò sữa Lof Hồ Toản (Tuyên Quang) — nơi cung cấp nguồn sữa tươi cho thương hiệu Sữa Tươi Kun, quy trình được kiểm soát nghiêm ngặt theo triết lý "chăm bò như chăm con".

Chuẩn hóa nguồn thức ăn ngay từ đồng cỏ

Thực tế chứng minh: chất lượng sữa (độ béo, hàm lượng đạm, độ thanh mát) phụ thuộc hoàn toàn vào sức khỏe hệ tiêu hóa của đàn bò, mà chúng lại rất nhạy cảm với thức ăn thô xanh. Do đó, Trang trại Lof Hồ Toản chọn liên kết trực tiếp với hơn 1.200 hộ nông dân địa phương để chủ động chuẩn hóa nguồn nguyên liệu ngay từ đồng cỏ.

Đàn bò sữa tại Trang trại Lof Hồ Toản thưởng thức nguồn thức ăn thô xanh - tối ưu hóa hệ tiêu hóa và chất lượng dòng sữa.

Để trở thành "bữa ăn" cho đàn bò sữa tại trang trại, cây ngô sinh khối bắt buộc phải thu hoạch chính xác ở giai đoạn "chín sáp", khi hạt tích tụ lượng tinh bột tối đa nhưng thân lá vẫn giữ được độ tươi, hàm lượng xơ mềm và độ ẩm lý tưởng.

Anh Dũng, một đối tác cung cấp ngô lâu năm cho trang trại: "Lof Hồ Toản là đối tác làm ăn khắt khe nhất mà tôi từng hợp tác. Thời gian đầu, nhiều lô ngô không đạt chuẩn về độ ẩm hoặc tỷ lệ bắp đều bị từ chối. Nhưng khi hai bên ngồi lại thống nhất quy trình kỹ thuật thì mọi thứ đi vào nếp. Đổi lại, trang trại luôn cam kết bao tiêu sản lượng và giữ giá ổn định bất kể biến động thời tiết, giúp chúng tôi yên tâm cung cấp gần 6.000 tấn ngô mỗi năm".

“Chuyên môn hóa” để nâng cao chất lượng

Một trong những điểm nổi bật của mô hình tại Lof Hồ Toản là áp dụng nguyên tắc chuyên môn hóa. Nông dân tập trung vào thế mạnh trồng thức ăn thô xanh, còn trang trại đảm nhận vai trò chuyên gia về dinh dưỡng và kỹ thuật chăn nuôi.

Hằng ngày, hàng chục tấn cỏ tươi (Mombasa, VA06) và ngô cây sau khi thu hoạch từ bán kính 10–30km quanh trang trại được vận chuyển ngay về kho tiếp nhận. Tại đây, nguyên liệu được kiểm tra cảm quan, đo độ ẩm, phân tích dinh dưỡng trước khi đưa vào hệ thống băm nhỏ và ủ chua lên men.

Thức ăn thô xanh được tập kết tại Trang trại Bò sữa Lof Hồ Toản sẵn sàng cho quy trình kiểm định.

Quá trình ủ chua giúp chuyển hóa carbohydrate hòa tan thành axit lactic tự nhiên, tạo hương vị thơm ngon, kích thích bò ăn nhiều hơn và hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột hoạt động hiệu quả. Sau đó, thức ăn được phối trộn theo công thức TMR (Total Mixed Ration), bảo đảm cân đối xơ, đạm, tinh bột, khoáng chất và vitamin phù hợp với từng nhóm bò như bê con, bò hậu bị hay bò đang khai thác sữa.

