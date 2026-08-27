Doanh nghiệp Việt từ vươn ra thế giới đến tạo dựng vị thế

Làn sóng “Go Global” đang mở ra một bước chuyển mới của doanh nghiệp Việt: không chỉ tìm kiếm thị trường và cơ hội đầu tư ở bên ngoài biên giới, mà còn đưa năng lực, trí tuệ và những giá trị Việt tham gia vào quá trình phát triển tại các quốc gia sở tại.

Tăng tốc mở rộng ra quốc tế

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính), nửa đầu năm 2026, doanh nghiệp Việt đầu tư ra nước ngoài hơn 1,2 tỷ USD, tăng gần 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2025. Trong 33 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận vốn, Lào dẫn đầu, tiếp đến là Campuchia và Kyrgyzstan.

Xu hướng này diễn ra trong bối cảnh Bộ Công thương triển khai Chương trình “Go Global - Vươn ra thị trường quốc tế giai đoạn 2026-2035”, hướng tới phát triển 1.000 doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh toàn cầu.

Nghiên cứu của UOB cũng cho thấy nhu cầu mở rộng quốc tế đang gia tăng. 7/10 doanh nghiệp được khảo sát đã mở rộng hoạt động ra nước ngoài trong năm 2025; 80% dự kiến đầu tư ra nước ngoài trong 1-2 năm tới, với quy mô bình quân khoảng 28 triệu USD.

Giới chuyên gia nhận định thành công của doanh nghiệp khi cạnh tranh sòng phẳng ở xứ người không còn là câu chuyện riêng của từng thương hiệu. Thành công đó góp phần nâng cao uy tín cho hàng hóa, dịch vụ và vị thế kinh tế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Hiện thực hóa giá trị Việt ở những vùng đất mới

Hưởng ứng chủ trương 'Go Global' của Chính phủ và các chương trình thúc đẩy vươn ra thị trường quốc tế do Bộ Công thương triển khai, nhiều tập đoàn trong nước đang chủ động mở rộng địa bàn đầu tư.

Trong hành trình Go Global một câu hỏi được đặt ra: doanh nghiệp Việt sẽ mang gì đến những vùng đất mới? Câu trả lời không chỉ nằm ở nguồn vốn. Đó còn là năng lực phát triển dự án, quản trị và vận hành, khả năng thích ứng với những bài toán mới và tạo ra giá trị thiết thực cho cộng đồng sở tại.

Hành trình của ROX Group tại hơn 10 quốc gia cho thấy một cách tiếp cận như vậy. Từ quá trình tìm hiểu thị trường tại châu Á, châu Âu, châu Phi..., kết nối đối tác, những cơ hội phù hợp dần được hình thành. Thông qua các đơn vị thành viên, ROX Group đã hợp tác chiến lược với nhiều chủ đầu tư tại Trung Á và Kyrgyzstan. Năng lực phát triển các đại dự án trong lĩnh vực bất động sản, năng lượng và quản trị vận hành từng bước được đưa vào những thị trường mới.

Tại Kyrgyzstan, đại đô thị “All in One” Royal Central Park tại Bishkek do ROX Living Global phát triển. Dự án có quy mô 53,5 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến từ 2,5 đến 3,5 tỷ USD. Sau khi đưa vào hoạt động, dự án sẽ đóng góp tích cực vào hạ tầng và thúc đẩy phát triển đô thị theo chuẩn quốc tế, nâng cao chất lượng sống cho người dân và tạo ra cực tăng trưởng mới cho Thủ đô nước bạn.

Dự án Royal Central Park do ROX Living Global, một thành viên của ROX Group phát triển tại Kyrgyzstan

Ở lĩnh vực năng lượng, ROX Energy Global là đối tác phát triển của chủ đầu tư RECA LLC tại dự án ROX Issyk-Kul Solar Farm. Giai đoạn 1 của dự án có tổng vốn đầu tư 130 triệu USD được hoàn thành thần tốc chỉ trong 8 tháng. Tháng 6/2026, dự án hòa lưới điện thành công, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đồng thời nâng cao vị thế của Kyrgyzstan trên bản đồ năng lượng tái tạo thế giới. Khi hoàn tất toàn bộ tiến trình đầu tư, ROX Issyk-Kul Solar Farm được kỳ vọng sẽ đạt ngưỡng công suất 1.900 MWp.

