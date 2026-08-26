Hà Nội tổng rà soát chung cư: Những 'điểm nóng treo' sổ hồng

TPO - Thường trực Thành ủy Hà Nội vừa chỉ đạo tổng rà soát toàn diện việc cấp sổ hồng tại các dự án chung cư trên địa bàn. Động thái này được kỳ vọng tháo gỡ tình trạng hàng chục nghìn căn hộ bị “treo” sổ nhiều năm, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi chính đáng của người dân.

Những điểm nóng chung cư "treo" sổ hồng

Theo chỉ đạo, trên cơ sở kết quả rà soát, Hà Nội phải có giải pháp giải quyết dứt điểm tình trạng nợ đọng, đồng thời đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận đối với những dự án đã đủ điều kiện.

Đối với các dự án còn vướng mắc, cơ quan chức năng phải tập trung giải quyết, xây dựng phương án cụ thể cho từng trường hợp, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan, trước hết là quyền lợi của người dân. Kết quả thực hiện phải được báo cáo trong tháng 9/2026.

Thực tế tại Hà Nội cho thấy tình trạng chậm cấp sổ hồng diễn ra ở nhiều dự án, với hàng chục nghìn căn hộ bị ảnh hưởng. Nguyên nhân chủ yếu liên quan đến sai phạm của chủ đầu tư, vướng mắc quy hoạch, chưa hoàn tất thủ tục pháp lý về đất đai, xây dựng hoặc chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Cư dân Thăng Long Tower (số 33 Mạc Thái Tổ, phường Yên Hòa) căng băng rôn đòi sổ hồng.

Tại khu chung cư HH Linh Đàm, VP3, VP5, VP6… ở phường Hoàng Liệt, cả vạn cư dân đã về ở chục năm nhưng vẫn chưa được cấp sổ hồng do chủ đầu tư xây vượt tầng, tăng số lượng căn hộ, thay đổi công năng sử dụng, tăng mật độ dân số vượt quy hoạch được duyệt...

“Chúng tôi mua nhà để ở, đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với chủ đầu tư nhưng quyền sở hữu vẫn chưa được xác lập đầy đủ trên giấy tờ. Người dân mong chính quyền thành phố rà soát và có phương án xử lý cụ thể, không để việc cấp sổ kéo dài thêm nhiều năm”, anh Nguyễn Trọng - cư dân tại HH4B Linh Đàm nói.

Tại chung cư Thăng Long Tower (phường Yên Hòa), tình trạng tương tự cũng kéo dài khoảng một thập kỷ. Dù 305 căn hộ đã được bàn giao và người dân chuyển về sinh sống, đến nay các hộ vẫn chưa được cấp sổ hồng. Do quá bức xúc, cư dân tại đây đang căng băng rôn để đòi "sổ".

Theo đại diện Ban Quản trị chung cư Thăng Long Tower, một trong những nguyên nhân dẫn đến thực trạng này là chủ đầu tư chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất bổ sung, chưa hoàn thiện một số hạng mục công trình và chưa được cơ quan có thẩm quyền nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng theo quy định. Đây là những vướng mắc khiến dự án chưa đủ điều kiện để xem xét cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.

Đại diện cư dân Thăng Long Tower kỳ vọng việc Hà Nội tổng rà soát lần này sẽ giúp xác định rõ trách nhiệm của từng bên, thời hạn xử lý và lộ trình cấp sổ cụ thể.

Người dân không mong muốn tranh chấp hay kéo dài khiếu nại. Điều chúng tôi cần là cơ quan chức năng chỉ rõ dự án đang vướng ở đâu, ai có trách nhiệm tháo gỡ và bao giờ người dân được nhận sổ. Chị Lý Thuỳ - cư dân Thăng Long Tower



Người dân mong có lộ trình cụ thể

Không chỉ khu HH Linh Đàm hay Thăng Long Tower, nhiều dự án khác tại Hà Nội cũng rơi vào tình trạng chậm cấp giấy chứng nhận sở hữu nhà trong thời gian dài.

Tại Việt Đức Complex, số 164 Khuất Duy Tiến, dự án có 704 căn hộ. Trong khi đó, tại Discovery Complex, số 302 Cầu Giấy, hàng trăm cư dân đã nhận bàn giao nhà từ năm 2018 nhưng vẫn chưa được cấp sổ hồng.

Hàng vạn cư dân mong Hà Nội có một lộ trình xử lý cụ thể để cấp sổ hồng, bảo vệ quyền lợi của người dân.

Tại Athena Complex Xuân Phương, chủ đầu tư bàn giao căn hộ cho người dân từ năm 2018. Sau 8 năm, cư dân vẫn chưa nhận được sổ hồng.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại Hòa Bình Green City (505 Minh Khai), nơi cư dân bắt đầu nhận nhà từ năm 2014 nhưng đến nay nhiều hộ vẫn chưa được bàn giao sổ hồng. New Horizon City (87 Lĩnh Nam) với hơn 1.000 căn hộ, CT6 Kiến Hưng gần 500 căn và chung cư 79 Thanh Đàm gần 400 căn cũng là những dự án từng được người dân phản ánh về tình trạng chậm cấp giấy chứng nhận.

Việc thành phố yêu cầu phải có báo cáo kết quả trong tháng 9/2026 cũng được kỳ vọng tạo sức ép để các cơ quan, chủ đầu tư và đơn vị liên quan phải vào cuộc quyết liệt hơn. "Sau nhiều năm chờ đợi, điều cư dân cần nhất lúc này là một lộ trình rõ ràng để căn hộ họ đã mua, đã trả tiền và đang sinh sống thực sự có đầy đủ giấy tờ pháp lý", anh Phạm Yên - cư dân Athena Complex Xuân Phương nói.