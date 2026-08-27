Cao tốc Cao Lãnh - An Hữu bứt tốc về đích

Khắc phục tình trạng khan hiếm vật liệu và thời gian chờ lún kéo dài, dự án cao tốc Cao Lãnh - An Hữu đang bước vào chặng nước rút với hơn 80% khối lượng hoàn thành. Những mét bê tông nhựa đầu tiên vừa được thảm xuống công trường, thắp lên kỳ vọng nối liền mạng lưới giao thông huyết mạch của vùng ĐBSCL vào cuối năm 2026.

Gỡ khó vật liệu, đẩy nhanh tiến độ

Thông tin tại cuộc họp giao ban báo chí định kỳ tháng 8, ông Nguyễn Trường Giang - Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính (Sở Xây dựng Đồng Tháp) cho biết, dự án cao tốc Cao Lãnh - An Hữu đã đạt 80,39% giá trị xây lắp (tương đương 1.904/2.368 tỷ đồng). Dự kiến toàn bộ dự án sẽ đưa vào khai thác trong năm 2026.

Cùng với đó, dự án cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh cũng đã thi công đạt khoảng 31% khối lượng. Các nhà thầu đang tập trung tối đa nhân lực, thiết bị để san lấp nền đường, gia tải và thi công mố, trụ cầu trên tuyến.

Đáng chú ý, đại diện Sở Xây dựng cho biết Bộ Xây dựng đã thống nhất chủ trương nghiên cứu mở rộng quy mô đầu tư tuyến cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh (giai đoạn 1) lên 4 làn xe hoàn chỉnh. Hiện Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận đang được giao tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh. “Thời gian tới, địa phương sẽ phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư để triển khai nhanh các bước tiếp theo”, ông Giang nhấn mạnh.

Cao tốc Cao Lãnh – An Hữu đang tăng tốc về đích

Khí thế ‘cuốn chiếu’ trên công trường

Dự án cao tốc Cao Lãnh - An Hữu có tổng chiều dài hơn 27km, tổng vốn đầu tư gần 7.500 tỷ đồng, được chia làm 2 dự án thành phần. Trong đó, Dự án thành phần 1 dài 16km (vốn đầu tư 3.640 tỷ đồng) và Dự án thành phần 2 dài 11,43km đi qua địa bàn tỉnh Tiền Giang cũ (vốn đầu tư 3.856 tỷ đồng).

Ghi nhận thực tế tại Dự án thành phần 2 vào sáng 16/8, không khí thi công diễn ra vô cùng tất bật. Dưới sự điều hành của Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn (đơn vị đứng đầu liên danh nhà thầu), hàng chục kỹ sư, công nhân cùng dàn thiết bị hạng nặng đang khẩn trương thảm lớp bê tông nhựa đầu tiên dài gần 500m, mang lại diện mạo hoàn toàn mới cho công trường.

Theo Thiếu tá Đỗ Mạnh Hùng - Chỉ huy trưởng thi công (Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn), sau khi thảm thử 200m để đánh giá kỹ thuật và đạt yêu cầu, đơn vị đã lập tức chuyển sang thảm đại trà. “Hiện trên tuyến có khoảng 1,5km đủ điều kiện dỡ tải. Nhà thầu đã lập tức triển khai dỡ, làm cống thoát nước ngang và cấp phối đá dăm. Khoảng 1km còn lại sẽ tiếp tục thi công dứt điểm từ nay đến đầu tháng 9. Các hạng mục đóng cọc, lắp hộ lan, tôn sóng cũng sẽ được triển khai ngay sau đó”, Thiếu tá Hùng chia sẻ.

Với tinh thần "mặt bằng có đến đâu, tổ chức thi công đến đó", dự kiến cuối tháng 8 và đầu tháng 9, khi có thêm 1,5km đủ điều kiện dỡ tải, Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn sẽ tiếp tục huy động tổng lực để bứt tốc. Riêng nhà thầu này đang duy trì 100 đầu máy móc, 40 kỹ sư và 300 công nhân. Trên toàn dự án, con số này lên tới hơn 400 thiết bị và 600 cán bộ, kỹ sư bám công trường ngày đêm.

Việc những mét bê tông nhựa đầu tiên được thảm xuống mang ý nghĩa bước ngoặt, đánh dấu dự án chuyển từ giai đoạn làm nền móng sang hoàn thiện mặt đường. Sau khi hoàn thành, tuyến Cao Lãnh - An Hữu sẽ kết nối liên hoàn với cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, Mỹ An - Cao Lãnh và Cao Lãnh - Lộ Tẻ, tạo thành mạng lưới giao thông đồng bộ, đánh thức dư địa phát triển kinh tế to lớn cho Đồng Tháp và toàn vùng ĐBSCL.