Lễ khánh thành giai đoạn 1 dự án ROX Issyk-Kul Solar Farm

Song song với kinh doanh, ROX Group cũng tích cực đầu tư cho các hoạt động an sinh xã hội, giáo dục, phát triển con người và hoàn thiện quy hoạch hạ tầng tại địa phương.

Kết nối bằng văn hóa

Khi đầu tư ra nước ngoài, doanh nghiệp thực chất bước vào một không gian văn hóa mới. Bên cạnh năng lực kinh doanh, cần có những cây cầu văn hóa kết nối doanh nghiệp với cộng đồng địa phương.

Thấu hiểu điều đó, tại Kyrgyzstan, ROX Group cùng các đơn vị thành viên đang từng bước tạo nên những điểm chạm văn hóa trong chính các không gian đô thị do mình phát triển.

Tại Royal Central Park, những không gian công cộng, hoạt động cộng đồng được chú trọng phát triển như một phần của đời sống đô thị. Từ năm 2025, nơi đây liên tục diễn ra các chương trình nghệ thuật, nhạc nước, ánh sáng, pháo hoa vào cuối tuần và những dịp lễ lớn.

Một sự kiện âm nhạc bên hồ Nomad Heritage, khu đô thị Royal Central Park

Những ngày cuối tháng 8 này, chuỗi chương trình tại Royal Central Park như: Lễ hội mùa thu, hoạt động trải nghiệm tiện ích “All in One”… tiếp tục mang đến không khí lễ hội, biến một dự án đô thị thành không gian gặp gỡ và trải nghiệm của cộng đồng. Sắp tới đây, Tập đoàn sẽ đồng hành cùng Thế vận hội Du mục Thế giới (World Nomad Games 2026) với vai trò nhà tài trợ chính thức.

Giữa trung tâm Bishkek, ROX Center đã trở thành điểm hẹn văn hóa, kết nối cộng đồng người dân sở tại, giới doanh nhân và kiều bào qua các sự kiện cộng đồng, lễ hội âm nhạc, nghệ thuật, đồng thời thúc đẩy những cuộc gặp gỡ về kinh doanh và hợp tác.

ROX Center giữa trung tâm Thủ đô Bishkek

Ở chiều ngược lại, văn hóa Việt Nam cũng được ROX chủ động lan tỏa ra thế giới, như việc tài trợ đoàn nghệ thuật Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam biểu diễn tại Azerbaijan.

Trong khi các sự kiện âm nhạc và nghệ thuật đóng vai trò là những điểm chạm văn hóa thường nhật tại các đô thị, thì sắp tới đây, ROX Group sẽ góp mặt trong chuỗi chương trình mang tầm vóc lớn hơn - nơi văn hóa giao thoa với ngoại giao và ký ức dân tộc được khắc ghi giữa lòng Kyrgyzstan.

Mở đầu là lễ khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quảng trường mang tên Người, trong khuôn viên Royal Central Park vào ngày 31/8. Cũng trong ngày này, Phó Thủ tướng Chính phủ sẽ gặp gỡ kiều bào tại ROX Center. Chuỗi hoạt động khép lại vào ngày 1/9 bằng đại nhạc hội tại Royal Central Park có sự tham dự của đoàn lãnh đạo cấp cao hai nước.

Trong chuỗi hoạt động này, ROX Group góp sức như một nhịp cầu bền bỉ để những giá trị Việt được gìn giữ và lan tỏa xa hơn, ngay cả ở một miền đất cách Tổ quốc hàng ngàn cây số.

Từ một khu đô thị giữa lòng Bishkek đến một cánh đồng điện mặt trời ở Issyk-Kul, từ sân khấu Thế vận hội Du mục đến quảng trường mang tên Bác - hành trình của ROX Group tại Kyrgyzstan cho thấy doanh nghiệp Việt hôm nay bước ra thế giới không chỉ bằng vốn đầu tư, mà bằng năng lực kiến tạo và sự thấu hiểu văn hóa bản địa.

Khi ngày càng nhiều thương hiệu Việt ghi dấu trên bản đồ thế giới, câu chuyện Go Global không còn là một chương trình hành động, mà đang mở lối mang giá trị Việt vươn xa, khẳng định trí tuệ và tầm vóc Việt trên trường quốc tế.