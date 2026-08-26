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Ngôi nhà mặt phố với hình khối mang dáng vẻ của kiến trúc nhiệt đới

Thúy Hiền

TPO - Ngôi nhà nổi bật giữa mặt phố với hình khối cô đọng, mang dáng vẻ đặc trưng của kiến trúc nhiệt đới. Giếng trời được thiết kế đủ rộng, bố trí nhiều cây xanh, giúp thông gió và lấy sáng tự nhiên. Đây cũng là nơi kết nối các không gian sinh hoạt, tạo sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình.

Ngôi nhà được xây dựng trên diện tích đất 9,7x20m tại Hà Nội với cây xanh đan xen khắp các không gian từ chung đến riêng cho cuộc sống của gia chủ kết nối trực tiếp với thiên nhiên.

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Khối nhà vuông vức, gãy gọn như tách biệt với đường giao thông bên ngoài nhưng thực tế vẫn hài hòa với bối cảnh thông qua dãy cửa xếp như một hệ lam, cơ động đóng mở tại khu vực tầng hai.

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Khác với vẻ ngoài kín đáo, bên trong công trình mở thoáng và giàu kết nối nhờ mặt bằng mở và các giếng trời cùng cây xanh đan xen.

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Nội thất căn hộ được hoàn thiện với bảng màu đen, xám, trắng thường thấy của phong cách nhiệt đới. Chúng chính là phông nền hoàn hảo cho màu xanh cây lá và cuộc sống thường ngày của gia chủ.

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Thúy Hiền
902 Design
#ngôi nhà #nhiệt đới #thiên nhiên #kiến trúc #giếng trời #cây xanh

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