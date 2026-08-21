Gia Hưng Property chính thức trở thành Tổng đại lý dự án Lynn Times Onsen Retreat Quảng Trị

Sáng 21/8/2026 tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Gia Hưng đã ký kết hợp tác cùng Tập đoàn Onsen Fuji, chính thức trở thành tổng đại lý phân phối dự án Lynn Times Onsen Retreat Quảng Trị.

Tập đoàn Onsen Fuji ký kết hợp tác với Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Gia Hưng - tổng đại lý dự án Lynn Times Onsen Retreat Quảng Trị.

Lễ ký kết đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ hợp tác giữa hai doanh nghiệp, đồng thời mở ra giai đoạn triển khai kinh doanh mới cho Lynn Times Onsen Retreat Quảng Trị - dự án căn hộ dịch vụ cao cấp mặt biển tại Bảo Ninh, Đồng Hới. Sự kết hợp giữa năng lực phát triển bất động sản nghỉ dưỡng trị liệu của Tập đoàn Onsen Fuji và thế mạnh tổ chức hệ thống phân phối của Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh bất động sản Gia Hưng (Gia Hưng Property) được kỳ vọng sẽ gia tăng khả năng tiếp cận thị trường, đưa dự án đến đúng nhóm khách hàng và nhà đầu tư mục tiêu.

Gia Hưng Property: Khẳng định vị thế tổng đại lý uy tín

Theo nội dung ký kết, Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Gia Hưng chính thức đảm nhận vai trò tổng đại lý dự án Lynn Times Onsen Retreat Quảng Trị, phối hợp cùng Tập đoàn Onsen Fuji triển khai hoạt động kinh doanh và phát triển thị trường trong giai đoạn mới.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Gia Hưng chính thức đảm nhận vai trò tổng đại lý dự án Lynn Times Onsen Retreat Quảng Trị

Trong vai trò tổng đại lý, Gia Hưng Property sẽ tham gia xây dựng chiến lược kinh doanh theo từng giai đoạn; tổ chức, phát triển hệ thống đại lý; đào tạo lực lượng bán hàng và triển khai các hoạt động truyền thông marketing cho dự án. Đây là những nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo đảm hoạt động phân phối được thực hiện đồng bộ, chuyên nghiệp và bám sát định hướng chung của đơn vị phát triển dự án.

Được thành lập từ năm 2016, Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh bất động sản Gia Hưng đã từng bước tích lũy kinh nghiệm, xây dựng đội ngũ nhân sự am hiểu thị trường và mở rộng mạng lưới đối tác trong lĩnh vực bất động sản. Doanh nghiệp cũng sở hữu khả năng nắm bắt nhu cầu của từng nhóm khách hàng, đặc biệt đối với các sản phẩm nghỉ dưỡng có yêu cầu cao về tư vấn giá trị sử dụng và tiềm năng khai thác.

Với vai trò tổng đại lý phân phối dự án Lynn Times Onsen Retreat Quảng Trị tiếp tục khẳng định uy tín và năng lực triển khai của Gia Hưng Property, đồng thời tạo thêm nền tảng để những giá trị khác biệt của dự án được truyền tải đầy đủ, tiếp cận hiệu quả hơn tới khách hàng và nhà đầu tư trên thị trường.

Chia sẻ tại lễ ký kết, ông Nguyễn Minh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Truyền thông và Marketing Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji nhấn mạnh: “Gia Hưng Property là tổng đại lý sở hữu năng lực triển khai thị trường, chất lượng đội ngũ và sự tương đồng với định hướng phát triển dự án dài hạn của Tập đoàn. Sự hợp tác giữa hai bên sẽ tạo cầu nối hiệu quả, giúp khách hàng hiểu đúng giá trị dự án và mỗi khách hàng sẽ được phục vụ theo quy trình chuyên nghiệp nhất.”

Bà Nguyễn Thị Thanh Vân - Chủ tịch Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Gia Hưng chia sẻ tại buổi lễ ký kết

Đại diện bên phía Đại lý, bà Nguyễn Thị Thanh Vân - Chủ tịch Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản cho biết: “Trở thành tổng đại lý F0 của dự án Lynn Times Onsen Retreat Quảng Trị là dấu mốc quan trọng đối với Gia Hưng. Chúng tôi đánh giá cao mô hình căn hộ dịch vụ cao cấp mặt biển kết hợp onsen và golf mà Tập đoàn Onsen Fuji đang phát triển. Gia Hưng Property cam kết sẽ đưa những thông tin chính xác, minh bạch cùng những giải pháp sở hữu tốt nhất đến cho mỗi khách hàng và nhà đầu tư.”

Sau lễ ký kết, hai doanh nghiệp sẽ phối hợp triển khai kế hoạch kinh doanh, phát triển hệ thống đại lý, tổ chức đào tạo sản phẩm và thực hiện chuỗi hoạt động truyền thông, sự kiện giới thiệu dự án. Đây được xem là nền tảng quan trọng để Lynn Times Onsen Retreat Quảng Trị tiếp cận thị trường một cách bài bản và có chiều sâu.

Lynn Times Onsen Retreat Quảng Trị: Căn hộ dịch vụ cao cấp mặt biển

Tọa lạc tại vị trí đắc địa mặt biển Bảo Ninh, đối diện quảng trường biển và kế cận sân golf 36 hố, Lynn Times Onsen Retreat Quảng Trị được quy hoạch trên tổng diện tích 8.237 m² với quy mô hai tòa tháp đôi Lumira và Avira. Dự án do Tập đoàn Onsen Fuji làm đơn vị phát triển và Coteccons – nhà thầu uy tín hàng đầu Việt Nam đảm nhiệm thi công. Dự án nắm giữ tọa độ kết nối hoàn hảo khi nằm ngay kế bên cầu Nhật Lệ 2, ngay vị trí trung tâm Đồng Hới, chỉ khoảng 15 phút di chuyển đến sân bay, đồng thời kết nối nhanh chóng tới các khu công nghiệp trọng điểm cùng các khu du lịch nổi tiếng như hang Sơn Đoòng, vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng,...

Lynn Times Onsen Retreat Quảng Trị - Viên kim cương đa sắc giữa miền di sản

Điểm khác biệt của dự án so với bất động sản nghỉ dưỡng biển thông thường nằm ở hệ sinh thái tiện ích tích hợp mô hình “biển – golf – onsen”, góp phần giảm sự phụ thuộc vào tính mùa vụ của du lịch biển. Khách lưu trú có thể tận hưởng cảnh quan biển nguyên sơ, trải nghiệm sân golf 36 hố quốc tế kế cận và chăm sóc sức khỏe với onsen tại Thera Onsen Wellness Center ngay trong nội khu. Song song đó, hệ tiện ích trong nhà như Wellness & Fitness Center, Thera Beauty Center, nhà hàng All Day Dining, Kids Club hay trung tâm thương mại giúp kiến tạo nên hành trình lưu trú, vui chơi giải trí và chăm sóc sức khỏe ngay trong một điểm đến cho du khách.

Với sự đồng hành của Gia Hưng Property trong vai trò tổng đại lý phân phối, Lynn Times Onsen Retreat Quảng Trị được kỳ vọng sẽ mở rộng hệ thống đại lý, gia tăng khả năng tiếp cận khách hàng, nhà đầu tư và tạo thêm sức hút cho thị trường bất động sản nghỉ dưỡng ven biển miền Trung.