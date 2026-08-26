Biệt thự, liền kề Vạn Phúc City: Đô thị ba mặt sông Sài Gòn

Sau nhiều năm hình thành bên bờ sông Sài Gòn, phân khúc biệt thự, liền kề tại khu đô thị Vạn Phúc City tiếp tục ghi nhận giao dịch ổn định, với mặt bằng giá phản ánh rõ lợi thế về quy hoạch cảnh quan và hệ thống tiện ích nội khu.

Khu đô thị Vạn Phúc City tọa lạc tại số 375 Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình, TP.HCM (địa chỉ trước sáp nhập là phường Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức). Dự án do Công ty CP Đầu tư Địa ốc Vạn Phúc, thuộc Tập đoàn Đại Phúc, phát triển trên quy mô khoảng 198ha, sở hữu ba mặt tiếp giáp sông Sài Gòn với tổng chiều dài khoảng 3,4km.

Vạn Phúc City được quy hoạch đa dạng loại hình nhà ở, trong đó khoảng 43,82ha dành cho nhà liền kề và biệt thự sân vườn thấp tầng, bên cạnh quỹ đất cho căn hộ cao tầng, công trình dịch vụ công cộng và khoảng 32,6ha công viên cây xanh, hồ và rạch. Mật độ xây dựng toàn dự án ở mức khoảng 40%, được chủ đầu tư định vị theo hướng đô thị sinh thái ven sông.

Phân khúc biệt thự, liền kề tại Vạn Phúc City được triển khai qua nhiều phân khu, trong đó Vạn Phúc Mansion là phân khu biệt thự cao cấp nhất với 27 căn đơn lập và song lập, diện tích sử dụng có căn lên tới hơn 1.500m², thiết kế theo phong cách tân cổ điển. Jardin Villas gồm 54 căn biệt thự đơn lập ven sông, trong khi Sunlake Villas là tổ hợp khoảng 128 căn biệt thự chia thành 4 block ven mặt nước nội khu. Ngoài ra, khu vực Vạn Phúc 1 và Golden Shophouse tập trung các sản phẩm nhà phố, shophouse thương mại kết hợp ở.

Biệt thự Sunlake Vạn Phúc City. Ảnh: Tin đăng trên Batdongsan.com.vn

Biến động giá bán qua các năm

Theo tính năng lịch sử giá trên Batdongsan.com.vn, dữ liệu được tổng hợp và xử lý từ danh sách tin rao trên nền tảng, giá bán nhà biệt thự, liền kề tại khu đô thị Vạn Phúc City tăng khoảng 6,9% trong một năm qua, hiện phổ biến trong khoảng 197 - 271,4 triệu đồng/m² tùy phân khu, diện tích và vị trí căn. Mức tăng này tương đối vừa phải so với giai đoạn mở bán ban đầu, phù hợp với đặc điểm một khu đô thị đã hình thành nhiều năm và phần lớn giao dịch hiện nay đến từ thị trường thứ cấp.

Biên độ giá giữa các phân khu tại Vạn Phúc City có sự phân hóa tương đối rõ, với nhóm biệt thự ven sông như Jardin Villas hay Vạn Phúc Mansion thường được giao dịch ở ngưỡng cao hơn mặt bằng chung, trong khi các căn liền kề, nhà phố tại khu vực trong nội khu có mức giá dễ tiếp cận hơn.

So với mặt bằng giá biệt thự, liền kề tại khu vực TP. Thủ Đức nói chung, mức giá tại Vạn Phúc City phản ánh phần nào lợi thế về vị trí ven sông và hệ thống tiện ích nội khu đã đi vào vận hành, thay vì chỉ dựa trên quy hoạch công bố ban đầu. Người mua quan tâm phân khúc này có thể đối chiếu thêm dữ liệu giá tại Khu đô thị Lakeview City, một khu đô thị biệt thự, liền kề khác cùng khu vực TP. Thủ Đức, để có góc nhìn so sánh khách quan hơn trước khi giao dịch.

Tiện ích và không gian sống nội khu

Dọc bờ sông là công viên The Long Park dài khoảng 3,4km với lối đi bộ, cầu đi bộ trên cao và hệ thống vòi phun nước. Hồ Đại Nhật rộng khoảng 16ha cùng kênh Sông Trăng dài 2km tạo thành hệ thống mặt nước nội khu, bên cạnh công viên giải trí Ocean World rộng khoảng 21ha. Công trình nhạc nước Van Phuc Water Show phục vụ nhu cầu giải trí của cư dân.

Môi trường sống tại Khu đô thị Vạn Phúc City. Ảnh: chủ đầu tư

Khu thể thao đa năng của dự án gồm bể bơi tràn hồ dài khoảng 500m, sân trượt băng nghệ thuật, khu leo núi nhân tạo và sân patin. Về giáo dục và y tế, dự án quy hoạch hệ thống trường học từ mầm non đến cấp 2, 3, cùng bệnh viện quốc tế Vạn Phúc với vốn đầu tư công bố hơn 750 tỷ đồng. Đây là những tiện ích được xem là yếu tố hỗ trợ thanh khoản cho thị trường thứ cấp so với các dự án chưa hoàn thiện đồng bộ hạ tầng nội khu.

Kết nối giao thông khu vực

Vạn Phúc City tiếp giáp trực tiếp Quốc lộ 13, cách trung tâm Quận 1 khoảng 7km và sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 9km. Khu vực này được quy hoạch đón tuyến Metro số 3B trong tương lai, bên cạnh phương án di chuyển bằng tàu bus đường sông vào trung tâm thành phố. Người mua quan tâm nên theo dõi tiến độ triển khai thực tế của các dự án hạ tầng này, do đây vẫn là quy hoạch dài hạn chưa hoàn thiện.

Vạn Phúc City là ví dụ cho nhóm khu đô thị ven sông đã qua giai đoạn hình thành ban đầu, nơi giá trị bất động sản gắn liền với hệ thống tiện ích và cảnh quan đã đưa vào vận hành thực tế. Với người mua ở, đây là giai đoạn phù hợp để đánh giá dự án dựa trên chất lượng sống hiện hữu thay vì kỳ vọng quy hoạch. Với nhà đầu tư, mức tăng giá đã ổn định hơn so với giai đoạn đầu cũng là yếu tố cần cân nhắc khi tính toán hiệu quả sinh lời trong ngắn hạn.

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