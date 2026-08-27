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Gộp hai căn nhà phố thành một mặt tiền

Thúy Hiền

TPO - Nhà phố tại các đô thị Việt Nam thường được xây trên những lô đất hẹp nhưng có nhiều tầng để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhiều thế hệ. Tuy nhiên, tỷ lệ chiều cao lớn so với mặt tiền khiến không ít công trình trở nên mất cân đối, đồng thời tạo nên những dãy phố có kiến trúc rời rạc, thiếu sự thống nhất. Dự án đã cho thấy sự linh hoạt trong tư duy thiết kế của nhóm KTS.

Một công trình tại Cần Thơ đã đưa ra cách xử lý đáng chú ý khi tạo một mặt tiền chung cho hai căn nhà phố liền kề. Dù bên trong vẫn là hai ngôi nhà độc lập với công năng riêng, bên ngoài chúng được kết nối thành một tổng thể thống nhất, góp phần tạo diện mạo hài hòa hơn cho tuyến phố.

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Công trình được cải tạo từ hai căn nhà đã hoàn thiện phần thô. Mặt tiền hướng Đông Nam vốn mang phong cách tân cổ điển được tinh giản bằng cách lược bỏ nhiều chi tiết trang trí, thay lan can bê tông bằng lan can kính và xử lý lại hệ cột, gờ chỉ theo ngôn ngữ hiện đại hơn. Cách làm này vẫn giữ được tỷ lệ vốn có nhưng giúp mặt đứng trở nên nhẹ nhàng, thông thoáng và dễ bảo trì hơn.

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Ở mặt hướng Tây Bắc, giải pháp thiết kế tập trung vào việc giảm tác động của nắng chiều. Các vách đứng được bố trí để che bớt bức xạ mặt trời, đồng thời tạo chiều sâu cho mặt tiền. Hệ ban công kết hợp cây xanh góp phần cải thiện vi khí hậu, giảm hấp thụ nhiệt và mang lại hình ảnh mềm mại hơn cho công trình.

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Không gian bên trong cũng được thay đổi đáng kể. Hai căn nhà được mở rộng thêm khoảng 9m nhằm tăng diện tích sử dụng. Hệ cầu thang được bố trí lại để giao thông thuận tiện hơn, đồng thời bổ sung thang máy đáp ứng nhu cầu di chuyển giữa nhiều tầng.

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Để cải thiện chất lượng không gian sống, công trình tận dụng các giải pháp thiết kế thụ động như giếng trời, cửa sổ và khoảng thông tầng nhằm đưa ánh sáng và gió tự nhiên vào sâu bên trong. Nội thất được thiết kế theo nhu cầu của từng thành viên, bảo đảm sự riêng tư nhưng vẫn tạo được kết nối với cảnh quan bên ngoài.

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Trong bối cảnh nhà phố vẫn là loại hình nhà ở phổ biến tại các thành phố, việc thiết kế một mặt tiền chung cho hai căn nhà cho thấy một hướng tiếp cận mới. Không chỉ giải quyết bài toán của từng ngôi nhà riêng lẻ, giải pháp này còn góp phần tạo nên hình ảnh đồng bộ, cân đối và thân thiện hơn cho không gian đô thị.

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Thúy Hiền
SPACES+ Architecture
#nhà phố #mặt tiền chung #kiến trúc đô thị #cải tạo nhà #thiết kế hiện đại #Cần Thơ #nhà liền kề

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