Đánh giá về tính chuẩn mực của quy trình này dưới góc độ quản lý nhà nước, Đại diện Lãnh đạo Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn tỉnh Tuyên Quang nhận định: "Mô hình chuỗi liên kết thức ăn thô xanh tại Trang trại Bò sữa Lof Hồ Toản là minh chứng rõ nét cho định hướng phát triển nông nghiệp thông minh và bền vững của tỉnh. Việc doanh nghiệp đưa ra quy chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt, hỗ trợ vật tư, bao tiêu 100% sản lượng cho hơn 1.000 hộ dân không chỉ giải bài toán quản lý chất lượng an toàn thực phẩm ngay từ gốc, mà còn tạo ra một hệ sinh thái kinh tế tuần hoàn chuẩn mực. Nông dân gia tăng giá trị sử dụng đất từ 2 vụ lên 3–4 vụ/năm, còn trang trại thì chủ động được nguồn nguyên liệu sạch, chất lượng cao để sản xuất dòng sữa tươi đạt chuẩn quốc gia".

“Chăm bò như chăm con” — Tình yêu dưới mái nhà trang trại

Phía sau những con số kỹ thuật và quy trình kiểm soát chất lượng là tâm huyết của đội ngũ công nhân gắn bó với trang trại nhiều năm.

Chị Vương Thị Linh (sinh năm 1997, ngụ tại phường Mỹ Lâm, Tuyên Quang), người đã gắn bó với trang trại từ năm 2017 ở bộ phận chăm sóc bê con, xúc động chia sẻ: "Sau khi học xong lớp Trung cấp Thú y, em xin vào làm tại Lof Hồ Toản vì yêu thích công việc chăn nuôi gần nhà. Làm lâu năm, mình hiểu tính nết từng con bê như con cái trong nhà".

Chị Vương Thị Linh chăm sóc bê con tại trang trại

Chị Linh cũng là một trong những công nhân đầu tiên đặt chân đến đây từ ngày trang trại còn là vùng đất đồi bãi ngổn ngang. "Chúng em từng đi nhặt từng gốc chè, gốc keo gom lại đốt để máy móc san lấp mặt bằng, rồi tự tay trồng những vạt cỏ đầu tiên, đun từng nồi nước chè rửa chuồng thức xuyên đêm đón chuyến bò đầu tiên về... Tuổi trẻ và cả hạnh phúc gia đình em đều gắn liền với nơi này, với Sữa Tươi Kun. Khi cầm hộp sữa tươi Kun trên tay, em tự hào vì biết rằng đó là sản phẩm được làm bằng cả trái tim và sự tâm huyết của những người công nhân như em".

Cùng chung tâm sự đó, anh Hậu (1980, Phường Mỹ Lâm, tỉnh Tuyên Quang) - một tài xế đã gắn bó với trang trại hơn 9 năm, cho biết dù từng có cơ hội làm việc tại thành phố với mức thu nhập cao hơn, anh vẫn lựa chọn ở lại quê hương vì sự gắn bó với đàn bò và môi trường làm việc như một gia đình lớn.

Hành trình 24 giờ trao tay trẻ nhỏ

Tất cả sự nghiêm ngặt từ khâu trồng cỏ, kiểm soát ủ chua TMR đến tình yêu thương trong từng thao tác chăm sóc đều hướng tới một mục tiêu duy nhất: tạo ra dòng sữa tươi nguyên liệu có độ béo tự nhiên (fat 3,5–4,0%) và hàm lượng protein cao (≥ 3,1%).

Người nông dân tự hào với Sữa tươi Kun do mình làm ra

Ngay sau khi được vắt tại trang trại, nguồn sữa tươi chất lượng cao này được vận chuyển về nhà máy LOF tại Ba Vì và chế biến khép kín - tất cả chỉ diễn ra gói gọn trong vòng 24 giờ. Không chỉ giữ trọn vị ngon ngọt, thơm ngậy tự nhiên, mỗi hộp Sữa Tươi Kun còn được bổ sung bộ vi chất thiết yếu (Vitamin A, D3, K2, Selen) hỗ trợ phát triển chiều cao và tăng cường sức đề kháng cho trẻ em.

Từ nhật ký chăm cẩn trọng từng bữa ăn cho đàn bò đến sự nghiêm ngặt trong quy trình vắt và chế biến 24h, Sữa Tươi Kun đã khẳng định vị thế của một thương hiệu được triệu gia đình Việt tin tưởng - nơi chất lượng sản phẩm được bảo chứng bằng khoa học, kỷ luật và tình yêu thương của những người nông dân Tuyên Quang.