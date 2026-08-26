DICERA Holdings ra mắt dự án The Collection 688, vốn đầu tư 1.880 tỷ đồng

Dự án The Collection 688 có tổng mức đầu tư 1.880 tỷ đồng vừa được DICERA Holdings và SG Holdings giới thiệu ra thị trường.

Ngày 26/8, Công ty cổ phần DICERA Holdings phối hợp Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển SG Holdings tổ chức CEO SUMMIT - THÁP DOANH NHÂN, giới thiệu dự án The Collection 688 đến các doanh nhân, nhà quản lý và đối tác.

Dự án nằm trên mặt tiền Đại lộ Bình Dương (phường Thuận Giao, TPHCM) do DICERA Holdings làm đơn vị phát triển, SG Holdings làm tổng đại lý phân phối và tiếp thị.

The Collection 688 có tổng mức đầu tư 1.880 tỷ đồng, quy mô 39 tầng nổi với 688 sản phẩm, gồm 549 căn hộ chung cư, 133 căn hộ lưu trú và 6 shophouse. Dự án dự kiến triển khai từ cuối quý IV/2025 đến quý I/2029.

Phối cảnh dự án The Collection 688

Tại sự kiện, DICERA Holdings cho biết dự án được phát triển theo định hướng “chất sống doanh nhân”, tập trung vào nhu cầu của nhóm cư dân hiện đại, năng động. Khái niệm “doanh nhân” được doanh nghiệp sử dụng theo nghĩa rộng, không chỉ giới hạn ở những người giữ chức danh doanh nhân mà hướng tới những người đang xây dựng sự nghiệp và tạo dựng giá trị trong công việc, gia đình và cộng đồng.

Ông Lê Đình Thắng, Chủ tịch Hội đồng quản trị DICERA Holdings, cho biết CEO SUMMIT là dịp để doanh nghiệp giới thiệu dự án và chia sẻ định hướng phát triển The Collection 688.

“Với Tháp Doanh Nhân - The Collection 688, chúng tôi hướng tới một không gian sống có chất lượng, nơi cư dân không chỉ tìm thấy một nơi để ở, mà còn tìm thấy một cộng đồng và một chất sống phù hợp với hành trình mình đang theo đuổi”, ông Thắng nói.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh hạ tầng và không gian đô thị khu vực phía Đông Bắc TP.HCM đang có những chuyển động đáng chú ý, đặc biệt từ các dự án giao thông đường bộ và đường sắt đô thị.

Dự án The Collection 688 dự kiến triển khai từ cuối quý IV/2025 đến quý I/2029.

Trong đó, Quốc lộ 13 – một trong những trục kết nối quan trọng của khu vực – đang được định hướng nâng cấp lên 10 - 14 làn xe, với quy mô mặt đường khoảng 60 mét, qua đó mở rộng khả năng kết nối từ trung tâm TP.HCM tới vùng phát triển phía Đông Bắc.

Đường sắt đô thị cũng là một trong những hạ tầng được thành phố đặt mục tiêu phát triển mạnh trong giai đoạn tới. TP.HCM đặt mục tiêu hoàn thành 255 km đường sắt vào năm 2030, trong đó có 201 km đường sắt đô thị; đến năm 2035, tổng chiều dài mạng lưới dự kiến khoảng 532 km.

Dự án The Collection 688, chúng tôi hướng tới một không gian sống có chất lượng

Trong khu vực phía Đông Bắc, hai tuyến đường sắt đô thị được đề cập gồm tuyến số 1 từ Thành phố mới Bình Dương đến Suối Tiên, dài khoảng 31,6 km với 19 nhà ga trên cao; tuyến số 2 từ Thành phố Thủ Dầu Một đến TP.HCM, dài khoảng 35,1 km, gồm 11 nhà ga trên cao và 13 nhà ga ngầm.

Theo kế hoạch dự kiến, các dự án được phê duyệt đầu tư vào tháng 11/2026, khởi công vào tháng 12/2026 và hoàn thành vào cuối năm 2030.

Khi Metro được phát triển cùng tư duy TOD, nhà ga không còn chỉ là điểm dừng của một chuyến tàu mà có thể trở thành điểm hội tụ của dân cư, việc làm, thương mại, dịch vụ, giáo dục và y tế. Sự hình thành của mạng lưới này được kỳ vọng tiếp tục thay đổi khả năng tiếp cận, cấu trúc đô thị và cách người dân lựa chọn nơi ở, nơi làm việc trong tương lai.