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Cao Bằng khởi công dự án nhà ở xã hội đầu tiên

Trọng Đảng

TPO - Ngày 27/8, UBND tỉnh Cao Bằng và Bộ Công an đã tổ chức lễ khởi công dự án nhà ở xã hội Golden Square Cao Bằng. Lãnh đạo UBND tỉnh Cao Bằng cho biết, dự án nhà ở xã hội đầu tiên trên địa bàn tỉnh.

Tại lễ khởi công đại diện chủ đầu tư dự án (Công ty cổ phần Đông Á Golden Square) cho biết, công trình được xây dựng trên quỹ đất rộng hơn 1,2 ha, tại Khu đô thị mới Đề Thám, phường Thục Phán. Sau khi hoàn thành, công trình sẽ có 698 căn hộ, với quy mô 2 tòa nhà 15 tầng, diện tích mỗi căn hộ từ 65 - 77 m², quy mô dân số trên 2.000 người. Tổng mức đầu tư khoảng 800 tỷ đồng. Tiến độ dự án bắt đầu từ quý 3/2026 đến quý 2/2028.

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Lãnh đạo UBND tỉnh Cao Bằng và các đơn vị có liên quan làm lễ khởi công dự án.

“Dự án góp phần thực hiện Nghị quyết số 07 của Chính phủ về phát triển 1.500 căn hộ, nhà ở trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; đáp ứng nhu cầu ổn định chỗ ở cho các gia đình người có công với cách mạng, gia đình thương binh liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ công an, bộ đội, công nhân viên chức trên địa bàn tỉnh…” – đại diện Chủ đầu tư thông tin.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa cho biết, dự án nhà ở xã hội Golden Square Cao Bằng là dự án nhà ở xã hội đầu tiên trên địa bàn tỉnh. Vừa qua UBND tỉnh đã thống nhất với nhà đầu tư về chủ trương xây dựng, chất lượng phải đạt yêu cầu về thẩm mĩ; đồng thời sẽ công khai, minh bạch, đúng quy trình trong việc xét duyệt đối tượng mua. Cùng với đó, tỉnh cũng đồng hành với nhà đầu tư để dự án hoàn thành đúng tiến độ, góp phần ổn định chỗ ở cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân an cư lập nghiệp, là mái ấm yêu thương của các gia đình…

Dịp này, Công ty Cổ phần Đông Á Golden Square cũng đã ký kết hợp đồng tín dụng tài trợ dự án và Thỏa thuận hợp tác về việc cho vay khách hàng mua bất động sản dự án Nhà ở xã hội Golden Square Cao Bằng giữa Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Sở Giao dịch, Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Cao Bằng

Trọng Đảng
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