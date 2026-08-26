Đà Nẵng mở rộng phát triển nhà ở xã hội cho thuê

TPO - Đà Nẵng đang mở rộng phát triển nhà ở xã hội cho thuê từ nguồn vốn đầu tư công, tạo thêm cơ hội an cư cho người thu nhập thấp, công nhân.

Năm 2026, hoàn thành 4.979 căn nhà ở xã hội

UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình “có nhà ở” trên địa bàn giai đoạn 2026 – 2030.

Theo đó, thành phố xác định phát triển nhà ở là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo đảm an sinh xã hội, tạo điều kiện để người dân tiếp cận nhà ở phù hợp với nhu cầu, cải thiện điều kiện sống và hướng tới xây dựng đô thị phát triển bền vững, đáng sống.

Đến năm 2030, Đà Nẵng sẽ hoàn thành 28.000 căn nhà ở xã hội. Ảnh: Giang Thanh

Một trong những mục tiêu cụ thể được Đà Nẵng đặt ra là phấn đấu hoàn thành 4.979 căn nhà ở xã hội trong năm 2026, hướng tới hoàn thành trên 28.000 căn nhà ở xã hội vào năm 2030.

Thành phố đồng thời yêu cầu các khu nhà ở xã hội phải được đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội như: trường học, y tế, dịch vụ và các công trình thiết yếu khác.

Kế hoạch cũng hướng đến xóa bỏ hoàn toàn tình trạng nhà tạm, nhà dột nát đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu; không để phát sinh nhà ở đơn sơ, nhất là tại khu vực đô thị.

Để đạt mục tiêu trên, UBND TP. Đà Nẵng tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân đã được quy hoạch; tiếp tục kêu gọi, thu hút đầu tư, triển khai các thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư và giao chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội theo quy định.

Đáng chú ý, thành phố yêu cầu đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong các lĩnh vực nhà ở, đất đai, đầu tư, xây dựng; thực hiện hiệu quả cơ chế “luồng xanh”, “luồng ưu tiên”, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đối với các dự án nhà ở xã hội.

Các dự án nhà ở xã hội sẽ được ưu tiên "luồng xanh" khi giải quyết thủ tục.

Cùng với đó, Đà Nẵng sẽ rà soát quỹ đất, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch liên quan để bảo đảm quỹ đất phát triển nhà ở phù hợp với định hướng đô thị. Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng cũng được xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm tạo lập quỹ đất sạch, thu hút đầu tư.

Thêm “cửa” an cư cho người thu nhập thấp

Bên cạnh nhà ở xã hội để bán, Đà Nẵng đang nghiên cứu, xây dựng Đề án phát triển nhà ở cho thuê trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026 - 2030.

Đà Nẵng dẫn đầu cả nước về số lượng nhà ở xã hội cho thuê.

Quỹ Đầu tư phát triển thành phố được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND các xã, phường, đặc khu lựa chọn quỹ đất, vị trí phù hợp để báo cáo UBND thành phố xem xét, đầu tư nhà ở xã hội để cho thuê từ nguồn vốn của quỹ nhà ở thành phố.

Hiện, Đà Nẵng đang giao Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà (thuộc Sở Xây dựng) quản lý, bố trí cho thuê gần 11 nghìn căn hộ chung cư và gần 2.000 phòng ký túc xá sinh viên, chiếm khoảng 70% nhà ở xã hội thuộc tài sản công bố trí cho thuê trên cả nước.

Theo ông Lê Văn Tuấn – Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng, về định hướng phát triển nhà ở cho thuê, trong thời gian chờ cơ quan Trung ương sửa đổi Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ, thúc đẩy phát triển nhà ở cho thuê, UBND TP. Đà Nẵng đã triển khai một số nội dung, trong đó, giao cho Sở Xây dựng rà soát, tham mưu, đề xuất điều chỉnh chỉ tiêu đầu tư 1 triệu căn hộ theo hướng tăng chỉ tiêu cho thuê.

Được biết, UBND TP. Đà Nẵng đã giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật, Sở Tài chính phối hợp tham mưu triển khai 2 dự án nhà ở xã hội cho thuê từ nguồn vốn đầu tư công.

Phát triển nhà ở xã hội cho thuê tạo thêm cơ hội an cư cho người thu nhập thấp, công nhân.

Đó là các dự án nhà ở xã hội tại đường Trương Vĩnh Ký (phường Hòa Xuân) và dự án chuyển đổi công năng Khu Ký túc xá tập trung phía Tây và phía Tây mở rộng thành phố Đà Nẵng (phường Hải Vân).

Địa phương đang đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sớm khởi công dự án nhà ở xã hội Công đoàn tại Đà Nẵng (phường Hải Vân); bố trí vốn và khởi công dự án nhà ở xã hội thiết chế công đoàn Điện Nam - Điện Ngọc (phường Điện Bàn Đông); triển khai thủ tục đầu tư dự án nhà ở xã hội tại khu đất nhà ở xã hội KCN Hòa Cầm (giai đoạn 2, phường Cẩm Lệ)

Sở Xây dựng cũng đã giới thiệu một số khu đất ở khu vực phía Nam thành phố tại các xã Núi Thành, Tam Anh và các khu vực lân cận để Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nghiên cứu và đầu tư nhà ở xã hội.