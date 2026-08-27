Trải nghiệm căn hộ Khải Hoàn Prime, hơn 50 đại lý chuẩn bị bước vào cuộc đua chinh phục thị trường

Ngày 24 và 25/8/2026, Chủ đầu tư Khải Hoàn Land đã tổ chức chương trình “Exclusive Site Tour – Tham quan căn hộ nguyên mẫu Khải Hoàn Prime” dành cho hơn 50 đại lý chiến lược. Sự kiện này nằm trong chuỗi hoạt động trải nghiệm thực tế nhằm giúp hệ thống đại lý tìm hiểu sâu về sản phẩm, đồng thời tự tin về chất lượng dự án Khải Hoàn Prime trước khi trao đến tay khách hàng.

Đại diện Khải Hoàn Land giới thiệu dự án Khải Hoàn Prime với hơn 50 đại lý phân phối chiến lược.

Trải nghiệm thực tế để kiểm chứng chất lượng dự án

Trong khuôn khổ Exclusive Site Tour, các đại lý phân phối có cơ hội trải nghiệm thực tế dự án Khải Hoàn Prime từ tiến độ xây dựng, sa bàn, công nghệ VR 360 đến căn hộ nguyên mẫu sẽ bàn giao cho khách hàng. Qua đó, các đại lý cảm nhận rõ hơn những giá trị khác biệt được Chủ đầu tư Khải Hoàn Land chăm chút trong từng sản phẩm.

Các đơn vị tham gia chương trình đều là những đối tác phân phối uy tín, sở hữu đội ngũ chuyên nghiệp và am hiểu thị trường bất động sản Nam Sài Gòn. Đối với Khải Hoàn Land, “Exclusive Site Tour” không chỉ nhằm mang đến góc nhìn trực quan về sản phẩm mà còn giúp củng cố niềm tin của hệ thống phân phối đối với dự án Khải Hoàn Prime trong bối cảnh thị trường cạnh tranh khốc liệt.

Tại chương trình, đại diện Khải Hoàn Land đã chia sẻ định hướng phát triển của Khải Hoàn Prime trong giai đoạn sắp tới. Trong đó, trọng tâm là xác định định vị khác biệt của dự án cùng những giá trị hiếm có đang hội tụ tại khu vực Nam Sài Gòn. Ngoài ra, Khải Hoàn Land còn chuẩn bị chiến lược kinh doanh bài bản với loạt đặc quyền và ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng, song hành cùng cơ chế hỗ trợ thiết thực cho hệ thống đại lý.

Đồng hành cùng hệ thống phân phối, sắp tới Khải Hoàn Land sẽ triển khai chiến dịch Marketing 360° phủ rộng trên nhiều nền tảng, gia tăng nhận diện, tạo nhiệt cho thị trường và hỗ trợ xuyên suốt cho hoạt động kinh doanh.

Thông qua chương trình “Exclusive Site Tour”, Chủ đầu tư và hệ thống đại lý đã cùng chia sẻ góc nhìn thực tế về thị trường, qua đó thống nhất định hướng triển khai mới của Khải Hoàn Prime. Đặc biệt, sự đồng thuận và tinh thần sẵn sàng nhập cuộc của hơn 50 đại lý chiến lược là minh chứng sống động cho niềm tin của thị trường vào năng lực của Khải Hoàn Land cũng như tiềm năng của dự án Khải Hoàn Prime.

Đại diện Chủ Đầu Tư chia sẻ quá trình thi công các căn mẫu được thực hiện tỉ mỉ, chỉn chu đến từng chi tiết.

Sức hút từ “sóng” hạ tầng

Là dự án trọng điểm của Khải Hoàn Land tại Nam Sài Gòn, Khải Hoàn Prime gồm 3 tòa tháp cao 25–27 tầng với 1.296 căn hộ cao cấp tọa lạc trên đường Lê Văn Lương, liền kề Phú Mỹ Hưng. Nội khu dự án tích hợp hệ tiện ích Urban Wellness ấn tượng, mang đến không gian sống hiện đại, đồng thời nâng tầm trải nghiệm và chất lượng sống cho cư dân.

Đặc biệt, Khải Hoàn Prime sở hữu lợi thế đắt giá khi cách ga metro số 10 chỉ 300m, đồng thời nép mình bên sông Long Kiểng xanh mát. Ngoài ra, khu vực dự án tọa lạc còn kết nối các tuyến metro số 4, metro số 7 và metro Bến Thành – Cần Giờ… Bao quanh là một loạt công trình hạ tầng trị giá hàng chục tỷ đô la đã và đang được tăng tốc đầu tư. Có thể kể đến như cao tốc Bến Lức – Long Thành (thông xe toàn tuyến tháng 9/2026), đường Lê Văn Lương mở rộng lên 30-40m, cầu Phú Mỹ 2, cầu Thủ Thiêm 4, đường Nguyễn Tất Thành mở rộng lên 8-10 làn xe… Các công trình này hoàn thành không chỉ rút ngắn thời gian kết nối đến trung tâm thành phố và các khu vực lân cận như Thủ Thiêm, Chợ Lớn, sân bay Long Thành, Cần Giờ, Vũng Tàu mà còn giúp Khải Hoàn Prime bứt phá giá trị.

Đáng chú ý, dù giá bán cạnh tranh nhưng Khải Hoàn Prime được chủ đầu tư chăm chút tỉ mỉ từ khâu quy hoạch, thiết kế, chọn lựa hệ thống tiện ích cho đến tiêu chuẩn bàn giao cao cấp đến từ các thương hiệu uy tín như Hafele, An Cường, Jotun… Hiện Khải Hoàn Prime đang trong quá trình hoàn thiện, dự kiến bàn giao cho khách hàng vào quý II/2027, ngay thời điểm hàng loạt công trình hạ tầng tại Nam Sài Gòn hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Chủ đầu tư Khải Hoàn Land kết nối hệ thống các đại lý chiến lược cho giai đoạn mới của dự án Khải Hoàn Prime.

Trước đó, 3 căn hộ nguyên mẫu tương ứng các loại hình 1, 2 và 3 phòng ngủ của Khải Hoàn Prime đã được Khải Hoàn Land nghiệm thu trước khi triển khai đồng loạt trên toàn dự án. Qua quá trình nghiệm thu, từng hạng mục xây dựng được rà soát kỹ lưỡng về chất lượng thi công, tính thẩm mỹ, độ an toàn và trải nghiệm sử dụng. Mục tiêu cuối cùng là mang đến sản phẩm hoàn thiện chỉn chu, giúp khách hàng nhanh chóng đưa căn hộ vào sử dụng hoặc cho thuê sau khi nhận bàn giao, hạn chế tối đa thời gian và chi phí sửa chữa, điều chỉnh. Đây là một trong những công đoạn cho thấy sự tận tâm, sát sao của Khải Hoàn Land trong suốt quá trình triển khai dự án, từ nghiên cứu sản phẩm, lựa chọn đối tác đến kiểm soát tiến độ và tiêu chuẩn bàn giao.