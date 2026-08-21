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Bắc Ninh mở bán hơn 1.600 căn nhà ở xã hội, giá từ hơn 15 triệu đồng/m²

Nguyễn Thắng

TPO - Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh công khai mở bán hơn 1.600 căn nhà ở xã hội tại 3 dự án, giá từ hơn 15 triệu đồng/m², mở thêm cơ hội an cư cho người dân có nhu cầu.

Cụ thể, Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội Thống Nhất Smart City tại xã Yên Trung và xã Tam Đa có quy mô hơn 85.700 m². Dự án được đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội, nhà ở liền kề, công trình thương mại, các công trình công cộng như nhà văn hóa, trạm y tế, trường học cùng các hạng mục phụ trợ và hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Dự án có 682 căn hộ để bán. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký bắt đầu từ ngày 30/6 và kết thúc ngày 30/7/2026. Giá bán đã bao gồm thuế VAT 5% và chi phí bảo trì 2%. Cụ thể, căn thường có giá hơn 16.440.000 đồng/m²; căn góc hơn 16.770.000 đồng/m²; căn cạnh cầu thang hơn 16.110.000 đồng/m².

Một dự án khác cũng được công khai thông tin là Khu nhà ở xã hội Cát Tường Smart City, nằm tại xã Yên Trung và xã Tam Đa. Dự án có diện tích khoảng 94.075 m², gồm khu nhà ở xã hội, nhà ở liền kề, công trình thương mại, nhà văn hóa, trạm y tế, trường học và hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

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Ảnh minh họa. Ảnh: Nguyễn Thắng

Theo kế hoạch, dự án sẽ tiếp nhận hồ sơ từ ngày 11/9 đến 11/10/2026, với tổng cộng 265 căn hộ được mở bán, cho thuê, cho thuê mua. Đối với các tòa M1, M2, P, Q, R, S, T, giá bán chưa bao gồm VAT 5% và kinh phí bảo trì 2%. Căn thường có giá hơn 15.990.000 đồng/m²; căn góc hơn 16.310.000 đồng/m²; căn giáp thang máy hơn 15.670.000 đồng/m².

Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh cũng công khai thông tin nhà ở xã hội sau khi khởi công tại Dự án Khu nhà ở xã hội tại Khu đô thị mới phía Đông thị trấn Vôi, nay thuộc xã Lạng Giang. Dự án được xây dựng trên lô đất ký hiệu CT2, diện tích khoảng 12.464 m² thuộc đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới phía Đông thị trấn Vôi.

Tổng số có 720 căn được bán. Giá bán trung bình tạm tính hơn 20.630.000 đồng/m², chưa bao gồm VAT và kinh phí bảo trì.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh, mức giá nêu trên mới là giá tạm tính. Giá bán, giá cho thuê, giá thuê mua nhà ở xã hội chính thức sẽ được chủ đầu tư phê duyệt theo quy định hiện hành. Dự kiến, dự án bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký từ 1/10 và kết thúc nhận hồ sơ vào 30/11/2026.

Nguyễn Thắng
#phát triển nhà ở xã hội Bắc Ninh #giá bán căn hộ xã hội #dự án nhà ở Thống Nhất Smart City #dự án nhà ở Cát Tường Smart City

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